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геноцид (416) Нуланд (314)

Признание действий российской армии в Украине геноцидом состоится в США на официальном уровне, - Нуланд

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Официальное признание действий РФ в Украине геноцидом займет немало времени, однако с высокой вероятностью такое решение будет принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление в интервью CNN сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отмечает, что президент Байден, назвав действия РФ геноцидом, "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине геноцидом, совершенном Российской Федерацией и ее армией".

Впрочем, Нуланд уточняет, что "процесс сбора улик займет длительное время", и только тогда правительство сможет официально принять решение о геноциде.

"Но я собираюсь предположить, что то, что президент Байден назвал – это то, что мы в конечном итоге, вероятно, получим, когда сможем собрать все эти доказательства. Ведь происходящее там не случайно. Это намеренное решение. Это умышленное решение России уничтожить Украину и ее мирное население", – добавляет Нуланд.

Напомним, ранее президент США Джо Байден первым из западных лидеров сделал подобное заявление во время выступления в Айове. В частности президент США отметил, что Владимир Путин пытается "стереть даже идею быть украинцем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на переговорах в Стамбуле потребовала полной капитуляции Украины, - Нуланд (исправлено)
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Топ комментарии
+15
А це вже цікаво.
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14.04.2022 00:18
+15
Так дійсно , в Україні орки рф , чинять геноцид украінського народу 😠
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14.04.2022 00:21
+13
Це вже ні в кого сумніву не викликає. Достатньо подивитись, що вони роблять, що говорять, що пишуть.
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14.04.2022 00:27
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А це вже цікаво.
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14.04.2022 00:18 Ответить
Насправді - це не має жодного значення, бо це лишу формулювання, яким будуть наживати військові злочини імпотенти ООН. Ні на що більше це не впливає.
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14.04.2022 09:23 Ответить
Так дійсно , в Україні орки рф , чинять геноцид украінського народу 😠
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14.04.2022 00:21 Ответить
Походу взрослые дяди решили решать все серьезно с рф.
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14.04.2022 00:25 Ответить
Це вже ні в кого сумніву не викликає. Достатньо подивитись, що вони роблять, що говорять, що пишуть.
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14.04.2022 00:27 Ответить
Спасибі США. Друг пізнається в біді.

Макрон відмовився назвати дії росії в Україні геноцидом.
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14.04.2022 00:37 Ответить
Викусик, нам все раано, где это будет, главное шевелитесь быстрее!
https://twitter.com/i/status/1497312261559525380
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14.04.2022 00:48 Ответить
Thanks! ❤️
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14.04.2022 01:00 Ответить
Любий суд мав би оцінювати всі обставини що призвели до певної події. А тому варто було б об'єднувати в одну справу весь системний ІСТОРИЧНИЙ ГЕНОЦИД Росії щодо України. Тим самим показати, що це ніяка не випадковість, а системна політика Росії - знищення українців, як нації та України, як держави вцілому. Величезна кількість історичних прикладів ще за царської Росії, всі комуністичні злочини - особливо колективізація та "розкуркулення", всі штучні голодомори, депортації, і т.д. Український уряд мав би проявити ініціативу(!!!) залучити провідних українських та закордонних істориків(що займались, займаються цією тематикою), об'єднати їх в одну потужну робочу групу і запропонувати свою допомогу уряду США, а саме - надати історичні докази для цієї справи. Лише в такому випадку буде сформована об'єктивна і зрозуміла картина того, що відбувається зараз. Буде не швидко. Але якщо цього так не зробити, тоді й справедливість не візьме гору. І війни будуть з Росією періодично повторюватись. Росіяни настільки напереписували свою, українську історію(та історії інших народів з "тюрми народів"), що самі себе катастрофічно обманули, а зараз через системну пропаганду ще й сформували до безмежності фашистське суспільство, яке погрожує всьому світу "ядерним раєм" і систематично веде війни проти сусідніх країн. Таке справедливе розслідування могло б піти на користь і самій Росії. Можливо варто було б запросити і російських представників з того ж "Меморіалу". Не сперечатись з ними, а працювати виключно з доказовою базою. Археологія в першу чергу! Бо архіви та письмові докази росіяни переписують вже не одне століття. Як належні докази могли б прийматись лише оригінали історичних документів після належних еспертиз. Звернутись до сусідніх країн, та системно опрацювати їх архівні фонди, особливо за період Київської Русі і далі. Бо, як кажуть "без покаяння немає прощення". Навіть Католицька церква в особі Івана Павла ІІ вибачилась перед мусульманами за хрестові походи. А Росія й далі, в ХХІ ст. хоче будувати своє майбутнє, як держави, середньовічними методами: не на реальному історичному підгрунті , не інтелектом та власною важкою працею, а на міфах з переписаної історії, на кістках та крові, працею підкорених та пригноблених народів, багнетами яничарів з російськими паспортами, які не знають власної історії.
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14.04.2022 03:10 Ответить
God bless America!!!
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14.04.2022 06:23 Ответить
Ось навіщо РФ напала на Україну.. Срати вони хотіли на "рускоговорящий народ".. Ресурси лише ресурси з країни яку хотіли зробити колонією..

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14.04.2022 12:17 Ответить
НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ ВСЕХ РОССИЯН ИЗ США !!!
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14.04.2022 13:46 Ответить
 
 