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потери (4270)

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя

Сразу три члена экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – из Винницкой области.

Об этом говорится в материале "Обозревателя", передает Цензор.НЕТ.

31 марта экипаж вертолета Ми-8 пытался эвакуировать из окруженного Мариуполя Донецкой области тяжелораненых защитников города. Однако уже когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупанты.

Среди погибших – три члена экипажа: 34-летний пилот, майор Юрий Тимусь, 24-летний летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика и 26-летний бортмеханик, старший лейтенант Иван Ваховский.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 01

Юрий Тимусь

У Юрия Тимуся осталась семья – жена Ольга и трое детей. Юрий родом из Львовской области. Он вырос и жил в небольшом селе недалеко от города Броды. Он участвовал в миротворческих миссиях, а также выполнял задания во время ООС на Донбассе.

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"Он боролся до конца, хотел всех спасти, но, к большому сожалению, погиб сам. Нет слов описать всю боль и отчаяние от нашей утраты!!! Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного самого лучшего в мире мужа и папу двух сыночков и нашей маленькой дочки. Ты наш Герой, наш Защитник!!! Это великая утрата для Украины как профессионала своего дела!!!" – написала на своей страничке в Facebook его жена Ольга.

Иван Ваховский родом из города Броды Львовской области, ему было всего 26 лет. Он, так же как и Юрий, участвовал в миротворческих миссиях, вернулся оттуда буквально год назад.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 02

Иван Ваховский

Иван очень любил делать друзьям сюрпризы. Любовь вспоминает, что ее собственный сын женился, когда в Украине был строгий карантин, даже прийти в ЗАГС нельзя было, все было закрыто. У Ивана была девушка Ярына, они собирались пожениться. Парень уже купил дом, машину, хотел завести семью.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 03

Денис Бадика

Еще одному члену экипажа Денису Бадике было всего 24 года, он родом из Винницы.

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Топ комментарии
+49
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:35
+41
І героям - слава! Загиблим та живим.
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14.04.2022 00:36
+29
такі красиві молоді хлопці...Найглибші співчуття рідним цих Героїв,хоча ніякі слова не зможуть заглушити той біль втрати.Спочивайте в мирі,хлопці.Земля пухом.
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14.04.2022 00:44
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14.04.2022 00:33 Ответить
І героям - слава! Загиблим та живим.
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14.04.2022 00:36 Ответить
Живі, до речі, знаходяться у полоні і дають рашаТВ дуже неприємні коментарі щодо організації операції. І їх важко в чомусь звинувачувати, бо хлопців просто підставили.
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14.04.2022 09:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:35 Ответить
слава воинам! вечная память

это инфа тем, кто кричит про Мариуполь. Попытки есть
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14.04.2022 00:41 Ответить
такі красиві молоді хлопці...Найглибші співчуття рідним цих Героїв,хоча ніякі слова не зможуть заглушити той біль втрати.Спочивайте в мирі,хлопці.Земля пухом.
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14.04.2022 00:44 Ответить
Ми втрачаємо найкращих, вони - відходи...
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14.04.2022 08:12 Ответить
А поранені теж загинули?
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14.04.2022 00:44 Ответить
Вертоліт збили
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14.04.2022 01:02 Ответить
Двоє вижили, та потрапили у полон.
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14.04.2022 03:08 Ответить
Світла пам'ять вам, Герої.
Писали про цей вертоліт, я сподівалася, що раптом вижили.

Саме зараз повідомили.
Поранені, напевне, теж загинули.

Вічна пам'ять і шана.
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14.04.2022 00:50 Ответить
Двоє в полоні, вижили при падінні...
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14.04.2022 08:13 Ответить
Господи.
Хай виживуть у полоні і повернуться додому.
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14.04.2022 08:28 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Слава Україні!
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14.04.2022 00:52 Ответить
Героям Слава!
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14.04.2022 01:02 Ответить
молодые ... беда ..
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14.04.2022 01:18 Ответить
Брати в такі рейси з собою Медведчука і казати кацапам зразу про це.
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14.04.2022 01:22 Ответить
Вічна пам'ять Героям. Сили нашим хлопцям. Всім нам Перемоги.
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14.04.2022 05:38 Ответить
Герої!!!
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14.04.2022 06:16 Ответить
Героям Слава!!! Пробачте, що не вберегли.
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14.04.2022 07:01 Ответить
А що там за історія з 502-им батальйоном нашої морської піхоти? Вони дійсно з'єдналися з "Азовом" в Маріуполі чи, як пишуть деякі журналісти у фейсбуці, частково потрапили в полон до кацапів?
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14.04.2022 07:43 Ответить
 
 