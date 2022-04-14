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"Его сердце было, как космос - открыто для всех", - погиб Герой Украины Сергей Васич

В бою против российских захватчиков погиб Герой Украины, танкист Сергей Васич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ о жизни Героя опубликовал издание Експрес.

Старшему сержанту Сергею Васичу был 51 год. Он мечтал дать достойное образование своим детям и дождаться их свадьбы. И орки не дали сбыться планам нашего защитника.

"Сергей Васич родился в семье военных в Батуми (Грузия). С детства любил технику, особенно танки — ведь его папа был танкистом", — говорит Валентина Грабарчук, секретарь Грицевской ТГ на Хмельнитчине.

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Сергей работал оператором отделения связи. Был женат, воспитывал двух дочерей.

"Он был человеком, сильным духом, — продолжает Валентина Грабарчук. — В 2015 году его мобилизовали в ряды ВСУ, службу проходил в зоне ООС. Мужественно оборонял нашу страну от российского агрессора, уничтожая вражескую технику и живую силу противника. Как старший наставник делился своими знаниями и опытом с молодым пополнением.

Не раз повторял: "Если хочешь научить чему-нибудь бойца, должен сам это хорошо уметь..."

Мужчина проходил службу в танковом батальоне 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Управлял Т-64.

"Когда Сергей приезжал домой с фронта, всегда был в хорошем настроении. Рассказывал, что в его подразделении господствуют взаимопомощь, взаимопонимание, общее видение того, как развиваться и куда двигаться", - говорит Валентина Грабарчук.

По словам собеседницы, в последние месяцы перед войной боец ​​постоянно находился на военных учениях. Он хотел, чтобы было больше стрельб, полевых и ночных выходов. Все для того, чтобы улучшить собственные умения и знания. Как будто что-то предчувствовал...

"К сожалению, семья трагическую весть восприняла крайне болезненно. До сих пор у них тлеет надежда, что это какая-то досадная ошибка", - делится Валентина Грабарчук.

"Есть люди, у которых сердце - как спичечная головка, а у него сердце, как космос - открытое для всех", - так о Сергее говорят его родные...

Сергею Васичу присвоили звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Его сердце было, как космос - открыто для всех, - погиб Герой Украины Сергей Васич 01

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Топ комментарии
+51
Світла пам'ять Герою! Смерть ворогам
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14.04.2022 00:59
+38
Царство Небесне Герою.Він з того героїчного екіпажу,що у перші дні війни крушив орків і урюків під Києвом,перемоловши купу Zомбі на гній.Друже,ми в неоплатному боргу перед тобою.Вічної Небесної благодаті і райського блаженства тобі.Спочивай у мирі.
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14.04.2022 01:05
+32
Герої не вмирають!🇺🇦
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14.04.2022 00:59
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Світла пам'ять Герою! Смерть ворогам
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14.04.2022 00:59 Ответить
Герої не вмирають!🇺🇦
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14.04.2022 00:59 Ответить
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14.04.2022 01:01 Ответить
...У 2015 році його мобілізували до лав ЗСУ
В 44 года мобилизовали? Это как?
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14.04.2022 01:01 Ответить
Царство Небесне Герою.Він з того героїчного екіпажу,що у перші дні війни крушив орків і урюків під Києвом,перемоловши купу Zомбі на гній.Друже,ми в неоплатному боргу перед тобою.Вічної Небесної благодаті і райського блаженства тобі.Спочивай у мирі.
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14.04.2022 01:05 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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14.04.2022 01:05 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 01:09 Ответить
Дуже сумно....
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14.04.2022 01:11 Ответить
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14.04.2022 01:35 Ответить
Україна сумує 😪😪😪
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14.04.2022 01:11 Ответить
Сумуємо! 🕯 🙏 Вічна пам'ять Герою України! 💙💛
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14.04.2022 01:26 Ответить
Герою вічна пам.ять !
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14.04.2022 06:07 Ответить
Вічна пам.ять Герою !
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14.04.2022 06:10 Ответить
Слава Герою!
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14.04.2022 06:39 Ответить
Героям Слава!!!
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14.04.2022 06:53 Ответить
Ось на таких героях і тримається Україна ! Вічна пам ять
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14.04.2022 07:44 Ответить
Герою Слава і вічна пам'ять нащадків!
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20.04.2022 09:51 Ответить
 
 