Медведчук - фигурант американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США, - The New York Times

В издании напомнили, что украинский олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации издания.

Газета отмечает: "Его имя всплыло как влиятельная фигура в Украине, которая потенциально знала изнутри о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он настойчиво это отрицал".

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