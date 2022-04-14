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Новости Выборы в США и Украина
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Медведчук (1735) США (24834) Манафорт (157)

Медведчук - фигурант американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США, - The New York Times

сбу,медведчук

В издании напомнили, что украинский олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации издания.

Газета отмечает: "Его имя всплыло как влиятельная фигура в Украине, которая потенциально знала изнутри о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он настойчиво это отрицал".

Также читайте: "Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - спикер Госдумы РФ Володин

Автор: 
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Топ комментарии
+19
отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
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14.04.2022 02:15
+6
От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
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14.04.2022 01:53
+6
нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
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14.04.2022 02:02
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От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
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14.04.2022 01:53 Ответить
не вийде, путін вже сказав, що у медведчука немає російського паспорта.
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14.04.2022 06:21 Ответить
Фотка Чмони в камуфляже всем понравилась. Все хотят такого домовенка себе)
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14.04.2022 01:54 Ответить
нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
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14.04.2022 02:02 Ответить
ціна за тушку росте,
і кацапня не перестає про нього патякати,
міняти всіх наших полонених на одного
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14.04.2022 01:57 Ответить
отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
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14.04.2022 02:15 Ответить
Лазаренка пам'ятаєте? Скільки десятиліть пройшло? Що про нього чути?
Судити тут і зараз цю падлу і нікуди пускати!
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14.04.2022 06:54 Ответить
Чути, що сидить павлуша.Там.
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14.04.2022 07:44 Ответить
Найкращі варіанти

1. Поміняти на звільнення Маріуполя
2. Видати Чмоню США - хай орки домовляються, як його виторгувати звідти.
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14.04.2022 02:26 Ответить
Схоже, що варіант 2 більш ймовірний. Орками він тепер як якір на я.цях.
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14.04.2022 07:41 Ответить
Об"являємо аукціон

початкова вартість лоту МУДВЕДЧУК

всі насильно вивезені до раші громадяни України - як валюта сплати з боку рашні

або протикорабельна зброя важкі танки та ракети- як валюта сплати з боку США

ТОРГ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
ХТО БІЛЬШЕ?
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14.04.2022 02:42 Ответить
don't trust Medvedchuk,- bogus

cheap theatre...
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14.04.2022 02:54 Ответить
Что-то подсказывает, что на Медведчуке закольцовано немало российских активов, достойных лучшего применения.
Ну, и выборы - Манафорт явно законтаченный.
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14.04.2022 03:10 Ответить
по-этому зелебоб хочет по-быстрее его спихнуть в рашку что-бы трампа не топить на следующих выборах?
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14.04.2022 04:06 Ответить
не пишіть дурниці, путін вже сказав що той йому не потрібен і обміняти його не вийде, тому що медведчук за паспортом українець, хіба що Америці видати.
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14.04.2022 06:27 Ответить
Він просто не потрібен, паспорт - таке, купу днрівців з українськими паспортами міняли ж з 2014 року... Той же Цемах, наприклад. мертвечук їм просто не треба.
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14.04.2022 09:30 Ответить
не пишіть дурниці, путін вже сказав що той йому не потрібен і обміняти його не вийде, тому що медведчук за паспортом українець, хіба що Америці видати.
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14.04.2022 06:28 Ответить
Тому фюреру він дуже потрібен. Метветчук курував усю агентерну мережу в Україні ще з часів початку незалежності, знає все про всіх московських гнид інспірованих в Україні.
Лише його подєльники та відверті зрадники деоржави можуть віддати такого цінного ворожого агента
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14.04.2022 12:10 Ответить
треба віддати США - віддячити їм за підтримку!
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14.04.2022 04:18 Ответить
Ясно.Тепер точно йухло кума грохне-паспорту ж немає...У мертвечини тепер один порятунок-по етапу в Штати.
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14.04.2022 07:38 Ответить
Тягніть папіломницю до купи
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14.04.2022 08:23 Ответить
Е, ні, хлопці! Це наше лайно і воно має висіти на нашій смереці!
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14.04.2022 08:48 Ответить
Цемах вже повисів на смереці?
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14.04.2022 09:33 Ответить
Ну то передати його америці. хай дасть свідчення. І по Україні хай дасть свідчення.
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14.04.2022 09:43 Ответить
Тщбто, ЗЕ дали зрозуміти, що не можна "абмєнівать" цього кнура
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14.04.2022 09:54 Ответить
Медведчука в США не віддадуть, він зразу спалить лейтенанта та ішака Оманського.
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14.04.2022 15:14 Ответить
 
 