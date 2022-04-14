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Медведчук - фигурант американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США, - The New York Times
В издании напомнили, что украинский олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации издания.
Газета отмечает: "Его имя всплыло как влиятельная фигура в Украине, которая потенциально знала изнутри о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он настойчиво это отрицал".
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+19 Женя-Женя
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+6 Игорь Рыбалка 05625755
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+6 Да-это-я
показать весь комментарий14.04.2022 02:02
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ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
і кацапня не перестає про нього патякати,
міняти всіх наших полонених на одного
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
Судити тут і зараз цю падлу і нікуди пускати!
1. Поміняти на звільнення Маріуполя
2. Видати Чмоню США - хай орки домовляються, як його виторгувати звідти.
початкова вартість лоту МУДВЕДЧУК
всі насильно вивезені до раші громадяни України - як валюта сплати з боку рашні
або протикорабельна зброя важкі танки та ракети- як валюта сплати з боку США
ТОРГ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
ХТО БІЛЬШЕ?
cheap theatre...
Ну, и выборы - Манафорт явно законтаченный.
Лише його подєльники та відверті зрадники деоржави можуть віддати такого цінного ворожого агента