РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10339 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
36 399 30
армия РФ (18042) Геращенко Антон (1438) перехват (338)

"Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехват разговора оккупанта. АУДИО

В сеть попал очередной разговор российского оккупанта со своей матерью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора оккупанта опубликовал советник руководителя МВД Антон Геращенко.

В разговоре оккупант жалуется на условия пребывания в Украине и говорит, что "Россия ничего не может".

Также смотрите: "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": российский солдат шокирован зверствами сослуживцев, - перехват СБУ. АУДИО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют": Российские военные отказываются ехать в Украину, - СБУ. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Із п'яти слів три матюки, це так син говорить з матір'ю. Повна деградація.
показать весь комментарий
14.04.2022 02:07
+20
"Зайка". Виродки.
показать весь комментарий
14.04.2022 02:08
+16
Окупант не правий, роіся поки ще може добре нагадити сусідам, жити у суцільному гімні та кричати про міфічне "вялічіє".
показать весь комментарий
14.04.2022 02:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Із п'яти слів три матюки, це так син говорить з матір'ю. Повна деградація.
показать весь комментарий
14.04.2022 02:07 Ответить
Полное падение нравов☝❗

П.С. 🐔 рус воин в профиль
показать весь комментарий
14.04.2022 02:11 Ответить
"Зайка". Виродки.
показать весь комментарий
14.04.2022 02:08 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 11:31 Ответить
Ха..Ща кацапска самка свинособаки отсосет у пожылого зайца и будут делать нового "зайку" бо этот сломался.
показать весь комментарий
14.04.2022 11:33 Ответить
Заяц конечно же пожилой,через "и".А так все верно.
показать весь комментарий
14.04.2022 11:36 Ответить
Окупант не правий, роіся поки ще може добре нагадити сусідам, жити у суцільному гімні та кричати про міфічне "вялічіє".
показать весь комментарий
14.04.2022 02:20 Ответить
зайке оторвать бы яйки
показать весь комментарий
14.04.2022 02:21 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 02:32 Ответить
уже слышал этого орка, он прошлый раз с батей говорил. Живое значит еще. Это тот что спрашивал у бати было ли ему в чечне так плохо. Еще говорил что за него как за контрактника хорошо заплатят если умрет. Может ошибаюсь но голос очень похож.
показать весь комментарий
14.04.2022 02:50 Ответить
Хай виживе. Саме такі мають повернутися до рашкостану - розчаровані в "вялічіі" рашки, зневірені, розчавлені поразкой. З таких почнеться "бродіння", що приведе до розпаду цієї недоімперії.
показать весь комментарий
14.04.2022 03:39 Ответить
Не начнется. Вернется к себе и сопьется за полгодика под рассказы о том как он "укров гонял". Для того чтобы с таких как он что-то началось, это-ж мозги надо иметь, а не просто голову, в которую можно есть и пить...
показать весь комментарий
14.04.2022 04:31 Ответить
Згоден, але на згадку ця "зайка" повинен залишити тут лапку а краще дві!
показать весь комментарий
14.04.2022 06:50 Ответить
И член тоже - это обязательно, чтобы такие уроды больше не появлялись на свет божий.
показать весь комментарий
14.04.2022 08:19 Ответить
Ніхто з цих чиряків не має вижити. Нехай бродіння починається із їхніх мамок и самок.
показать весь комментарий
14.04.2022 08:46 Ответить
Все йде по плану.....
показать весь комментарий
14.04.2022 02:54 Ответить
Страна - импотентная агрессивная алкашка. Рашка ваша.
показать весь комментарий
14.04.2022 03:02 Ответить
эти все телефонные рассияне не умеют говорить по-русски.
показать весь комментарий
14.04.2022 05:56 Ответить
Зайка уже без головы, ушек и хвостика лежит в мокром весеннем черноземе.
показать весь комментарий
14.04.2022 06:55 Ответить
Ааа,твари.Хорошо вам от нашего гостеприимства?
показать весь комментарий
14.04.2022 07:16 Ответить
Да ,как Жирик говаривал ,ЧЕГО не СМЕЁТЕСЬ ,ЭТО рассия ...
показать весь комментарий
14.04.2022 07:51 Ответить
Ну чёж так сразу и "ничего"...
На пример эпично босраться на ровном месте, ушатать собственную экономику, превратится в прокажённого и нахер никому не нужного изгоя, перейти из разряда "второй армии мира" в разряд ПОСМЕШИЩА, сменить всей страной сексуальную ориентацию...
И ЭТО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ!!!
Вы, **** - ЧЕМПИОНЫ ***...
показать весь комментарий
14.04.2022 08:48 Ответить
скоро ****** тебе зайка 💥💥💥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
14.04.2022 09:42 Ответить
ребенку хочется домой, пить стекломой и дрочить на порнохабе, а родители просят еще потерпеть, пока яйца отстрелят, что бы компьютером не пользовался.
показать весь комментарий
14.04.2022 11:01 Ответить
Коротше - усі кацапські свиноматки обисцялися ісидять в жьолтай апаснасті, бо немає прокладок, памперсів, туалетного паперу.
Отже, коли вони поїдуть до українського преза визволяти своїх чоловіків, на Банковій мають організувати підмивальний цех
показать весь комментарий
14.04.2022 09:42 Ответить
Ой зайка.... Терпи зайка, мені 7 лямів треба, бо прокладки подорожчали на чорному ринку
показать весь комментарий
14.04.2022 10:10 Ответить
Терпи говорит
показать весь комментарий
14.04.2022 10:16 Ответить
Мат для связки слов - это в крови.

С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, сматершиной и помрём
Матершину мы вкушали с материнским молоком
С матершиной мою маму бил папаша кулаком.

Матом кроют генералы, матом кроют продавцы
Матом кроют прокуроры и родные отцы
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.

Сектор Газа - https://www.youtube.com/watch?v=cb1iAdVmJXQ Русский мат (1990)

P.S. Кстати, "Сектор Газа" родом из Воронежа. Значит точно пора его бомбить.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:44 Ответить
Зайка - в жопу залезайка!
Или жопу зализайка.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:33 Ответить
 
 