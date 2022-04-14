"Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехват разговора оккупанта. АУДИО

В сеть попал очередной разговор российского оккупанта со своей матерью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент разговора оккупанта опубликовал советник руководителя МВД Антон Геращенко.

В разговоре оккупант жалуется на условия пребывания в Украине и говорит, что "Россия ничего не может".

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