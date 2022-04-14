На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас, - Минобороны РФ (обновлено)
Министерство обороны России подтвердило пожар и детонацию боезапаса на ракетном крейсере "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Там также добавили, что "причины пожара устанавливаются".
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 апреля стало известно, что две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".
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https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr 1 hr ·
Я правильно все зрозумів, що флагманський крейсер, котрий мав у разі чого атакувати натівські авіаносці і захищатися від усього, що може прилетіти з їх боку, пропустив дві з двох випущені по ньому українські ракети?
При чому ракети ще й розроблені були за рахунок конфіскованих у Януковоча грошей!?
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар.
Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же...
В общем, не одна только москва ушла на дно.