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На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас, - Минобороны РФ (обновлено)

москва,крейсер

Министерство обороны России подтвердило пожар и детонацию боезапаса на ракетном крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там также добавили, что "причины пожара устанавливаются".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 апреля стало известно, что две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА
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Топ комментарии
+99
Салам Мурза а Чорнобаївка сьогодні як десерт до крейсера.🤣
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14.04.2022 02:41
+88
А можна попросити того самого хлопця, що послав цей крейсер нафуй, послати туди ж і ***** з усією засРашкою, поки його замовленнями не завалили? Рука ж у хлопця легка, та й не можна такий талант без діла марнувати.
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14.04.2022 02:40
+86
Ну, таки дошел туда, куда его послали. Зер гут.
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14.04.2022 02:35
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https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr?__cft__[0]=AZUjsI3XJnk0hpF-uzVePjN3rAgUuUNL-jtmlwfafE8rBxrCHsPaiEN67jQSJG4RsFzaFbfswYxtCvE2kf2yfGRoq-WMM_KZLi54CbqEO1cBOqonhmUXLjfA9GBFTJFKMJY&__tn__=-UC%2CP-R Semeniuk Oleksandr

https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr 1 hr ·



Я правильно все зрозумів, що флагманський крейсер, котрий мав у разі чого атакувати натівські авіаносці і захищатися від усього, що може прилетіти з їх боку, пропустив дві з двох випущені по ньому українські ракети?

При чому ракети ще й розроблені були за рахунок конфіскованих у Януковоча грошей!?
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14.04.2022 10:44 Ответить
Спросите у путина, что с "Москвой".
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14.04.2022 10:51 Ответить
Она утонула!
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15.04.2022 02:23 Ответить
Хлопца- воина пославшему корабль в эротическое путешествие наградить и поставить вместо арестовича.
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14.04.2022 11:18 Ответить
Напрасно старушка ждет сына домой...
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14.04.2022 11:19 Ответить
Его называли "Улыбка социализма" за расположение пусковых шахт ПКР. Демилитаризован!
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14.04.2022 11:19 Ответить
Оказывается 14-15 апреля день гибели Титаника. Совпадение?
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14.04.2022 11:22 Ответить
Не думаю!
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14.04.2022 11:40 Ответить
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14.04.2022 11:29 Ответить
Флагман ЧФ РФ крейсер мацква выполнял задачи по "закрытию неба" от ракет и авиации у острова змеиный (оснащен ЗРК "Форт" - морская версия С-300, 64 ракеты) и РЛС море скорострельных зениток. Но и себя защитить не смог, имея херову тучу вооружения в т.ч. от беспилотников. И так у них все




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14.04.2022 11:32 Ответить
анала,говнет
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14.04.2022 11:48 Ответить
Интересно, кого на этот раз уволят?
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14.04.2022 11:39 Ответить
Хорошо бы главкома флота
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14.04.2022 12:06 Ответить
Ще цікавіше-кого завалять...або завалиться сам
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14.04.2022 12:12 Ответить
Чорнобаївка - можем повторить !!
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14.04.2022 11:42 Ответить
не взрыв а дымовая спецоперация!! хлопок, задымление (с)
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14.04.2022 11:47 Ответить
"А я вам сейчас покажу, откуда на крейсер «Москва» готовилось нападение. Я вам карту принёс...»;
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14.04.2022 11:58 Ответить
Пдбили или взорвался сам. Так или иначе он больше не будет бомбить наших людей...
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14.04.2022 11:59 Ответить
Сам конечно. Как мы могли его подбить - он же неуязвимый.
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14.04.2022 12:26 Ответить
"Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ. Це скільки, один-два рашиста?
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14.04.2022 12:12 Ответить
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14.04.2022 12:25 Ответить
Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»:
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар.
Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же...
В общем, не одна только москва ушла на дно.
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14.04.2022 13:23 Ответить
Роботою наших «Нептунів» задоволений. Дякую Збройним Силам України!

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14.04.2022 15:27 Ответить
СРОЧНО! В задьімлении и впоследствии приобретении кораблем "Москва" отрицательной плавучести нашли украинский след.
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14.04.2022 15:33 Ответить
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