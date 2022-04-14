Две трети посылок оккупантов с награбленным у украинцев имуществом не дошли до адресатов, - СМИ
45 из 69 посылок, которые 1 и 2 апреля отправляли из Мозыря российские военнослужащие через сервис СДЭК, имеют статусы "не вручены" или "заказ не найден".
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.
Посылки отправляли через сервис СДЭК (Служба доставки "Экспресс-курьер". – Ред.). В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", будто этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручены". Такой статус предоставляется, когда посылка была доставлена в адрес, но ее "не удалось вручить получателю или получатель не забрал ее в течение двух недель после поступления".
При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и еще две ждут вручения.
В прессслужбе СДЭК отказались предоставить журналистам информацию о конкретных отправлениях, объяснив, что такие сведения компания предоставляет только самому отправителю по его запросу или по "официальным письменным запросам органов государственной власти, имеющим соответствующие полномочия".
"Насчет статуса "заказ не вручен", такой статус может предоставляться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление к вручению получателю; груз мог попасть на склад с неизвестными грузами, куда попадают отправки с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли ошибочно отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее", - говорится в ответе СДЭК.
Полное исчезновение заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его или же отправить, но не оплатить или забрать посылку обратно.
Пожалуйста, подождите...
ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ ! )))
ЧТОБЫ ВАШИ ЖЕНЫ СДОХЛИ ОТ ЭТИХ ПОСЫЛОК, И ДЕТИ ВАШИ СДОХЛИ!
Не забывайте кудой орда выходила из Бучи и чего "нахватала" при отходе (в том числе вещи и товары которые пылились в кузовах).
В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-3 [3]
дело то резонансное
возможно, мародерам намекнули, что они засветились на почте в белоруси и за получателем посылочки рано или поздно могут прийти?
что получатели посылок совестью резко заразились не верю.
а до мародеров инфа могла дойти
квитанція на посилку -це вже документ...
Залізний доказ мародерсва у суді.
так и россия сейчас нападает на города и все разграбляет.
они не изменились.
сынаблендер домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает".
Руцкий корабль - иди нах.
Так будьте же последовательны, давайте порадуемся за их добычу!
Його ім'я - "співпрацівники пошти" ☺.