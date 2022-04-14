Две трети посылок оккупантов с награбленным у украинцев имуществом не дошли до адресатов, - СМИ

45 из 69 посылок, которые 1 и 2 апреля отправляли из Мозыря российские военнослужащие через сервис СДЭК, имеют статусы "не вручены" или "заказ не найден".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Посылки отправляли через сервис СДЭК (Служба доставки "Экспресс-курьер". – Ред.). В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", будто этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручены". Такой статус предоставляется, когда посылка была доставлена в адрес, но ее "не удалось вручить получателю или получатель не забрал ее в течение двух недель после поступления".

При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и еще две ждут вручения.

В прессслужбе СДЭК отказались предоставить журналистам информацию о конкретных отправлениях, объяснив, что такие сведения компания предоставляет только самому отправителю по его запросу или по "официальным письменным запросам органов государственной власти, имеющим соответствующие полномочия".

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"Насчет статуса "заказ не вручен", такой статус может предоставляться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление к вручению получателю; груз мог попасть на склад с неизвестными грузами, куда попадают отправки с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли ошибочно отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее", - говорится в ответе СДЭК.

Полное исчезновение заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его или же отправить, но не оплатить или забрать посылку обратно.

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