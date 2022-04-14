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Две трети посылок оккупантов с награбленным у украинцев имуществом не дошли до адресатов, - СМИ

мародерство,мародер

45 из 69 посылок, которые 1 и 2 апреля отправляли из Мозыря российские военнослужащие через сервис СДЭК, имеют статусы "не вручены" или "заказ не найден".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

Посылки отправляли через сервис СДЭК (Служба доставки "Экспресс-курьер". – Ред.). В 16 случаях сайт СДЭК выдает ошибку: "Заказ не найден", будто этого отправления никогда не существовало или оно было бы удалено. Еще 29 заказов имеют статус "Не вручены". Такой статус предоставляется, когда посылка была доставлена в адрес, но ее "не удалось вручить получателю или получатель не забрал ее в течение двух недель после поступления".

При этом 17 посылок российских военных находятся в пути, пять вручили и еще две ждут вручения.

В прессслужбе СДЭК отказались предоставить журналистам информацию о конкретных отправлениях, объяснив, что такие сведения компания предоставляет только самому отправителю по его запросу или по "официальным письменным запросам органов государственной власти, имеющим соответствующие полномочия".

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"Насчет статуса "заказ не вручен", такой статус может предоставляться грузу в различных ситуациях. Например, получатель не пришел за заказом; отправитель отозвал свое отправление к вручению получателю; груз мог попасть на склад с неизвестными грузами, куда попадают отправки с поврежденными этикетками до того, как их идентифицируют по специальной процедуре; груз могли ошибочно отправить в другой пункт выдачи или даже потерять и так далее", - говорится в ответе СДЭК.

Полное исчезновение заказов из системы компания объяснила тем, что клиент мог создать заказ через сайт, но так и не отправить его или же отправить, но не оплатить или забрать посылку обратно.

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Топ комментарии
+41
У мародёров отмародёрили по дороге. Будни засрашки)
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14.04.2022 08:17
+31
дайте я відправлю парочку гранат з оплатою при отриманні
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14.04.2022 08:17
+24
смарадерили смарадеренное
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14.04.2022 08:19
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14.04.2022 08:16 Ответить
відать труси нужни каждому лапатніку...
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14.04.2022 08:17 Ответить
это такое днище, трусы красть( еще и б/у(((
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14.04.2022 08:21 Ответить
У мародёров отмародёрили по дороге. Будни засрашки)
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14.04.2022 08:17 Ответить
Есть вероятность, что просто русня просто засекретила трекинг посылок.
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14.04.2022 09:55 Ответить
дайте я відправлю парочку гранат з оплатою при отриманні
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14.04.2022 08:17 Ответить
То есть мародеров кинул оператор? Ну ничего же страшного, у них же чеки есть, сейчас все дружно в суд пойдут
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14.04.2022 08:17 Ответить
смарадерили смарадеренное
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14.04.2022 08:19 Ответить
В тих речах карма дуже хрєнова. Прокляті вони.
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14.04.2022 08:19 Ответить
а можливо вже і обісрані орками
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14.04.2022 08:38 Ответить
грабь награбленное, как и завещал вова ленин.
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14.04.2022 08:20 Ответить
а ведь одна ракета по 6,5 миллионов стоит, могли б своим ватанам успешную жизнь построить на эти деньги
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14.04.2022 08:22 Ответить
а кто бы тогда воевал для пупина)
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14.04.2022 10:32 Ответить
На парашной почте тоже мародёры служат. Да ещё какие фошиздские...
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14.04.2022 08:23 Ответить
перепугались, мрази. поздно. хари зафиксированы
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14.04.2022 08:25 Ответить
Экпроприация экпроприированного. Верной дорогой идёте товарисчи. По заветам великого Членина.
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14.04.2022 08:25 Ответить
ілі

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ ! )))
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14.04.2022 09:27 Ответить
папаша там был одного "асвабадителя", сильно ждал рыбальские снасти, "трофеи" от сыночка- мародера..., штоб ты ими подавился, урод, да и утонул на свеой сраной рыбалке...
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14.04.2022 08:26 Ответить
Хочется знать, можно ли вот этой самой СДЕК отправлять на расею черные мешки с дохлыми мародерами? Воняют очень.
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14.04.2022 08:28 Ответить
На@би ближнего своего, ибо он на@бет тебя и возрадуется. Так они жили поживали и добра наживали. Долбаные рашковане.
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14.04.2022 08:29 Ответить
В каждую коробку немного зерна и поилочку для боевых птиц ,а по местах разберутся. Вот была бы техногенная катастрофа
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14.04.2022 08:29 Ответить
Тяжкі будні в ФСБ - спочатку сечу з колбочками підмінювали, тепер намародерене з відправлень вилучають, щоб знищити усі сліди "героїзму"
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14.04.2022 08:29 Ответить
Грабь награбленное!!!!! (Служба доставки "Експрес-кур'єр")
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14.04.2022 08:31 Ответить
СУКИ МОСКАЛЬСКО-БУРЯТСКИЕ!
ЧТОБЫ ВАШИ ЖЕНЫ СДОХЛИ ОТ ЭТИХ ПОСЫЛОК, И ДЕТИ ВАШИ СДОХЛИ!
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14.04.2022 08:33 Ответить
не нервничайте так - сдохнуть 100%.
Не забывайте кудой орда выходила из Бучи и чего "нахватала" при отходе (в том числе вещи и товары которые пылились в кузовах).
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14.04.2022 14:52 Ответить
короче компанії мутять..знають шо то награбоване..самі грабують а бо по дорозі розграбили..як кажуть Грабуй награбоване
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14.04.2022 09:04 Ответить
В своём выступлении на заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A ВЦИК 29 апреля 1918 года Ленин заявил:

В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-3 [3]
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14.04.2022 09:29 Ответить
а мне кжается, что это попытка мародеров отмазаться
дело то резонансное
возможно, мародерам намекнули, что они засветились на почте в белоруси и за получателем посылочки рано или поздно могут прийти?

что получатели посылок совестью резко заразились не верю.
а до мародеров инфа могла дойти
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14.04.2022 09:24 Ответить
дійсно..

квитанція на посилку -це вже документ...

Залізний доказ мародерсва у суді.
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14.04.2022 09:30 Ответить
как золотая орда нападала на европейские города и все грабила.

так и россия сейчас нападает на города и все разграбляет.

они не изменились.
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14.04.2022 09:37 Ответить
воруй наворованное! ) белорусам больше надо)
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14.04.2022 10:13 Ответить
"Напрасно старушка ждёт сына блендер домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает".

Руцкий корабль - иди нах.
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14.04.2022 11:16 Ответить
А где все эти фанаты "Пиратов Карибского моря" во главе с Невзоровым? Почему не восторгаются поведением орков? Ведь именно этим и занимаются пираты: убивают и грабят мирных людей, а награбленное отправляют домой.

Так будьте же последовательны, давайте порадуемся за их добычу!
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14.04.2022 14:06 Ответить
Бог існує.
Його ім'я - "співпрацівники пошти" ☺.
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14.04.2022 22:41 Ответить
 
 