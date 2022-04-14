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армия РФ (18042) дети (6343) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2385)

С начала вторжения РФ в Украине погибли 197 детей, более 351 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории пгт. Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

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Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.

Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушены полностью.
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Всі кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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14.04.2022 08:52 Ответить
За що загинули діти ? Здохніть рашиські варвари і ваша росія ,вам ніколи не буде прощення ,а ваш кривавий кат і його родина будьте прокляті навіки.
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14.04.2022 08:58 Ответить
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14.04.2022 09:04 Ответить
Влада знала що рашка нападе ще з січня, щоб уникнути паніки евакуації не повідомляли населення.. Заява zрадника ОПУ Арестович
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14.04.2022 09:54 Ответить
СМЕРТЬ ПУТИНУ! СМЕРТЬ ПАЛАЧАМ!
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14.04.2022 18:04 Ответить
 
 