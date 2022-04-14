"Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия

Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие законопроекта об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.

Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте 7265, отметил Арахамия.

"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из оставшихся работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или в качестве пожертвования в фонды обороны страны", - пояснил депутат.

Арахамия считает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую действительно нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, которые сбежали из Украины во время войны. "Будем искать другие способы наказания этих лиц", - отметил он.

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"Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - подытожил руководитель фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину находящихся за рубежом мужчин во время военного положения. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся в Украину после объявления военного положения.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс Украины новую статью, установив уголовную ответственность граждан Украины за невыполнение требований этого закона в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.