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"Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия

арахамия

Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие законопроекта об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.

Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о законопроекте 7265, отметил Арахамия.

"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из оставшихся работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или в качестве пожертвования в фонды обороны страны", - пояснил депутат.

Арахамия считает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую действительно нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, которые сбежали из Украины во время войны. "Будем искать другие способы наказания этих лиц", - отметил он.

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"Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - подытожил руководитель фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину находящихся за рубежом мужчин во время военного положения. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся в Украину после объявления военного положения.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс Украины новую статью, установив уголовную ответственность граждан Украины за невыполнение требований этого закона в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
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Топ комментарии
+51
карать нужно прокуроров, которые сдернули во время войны, судей, чиновников всех мастей, а так же тех, кто помогал прейти кордон военнообязанным и на этом зарабатывал...
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14.04.2022 09:02
+46
да нет пожалуй, есть люди, которые по Конституции должны оставаться в стране и выполнять свои обязанности за это у них зарплаты заоблачные и такие же пенсии, а они отдыхают за границей и мы им платим эту заоблачную з/п и откупиться здесь не получится...
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14.04.2022 09:04
+24
Подивились скільки їх (слуг народу) ставлеників звалили за кордон і дали задню. Крім того, більшість з тих хто виїхав, це виборці Зеленського.
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14.04.2022 09:07
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Тому що тобі заборонили, а не тому що ти не хочеш
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14.04.2022 11:41 Ответить
у порохофілів гніздиться лише одна думка...

в голові...

НУ ЧОМУ НЕ ПЄТЯ !? ))))
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14.04.2022 10:22 Ответить
Будь який Президент з числа політиків ,але не комік, був би значно кращим.
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14.04.2022 11:08 Ответить
Ніхто незнає, що було б при другому Президенту. Можливо було б гірше. Петя теж вів нас до перемоги, але при агресії не такіх маштабів. Будуть вибори і ми (Український Народ) визначемося кому віддати свої голоси. Цей закон вплине на вибір українців. Вплине, пан Арахамія. Українці не дуже ******* новостворені з боягузів і дезертирів діаспори.
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14.04.2022 10:43 Ответить
Х...ло в 2014 теж мріяло про широкомасштабну війну, вже тоді на танках москальня малювала "на Киев" "на Харьков" "на Львов", тим більше що тоді у України ще не було таких потужних та навчених збройних сил, котрі з"явилися лише завдяки реформам в армії з 2014 по 2019... а в 2014 не було майже нічого, все будували з нуля після втечі донецького бандюгана. Але тоді ху...ло зупинило не тільки те, що активна частина народу України була проукраїнською, а також те, що тоді країною керували професійні управлінці, з досвідом, з чіткою проукраїнською державною політикою, котрі хотіли збудувати сильну державу. Саме через це тоді, в 2014 р. кремлівська наволоч не наважилася на широкомаштабну війну...
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14.04.2022 11:02 Ответить
ви натякаєте,що петро підняв армію,і зараз це саме вона б,ється за Україну. Це брехня. Ваш педро продавав зброю,яку надавали нам,а склади палив. Я вже не кажу що на армію нічого не виділялось,зброя не вироблялась,тільки магазини рошен будувались.
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14.04.2022 11:07 Ответить
Після того, як ти зґвалтувала самця шимпанзе у Крижопільському зоопарку, хто ж тобі повірить?
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14.04.2022 11:35 Ответить
Не думаю. Єрефія почала війну з причин Майдану, а не за своїм дебільним планом. Обставини склались для них вигідно, але до війни вони готові не були. Тому різко Крим, частина Донбусу і все, видохлись. Потім ще Боїнг закотився в їх лунку. І в 2014 році нахрапом просто не вийшло. Та і зрадників у нас виявлилося не так вже й багато.
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14.04.2022 11:09 Ответить
чому іноземець вирішує питання Українців ........
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14.04.2022 10:20 Ответить
Арахамія вважає, що запропонована у законопроекті норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. "Шукатимемо інші способи покарання цих осіб", - зазначив він.

достатньо у Законі уточнити - посадовців, чиновників та депутатів(місцевих рад включно)
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14.04.2022 10:21 Ответить
Відповідальність за війну в Україні в першу чергу лежить на тих, хто голосував під час війни за актора-коміка на Президенство.
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14.04.2022 10:22 Ответить
порохоботи..як же ж ви заї..али своєю мантрою !!!

РОЗЖОВУЮ ОСОБЛИВО ТУПИМ..

ВЛАСНЕ СВОЇМ НАГЛО -брехливим лозунгом "не обравши Порошенко -обираєш путіна"

Петро і прої..ав вибори.
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14.04.2022 10:26 Ответить
До чого тут вибори, Порошенко?? До чого тут "гасла" кандидатів, президентів?

1. Мова йде про те як "слуги" приймають важливі для країни заводи. До речі.. вас сама назва партії "СЛУГИ" не бентежить? В країні не повинно бути ніяких слуг, це до Росії там слуги та царі. Да і "слуги народу" за 2,5 роки поставали мільйонерами всі, а більшість була і до виборів..

2. Винуватий не Зеленський чи його партія.. Винуватий українець який більше вірить популістам без досвіду, та без реального авторитету.. Тому і в команді більшість покидьків та аферистів, які затянуть в коррупцію найвищих посадовців, перетворять на співучасників і все піде по колу в Україні..

3. Я з 2014 року був впевнений, що буде така війна з РФ бо всі дії РФ не мали сенсу і вело Рашку до повного краху 100%.. Лише пряма швидка війна давала хоча б якийсь шанс РФ зміцнитись..( Це по їхній логіці так як вони уявляють суспільну, політичну та військову суть України.)

Тому гірко було дивитись як замість вкладання в військовий бюджет вкладались в те що народ звичайно хотів та дякував президенту ..ще й для рейтингу це +.. Ракети ж не помітні та й не потрібні простим громадянам..

4. А ось чому напала РФ на Україну..все банально просто.

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14.04.2022 12:13 Ответить
Если человек не хочет служить заставить его можно, но толку будет мало.
Тем более сейчас не 1914 год когда миллионные армии нужны были.
Оружие нужно и техника плюс мотивированные бойцы. А не стадо рабов.
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14.04.2022 10:22 Ответить
потому что "слуги" в основном уже выехали
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14.04.2022 10:23 Ответить
Проект должен быть принят в контексте ГОС. СЛУЖАЩИХ !!!

Зелёные твари, специально добавили пункт, "и остальные мужчины".

Гос служащий ОБЯЗАН вернуться в страну, причём тут простые люди с контрактами,

детьми и т.д.(это действительно их выбор).

Проект специально утопили.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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14.04.2022 10:30 Ответить
Это хорошее наблюдение❗👍 Делают вид бурной деятельности. Скажут мы предложили закон, но всем не понравилось❗
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14.04.2022 12:04 Ответить
Бо ця пліснява сволота піклується про своїх зрадників. Це ж очевидно
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14.04.2022 10:39 Ответить
все превращается в источник коррупции. и выезд за кордон. и война. военкоматы не призывают годных к службе. но призывают больных чтобы те платаили взятки. на западной украине руководство таможни организовало схемы взяток за выезд военнообзанных. богатые громадяни купили удостоверения волонтеров и не попадают под призыв. в Одессе создают отряды помощьников полиции из пророссийских элементов и бывших ментов и выдают оружие. в кого они будут стрелять.. в спину всу. тероборона без оружия и защиты.
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14.04.2022 10:43 Ответить
Про Одесу 100% правда. Вона і до війни була головним чином ватною і такою ж залишилась. Думаєте, що Труханспалив свій паспорт з двоголовою куркою на обкладинці? Просто ватяні ******** притихли, а частина взагалі рвонула за кордон. А тепер користуються добротою європейських урядів та гуманного населення.
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14.04.2022 10:58 Ответить
вот такая война https://cripo.com.ua/news/crime/prikordonnik-raptom-zgadav-pro-nachalnitsku-shemu-perepravlennya-vijskovozobov-yazanih-ukrayintsiv-za-kordon-video/
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14.04.2022 10:44 Ответить
cripo.com.ua/news/crime/prikordonnik-raptom-zgadav-pro-nachalnitsku-shemu-perepravlennya-vijskovozobov-yazanih-ukrayintsiv-za-kordon-video/
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14.04.2022 10:45 Ответить
А че не сказал что зелень и автор этого закона?
Лживая наглая Безугла....
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14.04.2022 10:49 Ответить
тому що втекли слуги підзаборні та пєси мародери!!
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14.04.2022 11:02 Ответить
Вперше ставлю + Арахамії.
Ну ось я - приїхав на 3 дні в Україну 23 лютого, а застряг до 7 чи 8 березня. Користі для війни не приносив, мусів повертатися до місця високооплачуваної праці, щоб її не втратити. Після прибуття у Польщу почав фінансувати ЗСУ та біженців з України, воювати на інформаційних фронтах. А прийде відпустка - поїду в Україну без побоювання репресій. Слава Арахамії, Україні Слава!
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14.04.2022 11:08 Ответить
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди.
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14.04.2022 11:10 Ответить
Стыдно, когда даже женщины сейчас воюют, а трусы-мужчины призывного возраста сидят за границей или спрятались на Западной Украине
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14.04.2022 11:34 Ответить
Стыдно когда видно или нечего показать
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14.04.2022 12:06 Ответить
Так у нас же мотивированных людей много, везде ж говорят.
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14.04.2022 12:33 Ответить
СКАЖУ ТАК, ЗАРОБІТЧАНИ ДО ВОЙНИ РАБОТАЛИ И НАПОЛНЯЛИ БЮДЖЕТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЛЯ АРМИИ ШЛИ КАКИЕ ТО ПРОЦЕНТЫ, А ДЕПУТАТЫ ИМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ЗАРПЛАТЫ СЕБЕ ДЕЛАЛИ, ВИЛЫ СТРОИЛИ, А ТЕПЕРЬ ДЕПУТАТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ ТАК ЖЕ ТРАТЯТ ДЕНЬГИ, А ЗАРОБІТЧАНИ, ДОЛЖНЫ ЕХАТЬ В УКРАИНУ, ШОБ ВОЕВАТЬ, ЭТО НЕ СПРАВЕДЛИВО, КАК МИНИМУМ.
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14.04.2022 11:36 Ответить
Як та на яких підставах колектив 95 кварталу у чоловічому складі, призовного віку , перетнули кордон.....?
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14.04.2022 11:39 Ответить
хламідія, ти ******** і підорас, такий же як і всі ******** "слуги".
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14.04.2022 11:41 Ответить
Карати треба чиновників, а не простих робочих які не змогли знайти роботи в Україні і змушені були їхати за кордоном щоб прогодувати свої сім'ї
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14.04.2022 11:50 Ответить
так самі слуги цей законопроект і подали )) ***** клоуни ))
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14.04.2022 11:54 Ответить
Це ЛАЙК. Слуги народу своїх не кидають. Як що ці дали дорю.))))
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14.04.2022 11:55 Ответить
а хіба той законопрєкт не про всіх чоловіків, а прокурв, мєнтів та судаків?
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14.04.2022 12:09 Ответить
Чуеш ти курва арахмия клоун укуренний дітям це вбитим скажи людям які захіщають землю від оркив. Чепуха срана.
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14.04.2022 12:22 Ответить
А як щодо покарання тих хто їх випустив?
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14.04.2022 12:27 Ответить
1. Може цьому "зальотному" пояснити, що вони були зобовязані повернутись?
2. Якщо вони вже так сильно слали кошти, то хто коли і скільки?
3. Може є сенс опублікувати ПУБЛІЧНИЙ список ВСІХ хто виїхав 00.00.00 24.02.2022, з ідентифікаційними кодами? А вже люди подивляться ХТО був державним службовцем. В цьому випадку тварюка автоматично має бути звільнений. Пенсію повинн отримати начебто просто десь працював (як всі) без пільг, без варіантів оскарження в судах.
І.Т.Д.
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14.04.2022 12:31 Ответить
підрахували,і просльозилися, забагато там своїх і як їх судити. Неподобство. А ще агенти Кремля, якщо задумають вернутись, як пилюка вляжеться, куди їх дівати ?
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14.04.2022 12:42 Ответить
Чомусь жодного слова про жінок призивного віку (а це вже порушення ст24, як і ст 65Конституції України).
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14.04.2022 12:51 Ответить
людина маючи таку посаду - повинен і культуру мати

Та знати

Що таке Етика спілкування

Та й не тикають чи не тичуть не знайомим Людям .
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14.04.2022 13:06 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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14.04.2022 13:19 Ответить
Пане, Ви вчаділи, чи що?
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14.04.2022 14:05 Ответить
НУ ТАТУХУ ИМ ВСЕМ НАДО НАБИТЬ - " ИНОСТРАНЕЦ " !)
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14.04.2022 13:39 Ответить
А тебе татуху "ЗАСРАНЕЦ" ❗
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14.04.2022 14:58 Ответить
Один зелений холуй пропонує другий зелений холуй не голосує, одне слово, БЛАЗНІ.
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14.04.2022 15:58 Ответить
Понавибирали насекомих до влади...
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14.04.2022 16:33 Ответить
Ты вже в окопі?
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14.04.2022 17:12 Ответить
Тоді, на яку мать,не випускали чоловіків призивного віку за кордон,хай-би їхали!! Маразм крепчає не по годинам,а вже похвелинно!!!
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14.04.2022 17:06 Ответить
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