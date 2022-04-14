"Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия
Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие законопроекта об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.
Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте 7265, отметил Арахамия.
"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из оставшихся работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или в качестве пожертвования в фонды обороны страны", - пояснил депутат.
Арахамия считает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую действительно нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, которые сбежали из Украины во время войны. "Будем искать другие способы наказания этих лиц", - отметил он.
"Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - подытожил руководитель фракции "Слуга народа".
Как сообщалось, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину находящихся за рубежом мужчин во время военного положения. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся в Украину после объявления военного положения.
Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс Украины новую статью, установив уголовную ответственность граждан Украины за невыполнение требований этого закона в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
Пожалуйста, подождите...
в голові...
НУ ЧОМУ НЕ ПЄТЯ !? ))))
достатньо у Законі уточнити - посадовців, чиновників та депутатів(місцевих рад включно)
РОЗЖОВУЮ ОСОБЛИВО ТУПИМ..
ВЛАСНЕ СВОЇМ НАГЛО -брехливим лозунгом "не обравши Порошенко -обираєш путіна"
Петро і прої..ав вибори.
1. Мова йде про те як "слуги" приймають важливі для країни заводи. До речі.. вас сама назва партії "СЛУГИ" не бентежить? В країні не повинно бути ніяких слуг, це до Росії там слуги та царі. Да і "слуги народу" за 2,5 роки поставали мільйонерами всі, а більшість була і до виборів..
2. Винуватий не Зеленський чи його партія.. Винуватий українець який більше вірить популістам без досвіду, та без реального авторитету.. Тому і в команді більшість покидьків та аферистів, які затянуть в коррупцію найвищих посадовців, перетворять на співучасників і все піде по колу в Україні..
3. Я з 2014 року був впевнений, що буде така війна з РФ бо всі дії РФ не мали сенсу і вело Рашку до повного краху 100%.. Лише пряма швидка війна давала хоча б якийсь шанс РФ зміцнитись..( Це по їхній логіці так як вони уявляють суспільну, політичну та військову суть України.)
Тому гірко було дивитись як замість вкладання в військовий бюджет вкладались в те що народ звичайно хотів та дякував президенту ..ще й для рейтингу це +.. Ракети ж не помітні та й не потрібні простим громадянам..
4. А ось чому напала РФ на Україну..все банально просто.
Тем более сейчас не 1914 год когда миллионные армии нужны были.
Оружие нужно и техника плюс мотивированные бойцы. А не стадо рабов.
Зелёные твари, специально добавили пункт, "и остальные мужчины".
Гос служащий ОБЯЗАН вернуться в страну, причём тут простые люди с контрактами,
детьми и т.д.(это действительно их выбор).
Проект специально утопили.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Лживая наглая Безугла....
Ну ось я - приїхав на 3 дні в Україну 23 лютого, а застряг до 7 чи 8 березня. Користі для війни не приносив, мусів повертатися до місця високооплачуваної праці, щоб її не втратити. Після прибуття у Польщу почав фінансувати ЗСУ та біженців з України, воювати на інформаційних фронтах. А прийде відпустка - поїду в Україну без побоювання репресій. Слава Арахамії, Україні Слава!
2. Якщо вони вже так сильно слали кошти, то хто коли і скільки?
3. Може є сенс опублікувати ПУБЛІЧНИЙ список ВСІХ хто виїхав 00.00.00 24.02.2022, з ідентифікаційними кодами? А вже люди подивляться ХТО був державним службовцем. В цьому випадку тварюка автоматично має бути звільнений. Пенсію повинн отримати начебто просто десь працював (як всі) без пільг, без варіантів оскарження в судах.
І.Т.Д.
Та знати
Що таке Етика спілкування
Та й не тикають чи не тичуть не знайомим Людям .