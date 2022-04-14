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пиротехника (40) ГСЧС (4848) разминирование (682)

За сутки пиротехники ГСЧС обнаружили почти 4 000 взрывоопасных предметов, в том числе 5 авиационных бомб

дснс

В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС привлекались 111 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 3 тыс. 976 взрывоопасных предметов, в том числе 5 авиационных бомб, обследована территория площадью 852,8 га.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Зачастую пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 2 449 раз, Николаевщине - 1085, Киевщине - 683, Донбассе - 287, Сумщине - 258. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 61 тыс. 979 взрывоопасных предметов и 417,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 933 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 8 тыс. 621 га", - докладывают пиротехники.

В ГСЧС напоминают, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщим по номеру телефона-101.

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Піротехнікам, всім і кожному, потиснув би руку!
За надзвичайно складну, відповідальну і важливу для Перемоги роботу і службу!
Здоров'я вам, хлопці, і 100 років життя
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14.04.2022 09:39 Ответить
Бережіть себе, хлопчики. Дякую.
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14.04.2022 09:50 Ответить
знешкоджено майже 2000 авіабомб... вони що там, взагалі небоєздатні? як і багато чого кацапського. падають з неба, як прості наковальні... краще б дійсно наковальні скидали... і господарствам була б допомога...
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14.04.2022 11:33 Ответить
 
 