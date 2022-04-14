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Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко: "Мы даже гвозди сами не производим". ВИДЕО

матвієнко

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко удивилась, что Россия импортирует гвозди, невзирая на производство металла в стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание Коммерсантъ.

"Для меня, например, было каким-то открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла", – сказала Матвиенко.

Она предложила дать малому и среднему бизнесу распоряжение на изготовление гвоздей.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика – Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3% и 10,7% общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составила примерно 2,9%.

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Топ комментарии
+102
Обдроченці засумували😂
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14.04.2022 09:32
+81
Гвозди бы делать из этих людей
не было б в мире тупее гвоздей...
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14.04.2022 09:33
+38
Натомість брехню ви виробляєте найбільше в світі!
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14.04.2022 09:34
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Крікет відмовиться поставляти вам запальнички, то ви і про вогонь забудете.
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14.04.2022 11:05 Ответить
Так какого же ваша нацисткая помойка обьявила войну всему миру,если кацапия кроме дол****** ничего не производит?
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14.04.2022 11:19 Ответить
А молотки у вас есть?
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14.04.2022 11:22 Ответить
ВДВ РФ.
В то время, как вооружённые силы всех нормальных стран совершенствуют электронные средства ведения боевых действий, росиянские десантники продолжают бить пустые бутылки и забивать гвозди своими лбами.
"Где мы, там груда битого стекла и погнутых гвоздей!"
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14.04.2022 20:44 Ответить
а зачєм гвозді клєпать, єслі на нєфтєдолари мона било купіть всьо
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14.04.2022 11:30 Ответить
"москве" Пиз*да!!! звонят колокола!
кобзон их ждет! златые купола!!
хана кацапам , прутину хана
хана кацапам прутину хана!
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14.04.2022 11:30 Ответить
Громить всегда,

Громить везде,

до дней последних донца,

Громить -

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой -

и солнца!
(Рекомендация - как нужно поступать с руᛋᛋкими оккупантами)
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14.04.2022 11:32 Ответить
Нє-а, ну а лапті.
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14.04.2022 11:33 Ответить
Це добре, що партайгеноссе рівня Вальки-Півстакана/ Красниє труси не розуміє базових речей.
Від того, що "бізнєсу дадут заданиє" цвяхи не з'являться.
Це добре, що вони цього не розуміють.
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14.04.2022 11:44 Ответить
"дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів"

Можливо і з'являться, якщо до того часу як вона є мокша ще існуватиме. Але якою ціною?
У совецком саюзє також уся економіка трималася на даних с вєрхов указаніях.
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15.04.2022 05:43 Ответить
Остання її фраза мені дуже сподобалась - "Завалят всю роZZію"!
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14.04.2022 11:52 Ответить
Плетите лапти - ваш удел!
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14.04.2022 12:01 Ответить
Люди не понимают основ экономики
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14.04.2022 12:06 Ответить
"-ну дайте среднему и малому бизнесу задание!"
вот их уровень понимания экономики - давать задания и издавать указы, и всё наладится.
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14.04.2022 20:47 Ответить
Вона запропонувала дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів.
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14.04.2022 12:09 Ответить
Нет гвоздей, что бы забить крышку гроба своим павшим воякам?
Теперь понятно почему крематории.
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14.04.2022 12:17 Ответить
Гробы с начинкой и гвозди к ним Украина вам бесплатно поставит.
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14.04.2022 12:27 Ответить
У рашці чудово виробляють тільки один продукт - лайно.
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14.04.2022 12:30 Ответить
Такие подойдут?

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14.04.2022 12:30 Ответить
Производите сосули. Дёшево и ума не требуется..
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14.04.2022 12:33 Ответить
Заваліть росію цвяхами, що йдуть до кришки труни.
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14.04.2022 12:45 Ответить
НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О СТАКАНАХ-САМОТЫКАХ !)
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14.04.2022 13:57 Ответить
им нужно побольше гвоздей что бы закалачивать гробы с руским окупантом
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14.04.2022 14:17 Ответить
биомусор можно и в пакете прикопать, даже не углубляясь на 2 метра.
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14.04.2022 14:36 Ответить
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14.04.2022 14:33 Ответить
Таки затопили.....Я навіть за це сьогодні випив....
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14.04.2022 14:34 Ответить
в цинковые гробы не надо гвозди
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14.04.2022 14:37 Ответить
Zavhem im gvozdi esli dlia nix prigotovleny plastimovye mwshki i mob. Krematorii..
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14.04.2022 14:54 Ответить
Можно подумать,что валька пьёт кацапскую водку. Щас.
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14.04.2022 15:34 Ответить
вы только лапти плести умеете,больше ни на что не способны!
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14.04.2022 16:48 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:55 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:55 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:56 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:56 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:57 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:57 Ответить
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:58 Ответить
Гвозди то таке, главное гробы хоть как то делаете и побольше.
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14.04.2022 17:12 Ответить
та вы ничего не умеете делать
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14.04.2022 18:22 Ответить
Чем **** наклепают?

У кацапов кроме нефтяной вышки нихера нет.

Да и гвоздями нужно правильно пользоваться. Их не в брагу кидают для градуса
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14.04.2022 19:00 Ответить
вбога кацапка-алкоголiчка Тютiна, вона ж валька красниЯ трусєля ))

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14.04.2022 21:04 Ответить
«Валька пол стакана» задумалась, чем гроб ей забивать будут. К гвоздим должны быть еще молотк
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15.04.2022 00:52 Ответить
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