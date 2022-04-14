Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко: "Мы даже гвозди сами не производим". ВИДЕО
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко удивилась, что Россия импортирует гвозди, невзирая на производство металла в стране.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание Коммерсантъ.
"Для меня, например, было каким-то открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла", – сказала Матвиенко.
Она предложила дать малому и среднему бизнесу распоряжение на изготовление гвоздей.
В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика – Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3% и 10,7% общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составила примерно 2,9%.
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В то время, как вооружённые силы всех нормальных стран совершенствуют электронные средства ведения боевых действий, росиянские десантники продолжают бить пустые бутылки и забивать гвозди своими лбами.
"Где мы, там груда битого стекла и погнутых гвоздей!"
кобзон их ждет! златые купола!!
хана кацапам , прутину хана
хана кацапам прутину хана!
Громить везде,
до дней последних донца,
Громить -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой -
и солнца!
(Рекомендация - как нужно поступать с руᛋᛋкими оккупантами)
Від того, що "бізнєсу дадут заданиє" цвяхи не з'являться.
Це добре, що вони цього не розуміють.
Можливо і з'являться, якщо до того часу як вона є мокша ще існуватиме. Але якою ціною?
У совецком саюзє також уся економіка трималася на даних с вєрхов указаніях.
вот их уровень понимания экономики - давать задания и издавать указы, и всё наладится.
Теперь понятно почему крематории.
У кацапов кроме нефтяной вышки нихера нет.
Да и гвоздями нужно правильно пользоваться. Их не в брагу кидают для градуса