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арест (10435) Медведчук (1735) Марченко Оксана (109)

Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков. Среди них квартиры, дома, яхта, автомобили, - ГБР

медведчук,марченко

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена. Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука", - говорится в сообщении.

Напомним, народного депутата, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. А Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медведчук арестован. ФОТО
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Топ комментарии
+25
житло віддайте родинам з дітьми, які втратили свої будинки..
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14.04.2022 09:58
+21
О, как хорошо путин оплачивал предателей Украины.

Думаю у Рабиновича там тоже много имущества. И у Червоненка, Спивака, Мураева.

У шария вообще полно имущества в испании.
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14.04.2022 09:59
+19
или семьям погибших воинов.
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14.04.2022 10:05
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Оце тільки зараз?
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14.04.2022 09:58 Ответить
до войны боялись разозлить путина..., а теперь уже не боимся...
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14.04.2022 09:59 Ответить
житло віддайте родинам з дітьми, які втратили свої будинки..
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14.04.2022 09:58 Ответить
или семьям погибших воинов.
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14.04.2022 10:05 Ответить
О, как хорошо путин оплачивал предателей Украины.

Думаю у Рабиновича там тоже много имущества. И у Червоненка, Спивака, Мураева.

У шария вообще полно имущества в испании.
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14.04.2022 09:59 Ответить
Тут ключовий момент на який ніхто звертає увагу полягає у двох прізвищах -бойко і льовочкін. Після того як мудачука прибрали, тепер вони рулять усією рашистською колоною в Україні. До речі льовочкін - бізнес партнер дєрьмака, і жопоблок голосує в раді в унісон із зебілами. і найцікавіше у цій історії - всі забули, що снбо заборонила опзж, однак депутатів із цієї говнофракції так і не вигнали з ради.
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14.04.2022 10:06 Ответить
Залиште Оксанці хоч вібратор! А то їй 15-20 років холостякувати!
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14.04.2022 10:00 Ответить
Вона зара саму у ***** вібратором працює
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14.04.2022 10:05 Ответить
Там, где она сейчас, дагов с таджиками ("коренных россиян") хватает.
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14.04.2022 12:34 Ответить
так наокружньій суд вже відмив кабінети від дрісні та запрацював далі на повну антиукраїнську потужність
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14.04.2022 10:01 Ответить
Зараз ключовий момент сєріала студії квартал95 - "медведчук"- буде епізод, коли мудачука будуть клеїти до порошенко. Цікаво, що там придумали сценаристи? Може ця пара планувала насрати в тарілку найвеличнішому? А може планувала завалити продажу "сватів" у парашії. Короче, біжу за попкорном, нас чекають захоплюючі історії від сценаристів кварталу95
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14.04.2022 10:02 Ответить
це було зрозуміло зразу коли відкрили справу проти медведчука, а основна ціль було Порошенко.Найголовніше що арешт бариги запланували перед початком нападу *****
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14.04.2022 10:32 Ответить
і це тільки в межах України

оксаночка була абсолютно права, коли жалілася, що вони жили скромно.
можна сказати, бідували просто.

це не люди, це глисти якісь
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14.04.2022 10:03 Ответить
Всьо шо нажіта нєпапільним трудом, трі магнитоХВона, куртки тоже трі...
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14.04.2022 10:03 Ответить
Замшевые.
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14.04.2022 11:25 Ответить
Напрашивается вопрос - а зачем нам в Украине нужна правоохранная система?
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14.04.2022 10:04 Ответить
по вашому "правоохранительная"
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14.04.2022 10:15 Ответить
Є ще багато інших проросійських мерзотників, їх також потрібно розтерзати.
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14.04.2022 10:09 Ответить
Ждём от неё третий видос - "жили мы сначала скромно, а потом у нас всё арестовали..."
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14.04.2022 10:14 Ответить
Ха..Даже шубохранилище арестовали нелюди.В чем же минетчица паломница будет в храмы ездить-черепа облизывать?
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14.04.2022 10:54 Ответить
Прокурори,судді,слідчі у нас повинні бути тільки міжнародні...або нам ярма ренигатів не позбутись ніколи !!!! Нас будуть вбивати і насміхатись!Всіх політтехнологів треба судити за шахрайство і брехню через повішання-це вороги людства!!!!Всіх ,хто приймав участь в компаніях по депутатам,кандидатам в президенти-за брехню,за невігластво-не смійте їх запрошувати цих виродків-це кінчені гравці -це наркоманни!!!! Перший на черзі бєняжид.Вже мертвечук все багацтво переписав на бородату бабу (може арахамло)?
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14.04.2022 10:15 Ответить
Астанавитесь Шо вы творите, изверги?? Марченко вон на говно уже изошлась, на дервочука смотреть страшно без слез, а вы все отжимаете!!! Пощадите!!!
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14.04.2022 10:17 Ответить
Молодці українці,не дали набріфінгуватися всій сволоті,напіаритись і нажувати балів......це просто скоцтво:ріки крові,Маріуполь,Херсон,Запоріжжя і ін.закатовані міста і села...а у оцих піар хід
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14.04.2022 10:18 Ответить
Виникає два питання по переліку нахапаного добра - 1. скільки віків планували жити, 2. на пуркуа стільки всього? В домовині кишень немає.
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14.04.2022 10:19 Ответить
26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Это болезнь, причём неизлечимая.
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14.04.2022 10:20 Ответить
дедушка витя в политике давно, уже 30 лет. если ты умножишь НА ДЕСЯТЬ то, что наши "слуги" нажили непосильным трудом за 3 года, с апреля 2019, то дедушка витя с бабушкой оксаной тебе покажутся голодными церковными мышками. . . апппЭтит приходит во время еды!
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14.04.2022 10:30 Ответить
я бачу все, не хвилюйся! не обобщай! у тебя конкретно что украли???
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14.04.2022 11:20 Ответить
средняя зрп Украине за 2021 около 400 долл. тебе мало? на засРашке 20 тыс рулей хорошая, а 30 просто мечта. я себе на фирму за 10 тыс грн не мог найти грузчиков, просто кидать коробки и сидеть на складе, все хотели минимум 12. менеджер -дай 15, что умеешь, ничего, опыт есть, нет, в 9 пришел, кофе, сигареты, обед, телефон, тиктоки, в 17 ветром сдуло. не распространяй этот свой лошиный бред.
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14.04.2022 11:43 Ответить
Це ще при тому, що "наші" бариги ціни для споживача встановлюють у 1,5 рази більше європейських.
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14.04.2022 12:07 Ответить
до тебя тоже не доходит, что если экономика потребляет в 3 раза больше энергоносителей чем аналогичная на западе, то затраты на производство товаров выше? или ты тот же лох но строчишь с 2х ников?
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14.04.2022 12:25 Ответить
я с тупыми лохами обычно не вступаю в полемику, бесполезно, но тебе сделаю исключение. вопрос- ты настолько тупой, что не понимаешь отличие экономики запада и нашей? наверное на примере вооружения можно было понять! джавелин и РПГ-7. видно ты не перегружен интЫлЭктом, дальше средней школы не пошел, но хотя бы термины- основные фонды, средства производства, и производительность труда наверное слышал по ТВ. износ ОФ в Украине 90%, а производительность труда на 2021 в 5 раз ниже. умнож 10 тыс грн х5=50=1800 дол для грузчика в ЕС. если сразу не поймешь, прочти несколько раз, может дойдет.
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14.04.2022 12:22 Ответить
ты только сейчас такой вУмный стал или 30-25-20-10 лет назад тоже такой был? что то не попадался ты в новостях как борец с несправедливостью. запомни, после того, как я стал хозяином (по твоей фене барыгой) со своей собственностью делаю что хочу. ты не указываешь таксисту мыть ему машину или нет, делать капремонт или с телками отвиснуть! не хочешь, не катайся. надо было возмущаться, когда свой ваучер продал за бутылку водки в 94. голосовало 90-2000 все быдло за Кучму-Януковича, радовались, ждали добавку к пенсии 10 грн, ура! и про Польшу мне чесать ненадо))), сам тебе уму по ней вставлю, что не переваришь, я там лекции читал в свое время.
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14.04.2022 13:04 Ответить
буржуи тут, в общем понятии, не виноваты. слово буржуй выдумали люди, которые были злыми пролетариями , специально, что бы этих буржуев, кулаков итд, грабить. Так что это все слова.

Насчет маленьких зарплат: маленькая зарплата - маленькая пенсия!

И те, кто наживался на людях, те просто бандиты!!! Они просто грабили! Буржуи, те вкладывают в свой бизнес, эти - только крадут!
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14.04.2022 14:50 Ответить
с крутым вантажниками поступил проще, послал их НХ. пусть быдло сидит на пенсии своих родителей, и вечерами воняет возле пивнухи про то, как с ними несправедливо поступили барыги. ты бабуля, похоже слабоумием страдаешь- ноешь ТЫ, про свои несчастья и несправедливость. при СССР жила и не воняла, при Кучме сидела язык в жопе, голосовала то за коммунистов, то за аферистов, а виноваты какие то бармалеи. для начала подними сраку, сходи в свой ЖЭК, горисполком, облраду.... там за каждую платежку откат начальнику 10%, и дальше по цепочке еще 30% минимум (проверь я знаю). качай там свои права, а не фуфло тут грузи. но ты же серливое чмо, никуда не пойдешь, даже в подьезд.
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14.04.2022 16:30 Ответить
для полноты картины не хватает ещё 50 тонн колбасы, две цистерны коньяка, 20 тонн конфет и хотя бы центнера 3 чёрной икры. А то кушать там нечего.
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14.04.2022 12:22 Ответить
Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...






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14.04.2022 10:26 Ответить
боже, яке ти убоге, ніщєє духом
хай тобі твої 3 грн за комент у горлі застрягнуть, ботяра
чи які у вас розцінки, на подоляцькій ботофабриці, тьху
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14.04.2022 11:28 Ответить
Джипы и минивены - на фронт.
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14.04.2022 10:41 Ответить
Потрібно якнайшвидше від арешту переходити до конфіскації і то не лише в Медведчука та ОПЖЕзистів а і в інших зрадників України. Все вилучене майно потрібно передавати у фонд тих,хто втратив своє майно внаслідок дій їх покровителів. Я також забрав би майно у Кравчука, Кучми, Ющенка за розвал армії, у всіх міністрів оборони за те саме. Також частково забрав би у Порошенка за сприяння тій нечисті медведчуківсько-мураєвсько- портновсько-лукашівсько-бондаренкісько-... нечисті
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14.04.2022 10:52 Ответить
От вам і гроші ,на літаки і ПВО.

В Россії Новального посадили за пару днів.(. Вечірній суд ,) а у нас ?
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14.04.2022 11:08 Ответить
У нас все ж таки правова держава. Нічого, через суд і буде сидіти.
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14.04.2022 11:36 Ответить
Одні брехливі заяви ! Що ви до цього робили ? Популісти и зрадники !
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14.04.2022 11:22 Ответить
Нищие из ОП и ДБР могут это все отдать бедным - себе.
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14.04.2022 11:33 Ответить
и как этот соколовский столько лет вонял на нашей земле! ну при яныке понятно, а при кондитере?
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14.04.2022 13:43 Ответить
https://youtu.be/hd7gtl2imgA
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14.04.2022 14:06 Ответить
А не в курсі часом де Єфремов?....
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15.04.2022 03:00 Ответить
 
 