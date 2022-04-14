Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков. Среди них квартиры, дома, яхта, автомобили, - ГБР
13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.
"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена. Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука", - говорится в сообщении.
Напомним, народного депутата, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. А Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей.
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Думаю у Рабиновича там тоже много имущества. И у Червоненка, Спивака, Мураева.
У шария вообще полно имущества в испании.
оксаночка була абсолютно права, коли жалілася, що вони жили скромно.
можна сказати, бідували просто.
це не люди, це глисти якісь
минетчицапаломница будет в храмы ездить-черепа облизывать?
Это болезнь, причём неизлечимая.
Насчет маленьких зарплат: маленькая зарплата - маленькая пенсия!
И те, кто наживался на людях, те просто бандиты!!! Они просто грабили! Буржуи, те вкладывают в свой бизнес, эти - только крадут!
І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:
«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».
От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.
Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...
хай тобі твої 3 грн за комент у горлі застрягнуть, ботяра
чи які у вас розцінки, на подоляцькій ботофабриці, тьху
В Россії Новального посадили за пару днів.(. Вечірній суд ,) а у нас ?