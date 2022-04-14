Ситуация в регионах: взрывы в районе Чернобаевки, бои в Изюме, в Донецкой области войска РФ продолжают давить по всей линии фронта, - отчеты ОВА
В ночь на 14 апреля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, Харьков и Изюм, города Донецкой и Луганской области под постоянным огнем, из блокированного Мариуполя не выпускают гражданских людей.
Об этом свидетельствуют данные руководителей областей на 8 утра четверга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских.
По области – ведутся бои в Изюме.
Луганщина: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом.
Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.
В Донецкой области российские войска продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТГ, Марьинки, Торецкой громады.
За сутки – 11 раненых гражданских.
По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в т. ч. 22 жилых дома).
Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.
На территории Херсонщины за минувшую ночь были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобаевки. Последствия уточняются.
На территории области продолжаются мародерства россиян, обостряется гуманитарный кризис.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Пожалуйста, подождите...
В смысле? Изюм же вроде оккупирован орками и орки до Бражковки (15 км южнее Изюма) дошли?
«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.
Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.
Гештальт закрыт.
Где «Москва»? «Она утонула».
Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.
Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.
Не ходили бы вы, черти, в Украину.)
Олексій Арестович
..."Ковбаса Чорнобаївська" - тут, знаєте, така цікава гра слів трапилася...
в зависимости от этого будет действовать.
Героям слава!!!