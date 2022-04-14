РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10433 посетителя онлайн
Новости Война
15 881 23
ОГА (2386)

Ситуация в регионах: взрывы в районе Чернобаевки, бои в Изюме, в Донецкой области войска РФ продолжают давить по всей линии фронта, - отчеты ОВА

ссо,війна

В ночь на 14 апреля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, Харьков и Изюм, города Донецкой и Луганской области под постоянным огнем, из блокированного Мариуполя не выпускают гражданских людей.

Об этом свидетельствуют данные руководителей областей на 8 утра четверга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских.

По области – ведутся бои в Изюме.

Луганщина: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом.

Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в регионах: ракетные удары по Чуднову и Миргороду, ночные обстрелы Харькова, Мариуполь держит оборону, - отчеты ОВА

В Донецкой области российские войска продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТГ, Марьинки, Торецкой громады.

За сутки – 11 раненых гражданских.

По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в т. ч. 22 жилых дома).

Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.

На территории Херсонщины за минувшую ночь были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобаевки. Последствия уточняются.

На территории области продолжаются мародерства россиян, обостряется гуманитарный кризис.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
- Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15.



Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.



Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.



Гештальт закрыт.



Где «Москва»? «Она утонула».



Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.



Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.

Не ходили бы вы, черти, в Украину.)

Олексій Арестович
показать весь комментарий
14.04.2022 10:10
+6
Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, - Алексей Арестович

«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:06
+6
Чорнобаївка відеоhttps://vimeo.com/699316843?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показать весь комментарий
14.04.2022 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По області - ведуться бої в Ізюмі. Джерело

В смысле? Изюм же вроде оккупирован орками и орки до Бражковки (15 км южнее Изюма) дошли?
показать весь комментарий
14.04.2022 10:05 Ответить
То же вопрос.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:24 Ответить
Бражковка под кацапами, на жаль.
показать весь комментарий
14.04.2022 12:31 Ответить
Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, - Алексей Арестович

«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:06 Ответить
- Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15.



Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.



Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.



Гештальт закрыт.



Где «Москва»? «Она утонула».



Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.



Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.

Не ходили бы вы, черти, в Украину.)

Олексій Арестович
показать весь комментарий
14.04.2022 10:10 Ответить
Чорнобаївка відеоhttps://vimeo.com/699316843?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показать весь комментарий
14.04.2022 10:21 Ответить
Як завжди брехня від арестовича. Британці в 80х потопили аргентинський "Хенераль Бельграно" а він був класу лінкор.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:23 Ответить
Звісно, Арестович ******** перебільшувати, але тим не менш потопили цілий флагман чорноморського флоту русні.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:27 Ответить
Какой нах линкор?? Это был крейсер...по водоизмещению и размерам близкий к крейсеру мацква...но гораздо старее...1938 года рождения...он Перл Хабар видел своими глазами...
показать весь комментарий
14.04.2022 10:57 Ответить
нах та чернобаевка, уже давно пора Херсон вернуть, до сих пор возятся с той чернобаевкой
показать весь комментарий
14.04.2022 11:47 Ответить
Вперед- повертай. Знаєш, де найближчий воєнкомат?
показать весь комментарий
14.04.2022 13:18 Ответить
ты явно не от туда строчиш
показать весь комментарий
14.04.2022 13:29 Ответить
"Строчиш" тут виключно ти та тобі подібні диванні воЄни.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:45 Ответить
чо ты тужишся, иди займись полезным делом
показать весь комментарий
14.04.2022 14:00 Ответить
Заблукав, москалику?
показать весь комментарий
14.04.2022 15:37 Ответить
пропоную Чорнобаївку переіменувати в Кацаповбиваївку
показать весь комментарий
14.04.2022 10:10 Ответить
На час війни - Частовибухаївка.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:30 Ответить
Чим вам назва населеного пункту не вгодила ? Краще ковбасу мацьковську перейменувати на Чорнобаївську і 25 % від продажів відраховувати на допомогу місцевим ))
показать весь комментарий
14.04.2022 11:07 Ответить
Слушно!
..."Ковбаса Чорнобаївська" - тут, знаєте, така цікава гра слів трапилася...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:53 Ответить
ЧЕРНОБАЕВКА РУЛИТ ! КАЦАПАМ ТО ****** РЕБЯТА !!!
показать весь комментарий
14.04.2022 10:11 Ответить
путин сейчас смотрит готова ли европа ввести эмбарго.

в зависимости от этого будет действовать.
показать весь комментарий
14.04.2022 10:13 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 10:51 Ответить
 
 