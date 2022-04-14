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Новости Война
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депутат (3277) увольнение (2649) Чернигов (863) чиновник (1557) Атрошенко (78)

В Чернигове уволят выехавших из города чиновников и руководителей коммунальных предприятий, - мэр Атрошенко

атрошенко

В Чернигове увольняют с должностей депутатов-руководителей коммунальных предприятий и управлений, выехавших из города.

В частности, бывший биатлонист, вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля уволен с должности начальника городского управления семьи, молодежи и спорта города Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Во время встречи депутаты откровенно и довольно остро обсудили больной для всех вопрос - отсутствие в течение определенного времени некоторых депутатов в городе. Считаю, что депутат в эти трудные дни должен был со своими избирателями и помогать им, а также со своими коллективами. У депутатов-мужчин, которые этого не делали, никаких оправданий быть не может. Понятно, что когда около 2/3 горожан оставили Чернигов в эти тяжелые военные дни, среди них была часть и депутатов, но очевидно, что ответственность избранника народа значительно выше, чем у простых черниговцев или представителей бизнеса. Соответственно, депутаты-руководители коммунальных предприятий и управлений, которые в определенный момент приняли решение покинуть город, будут уволены со своих должностей. Также на следующем заседании будет избран новый глава фракции. Считаю, что это правильное решение. Каким бы сложным оно ни было. Соответственно, хотел бы призвать активистов не прибегать к травле и обвинениям тех черниговцев, которые в определенный момент выехали в безопасное место. Публичная дискуссия по этому поводу - вредная и раскалывающая общество. Сейчас, напротив, нам важно единение ради нашей победы и возрождение нашего красавца города-Героя Чернигова", - написал Атрошенко.

Также читайте: За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, - мэр Атрошенко

Обязанности Андрея Дериземли будет временно исполнять Валерий Семенец.

Ранее Андрей Дериземля сообщил, что выехал из Чернигова из-за того, что попал под обстрел, пишет Укринформ.

В 2007 году Андрей Дериземля первым из украинских биатлонистов стал бронзовым призером чемпионата мира.

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Топ комментарии
+9
Нормальна державницька позиція, що заслуговує підтримки та поваги.
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14.04.2022 10:13
+4
странная у вас позиция- если у вас была вода, эл/энергия и тепло, то за это надо платить, если не было - не надо...
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14.04.2022 10:21
+2
Ну тут как-бы не стало работы (вдруг!).Так что с чего платить людям даже за оказанные услуги ?
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14.04.2022 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Это правильно ,хотя можно было и расстрелять ...
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14.04.2022 10:12 Ответить
Не те століття, аби розстрілювати.
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14.04.2022 10:14 Ответить
ну можна повісити
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14.04.2022 10:40 Ответить
Премии лишить за интенсивность труда.
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14.04.2022 11:19 Ответить
у нас в Ладижині, мер повернувся з відпочинку на теплих морях
через 3 тижні після початку війни.
опозиція верещить, пише в генпрокуратуру, і всі мовчать, всім пох..й.
от така куйня малята.
а він, **** прирівнюється до комбрига, бо громада більше 30000 чоловік
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14.04.2022 11:51 Ответить
Как же он вернулся?.самолеты не летают
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14.04.2022 13:10 Ответить
як би хотів, повернувсяб за 24 години.
молдова румунія угорщина словакія полща.
це кудиа можна було прилетіти.
повторю, він дуже заможний чоловік.
але бажання було пересидіти до кращих часів.
от як сказали що у нас загрози нема на 100%, він і приїхав в середині березня
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14.04.2022 13:40 Ответить
Нормальна державницька позиція, що заслуговує підтримки та поваги.
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14.04.2022 10:13 Ответить
А коммуналку требуют оплатить. Х@й вам коммуналка, х@й вам зарплата, ворюги конченные.
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14.04.2022 10:17 Ответить
странная у вас позиция- если у вас была вода, эл/энергия и тепло, то за это надо платить, если не было - не надо...
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14.04.2022 10:21 Ответить
Ну тут как-бы не стало работы (вдруг!).Так что с чего платить людям даже за оказанные услуги ?
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14.04.2022 10:22 Ответить
зарплаты нет, а машины и бабло есть
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14.04.2022 10:30 Ответить
Ну не все же в коррупционной сфере ошиваются. Многие покинули дома, работу потеряли транспорт, и хорошо, если спаслись. Какая с них коммуналка, э ?
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14.04.2022 10:48 Ответить
Кацапа забули запитати.
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14.04.2022 10:34 Ответить
одесский водоканал, электросети имеют процент владельцев связанных с рф. И это только то, что известно. Я ни копейки не заплачу пока с этим не разберутся. А за газ, тепло, сдпт пусть обоснуют тарифы, нет - значит туда же на х@й
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14.04.2022 11:54 Ответить
Они уже наворовали на год жизни а Европе. Потом вернутся, отсудят за вынужденный прогул и ещё получат компенсации. В Украине по-другому не бывает
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14.04.2022 10:34 Ответить
яке мали право депутати бути керівниками підприємств.Всі керівники повинні бути поза політикою!! Саме час міняти комуністичні позиції щодо цього!
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14.04.2022 10:56 Ответить
Якщо ви не знали то заробітну плату отримують лише депутати Верховної Ради.
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14.04.2022 11:36 Ответить
С 2004 г. меняют- лохам по ушам ездят, а все без изменений.
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14.04.2022 13:14 Ответить
 
 