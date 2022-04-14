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Россия может попытаться отомстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе, - ОВА

москва

Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва".

В Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что ж, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", – сказал Братчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА

Он отметил, что военнослужащие в регионе отслеживают все возможные риски активизации действий противника. По его словам, остается высокой вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по Одесской области.
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Топ комментарии
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"

Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...









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14.04.2022 10:23
+47
Крейсер "Москва" буль-будь. Это маленькая репетиция руин Мацквы и Кремля
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14.04.2022 10:24
+39
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14.04.2022 10:35
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там ще є 6 підводних човнів класу "Варшав"янка" з "Калібрами".. їх теж треба втопити...
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14.04.2022 11:15 Ответить
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14.04.2022 10:47 Ответить
Может отомстить, а может и не отомстить. А вам не кажется что она мстит всей Украине за то что она Украина?
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14.04.2022 10:49 Ответить
Дякуємо тобі "Кровавий Пастор" за Москву!
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14.04.2022 10:50 Ответить
А до цього за що вони мстилися?
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14.04.2022 10:50 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - ЗСУ-визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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14.04.2022 10:51 Ответить
У мене вчора увесь день ця пісня в голові крутилась. Чого? Не знаю. Але "доспівався".
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14.04.2022 11:03 Ответить
Вже повітряна тривога! Господи вбережи Україну!
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14.04.2022 10:58 Ответить
ОТОМСТИТЬ ?
Какого ххера вы сюда припёрлись ?
Смотрите, чтобы мы не отомстили вашим отомстяторам ...
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14.04.2022 11:00 Ответить
Дебільна якась риторика, помститись непомститись, мля війна іде, а хто за наше мститись буде!?
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14.04.2022 11:08 Ответить
Вважай - роздовбали еліту!!!!!!!!!))))))))))
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14.04.2022 11:01 Ответить
Головне - продовжувати в тому ж дусі і за тиждень не буде чим "мститись" тим мутантам! )
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14.04.2022 11:04 Ответить
У них мстилки не рабтают.
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14.04.2022 11:06 Ответить
Так давайте не воювати, бо россія може помститися то за те, то за те, то ще за щось, Що за дебільні статті, висловлювання, а хто буде помщатися за Бучу, дітей, Харків, Крим, Маріуполь , Чернігів, КИЇВ, ітд. ЩО ЗА ДЕБІЛЬНА РИТОРИКА!?????
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14.04.2022 11:07 Ответить
Далі НОН-СТОП, далі не остановлюватись,коли остановлюєшся то даєш ворогу шанс оговтатись і відімститись, ДАЛІ , що там ще ХОДИТЬ біля Одеси!?
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14.04.2022 11:13 Ответить
Эффективность ракет "Нептун" - это же какой удар по "умникам" из ОП.
Молчат и наверное от досады грызут асфальт.
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14.04.2022 11:14 Ответить
Разработчиков "Нептуна" можно бы и наградить.
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14.04.2022 11:18 Ответить
Неверный посыл - это мы отомстили за обстрел Одессы и Николаева. А они - пусть обсыхают теперь и кусают себя за ***.
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14.04.2022 11:17 Ответить
Отож!!!
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14.04.2022 11:28 Ответить
Прибежали в избу дети.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети.
Притащили мертвеца.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди..."
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14.04.2022 11:21 Ответить
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14.04.2022 11:22 Ответить
Я б написала так:

- Рибів показують?
- Ні, годують!
- Кросівоє!
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14.04.2022 18:20 Ответить
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров..

Чомусь думається,що і з кораблем його імені.....
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14.04.2022 11:23 Ответить
Не міноносець, а броненосець "Петропавловськ"
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14.04.2022 11:58 Ответить
статті у вікіпедії грішать подібними "неточностями" )
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14.04.2022 13:14 Ответить
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14.04.2022 11:24 Ответить
Ну так утонула эта "лоханка" или еще ползает??? Арестович сказал вроде "пиец", москали ****** что просто горит??? Кому верить??? Хотелось конечно чтобы стало одним "подводным крейсером" больше!!!
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14.04.2022 11:27 Ответить
Ну так вірь кацапам, з цього і починається вата головного мозку, ....!??? Ну конєшно вірить Арестовичу потрібно, (нашим), !!! Навіть тоді коли вони інколи трішечки не вірно(не так) говорять все одно вірь нашим(слухай наших), а не кацапів чи інших.
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14.04.2022 11:32 Ответить
"атвєтят" усім чорноморським флотом...на дні
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14.04.2022 11:44 Ответить
Сейчас расскажут, что крейсер был списан еще неделю назад и просто дрейфовал мирно по волнам
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14.04.2022 12:09 Ответить
А 510 моряків екіражу також звільнять заднім числом? Звільнять посмертно?
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14.04.2022 12:33 Ответить
Кремлевские комунофашисти принесли на Украину стольуо зла и преступлений, шо этот сраный крейсер не спасет их от мести украинцев, еще дети и внуки будут мстить этим двуногим варварам, биороботам.
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14.04.2022 11:46 Ответить
вісім основних виробників зброї викликала заступник міністра Кетлін Хікс. Серед інших у зустрічі візьмуть участь Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Northop Grumman, General Dynamics та L3Harris. Додатковий транш фінансування - 750 мільйонів доларів - на додачу до вже виділених 1,7 млрд, а також потреби визначити пріоритетні програми: деякі системи мають бути готові за три місяці; інші через два-чотири роки.

Пріоритетним є обладнання для боротьби з безпілотниками: електронні прилади для порушення систем наведення непілотованих літаків, які зараз також часто використовують росіяни. Ці пристрої потребують спеціальної підготовки, і Пентагон визнав, що вже навчає операторів Switchblade, складних «дронів-камікадзе», подарованих Україні.

Тривають спроби знайти оновлені версії радянських машин, таких як гелікоптери МІ-17 або словацькі САУ Zuzana, для передачі Києву. Проте план США далекосяжний: якісний стрибок, який у найближчі роки зробить українську оборону конкурентоспроможною завдяки західним постачанням.

Не випадково відбулася зустріч з компанією, яка виробляє великі безпілотники Predator, які могли б захистити Одесу від загрози московського флоту. Іншим, не менш важливим фронтом є передача українському уряду інформації, зібраної американською розвідкою.
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14.04.2022 11:47 Ответить
Полевые испытания дорого стоят.... .Милости просим-а какая реклама Вашему товару :КОНФЕТКА.
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14.04.2022 12:12 Ответить
Военно-аналитической обзор из российской прессы за сентябрь 2020 года.
___________________________________________________________________________________

"...В Чёрном море всё сложнее. К примеру, расстояние от Одессы, где скорее всего разместят комплексы «Нептун», до Севастополя по прямой составляет 305 километров, поэтому она банально не долетит. Не сможет ракета гарантированно уничтожить и флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», водоизмещение которого 11 490 тонн - не по зубам. Чисто теоретически «Нептун» способен поразить фрегаты проекта 11356Р «Буревестник» с водоизмещением 4035 тонн (на ЧФ таких три - «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»). Однако имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету ещё на дальних подступах."
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14.04.2022 11:59 Ответить
Так и ******* ездить еси им верить.
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14.04.2022 12:12 Ответить
Немає чого боятись. Вони і так стріляють і так будуть. А "Маскви" немає і менше чим стріляти кацапу.
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14.04.2022 12:02 Ответить
Взагалі, дуже символічно все це.
Флагман... Москва... московия, иди на ***
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14.04.2022 12:04 Ответить
-Эй, моряк, ты слишком долго плавал!
- Моряки ходят, плавает говно!
- Эй, говно, ты слишком долго плавал!
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14.04.2022 12:06 Ответить
Денаціфікація роzіянського флоту
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14.04.2022 12:10 Ответить
Так можа павтарить па маааскве, еси не дашло.
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14.04.2022 12:10 Ответить
От читаю офіційні зведення , або іншу офіційний писанину і оце РЕГІОН трохи якось не до ладу . В нас наскільки я знаю область район громада . Чи в нас партія регіонів ? Може я не правий , але моя думка така
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14.04.2022 12:11 Ответить
Область в перекладі на англійську і є регіон.
Але в нас регіоном зазвичай називають не так область, як частину України.Це нормально.
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14.04.2022 12:38 Ответить
Они и без этого могли Одессу обстрелять, а как говорят моряки, шторма боятся, в море не ходить. Мочить этих сук везде, где это только возможно!
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14.04.2022 12:14 Ответить
"Москва" ZАТОНУЛА ! ! !
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14.04.2022 15:07 Ответить
тогда ******* по городу москве!
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14.04.2022 16:43 Ответить
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