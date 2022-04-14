Россия может попытаться отомстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе, - ОВА
Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва".
В Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что ж, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", – сказал Братчук.
Он отметил, что военнослужащие в регионе отслеживают все возможные риски активизации действий противника. По его словам, остается высокой вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по Одесской области.
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Пожалуйста, подождите...
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Какого ххера вы сюда припёрлись ?
Смотрите, чтобы мы не отомстили вашим отомстяторам ...
Молчат и наверное от досады грызут асфальт.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети.
Притащили мертвеца.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди..."
- Рибів показують?
- Ні, годують!
- Кросівоє!
Чомусь думається,що і з кораблем його імені.....
Пріоритетним є обладнання для боротьби з безпілотниками: електронні прилади для порушення систем наведення непілотованих літаків, які зараз також часто використовують росіяни. Ці пристрої потребують спеціальної підготовки, і Пентагон визнав, що вже навчає операторів Switchblade, складних «дронів-камікадзе», подарованих Україні.
Тривають спроби знайти оновлені версії радянських машин, таких як гелікоптери МІ-17 або словацькі САУ Zuzana, для передачі Києву. Проте план США далекосяжний: якісний стрибок, який у найближчі роки зробить українську оборону конкурентоспроможною завдяки західним постачанням.
Не випадково відбулася зустріч з компанією, яка виробляє великі безпілотники Predator, які могли б захистити Одесу від загрози московського флоту. Іншим, не менш важливим фронтом є передача українському уряду інформації, зібраної американською розвідкою.
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"...В Чёрном море всё сложнее. К примеру, расстояние от Одессы, где скорее всего разместят комплексы «Нептун», до Севастополя по прямой составляет 305 километров, поэтому она банально не долетит. Не сможет ракета гарантированно уничтожить и флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», водоизмещение которого 11 490 тонн - не по зубам. Чисто теоретически «Нептун» способен поразить фрегаты проекта 11356Р «Буревестник» с водоизмещением 4035 тонн (на ЧФ таких три - «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»). Однако имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету ещё на дальних подступах."
Флагман... Москва... московия, иди на ***
- Моряки ходят, плавает говно!
- Эй, говно, ты слишком долго плавал!
Але в нас регіоном зазвичай називають не так область, як частину України.Це нормально.