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задержание (6651) Нацполиция (16194) государственная измена (1496) коллаборационизм (833) Буча (451)

Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам, патрулировал вместе с военными РФ, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, а сторонников Вооруженных сил Украины - пытал. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в Днепропетровской области, где он скрывался после освобождения Киевщины от врага. В ходе расследования уголовного производства полицейские собрали доказательства причастности к преступной деятельности 62-летнего гражданина Украины.

По материалам следствия, в феврале 2022 года, находясь в городе Буча Киевской области, мужчина перешел на сторону оккупантов. Совместно с ними он патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных. Кроме того, следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ 01
Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ 02
Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ 03

Все следственные действия проведены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений - коллаборационная деятельность, государственная измена, финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Также отмечается, что во время обыска в помещении злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Поэтому фигуранту уже объявлено о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину. ФОТО
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Топ комментарии
+63
А фоточку харі цього діяча можна?
Не запікселену?
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14.04.2022 10:22
+55
Бучанцям.
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14.04.2022 10:33
+54
Скільки ще цих гнид землю топчуть.
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14.04.2022 10:24
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А фоточку харі цього діяча можна?
Не запікселену?
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14.04.2022 10:22 Ответить
Скільки ще цих гнид землю топчуть.
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14.04.2022 10:24 Ответить
Віддайте його бійцям тероборони.
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14.04.2022 10:25 Ответить
Бучанцям.
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14.04.2022 10:33 Ответить
Чергова мерзенна смердюча гнида...
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14.04.2022 10:26 Ответить
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14.04.2022 10:29 Ответить
мені здається ця потвора не повинна пережити сізо...
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14.04.2022 10:32 Ответить
62 года копил ненависть..... а ума не набрался дебил вместо того чтобы спокойно доживать будет отбывать срок и наказание презренным Иудой до последнего вздоха у параши..
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14.04.2022 10:32 Ответить
а зачем финансировать жизнеобеспечение этого недоразумения за наши же налоги ??? как же порой противно, от нашей "толерантности"...
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14.04.2022 10:35 Ответить
Впевнений там воно випадково згине від сердцевоі недостатності
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14.04.2022 10:38 Ответить
Довічнеув'знення у тернопільській колонії.
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14.04.2022 10:37 Ответить
Судячи з пільгового талона, - він кацапський понаєх.
Талон виданий 2004 у Курській області для батьків дохлого кацапен-зольдата.
От скажіть, нахєра нам таке "щастя"?

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14.04.2022 10:37 Ответить
гнида рашистская...
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14.04.2022 10:37 Ответить
Довічне ув'язнення? Довічно годувати цього покидька? За умовами воєного часу тільки розстріл!
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14.04.2022 10:41 Ответить
воно хотіло срср то і судити його по закону срср. а там тільки смертна кара.
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14.04.2022 10:47 Ответить
Тех предателей которых ****** до смерти, не снимают на видео. И мы про них даже не знаем, пропавшие без вести.
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14.04.2022 15:38 Ответить
задерживать не надо . надо сразу максимально мучительно давить на месте отлова. публично.
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14.04.2022 10:42 Ответить
От якби заголовок починався: "Поліцейські закатували зрадника...".
Хоча є надія, що на довічному "пенсіонер" довго не протягне.
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14.04.2022 10:42 Ответить
Верните его в Бучу!
И всё...
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14.04.2022 10:44 Ответить
так він що мусор якому не замалювали морду?
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14.04.2022 10:47 Ответить
За такі злочини потрібно повертати смертну кару.
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14.04.2022 10:49 Ответить
Где закон о смертной казни? Или депутанги боятся что его применят к ним за их деяния?
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14.04.2022 10:52 Ответить
Поміняють на таксистів з ордло, як Цемаха
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14.04.2022 10:53 Ответить
Вилкул старший?
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14.04.2022 10:59 Ответить
В общую камеру эту мразь ,там всё объяснят ...
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14.04.2022 11:05 Ответить
Надо бы прощупать за дойки ту семью, к которой он приехал в Бучу вгости.
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14.04.2022 11:11 Ответить
хотів сказати - ну і нахєра його заарештували, але так, живий свідок геноциду потрібен
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14.04.2022 11:18 Ответить
Отвезите его в Бучу, на площадь
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14.04.2022 11:20 Ответить
ниче, пусть сфинктер разминает - на зоне его ждет теплый прием..... даже можно сказать - горячий......
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14.04.2022 11:26 Ответить
Такі одразу мають висіти на площі. Як мінімум пару місяців
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14.04.2022 11:28 Ответить
Ну і нащо ви його затримали ?щоб обминяти його потім ??краще б пристрелили тварину йогу душу на місці!!!це ж мразота і покидьок!!
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14.04.2022 11:48 Ответить
На палю!
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14.04.2022 11:55 Ответить
Шо вы в этом Кривом Рогу все такие гнилые?
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14.04.2022 11:56 Ответить
с рогамі і крівиє
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14.04.2022 12:05 Ответить
Не, есть свежие. Гребенку укороти, или с Польши видно все?
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14.04.2022 12:07 Ответить
мабуть шось з головою
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14.04.2022 11:59 Ответить
і це ми його будемо годувати до смерті? а нє прощє йому повіситись при попиткє к побєгу?
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14.04.2022 12:03 Ответить
Довічне ув'язнення це що адекватне покарання за всі злочини які сталися у Бучі?
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14.04.2022 12:04 Ответить
ЦЕ СВОЄЧАСНО!
МОЛОДЦІ!!
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14.04.2022 12:12 Ответить
КРАЩЕ ПОВІШАТИ ЖИВЦЕМ НА ПЛОЩІ БУЧІ НЕХАЙ ВИСИТЬ ДО СКОНУ!!!
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14.04.2022 12:13 Ответить
КАРАТИ ЗА ЗРАДУ ТА ЗВІРСТВА, ТІЛЬКИ ПРИЛЮДНО!!!
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14.04.2022 12:14 Ответить
А він часом тікати не пробував, при затриманні?
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14.04.2022 12:44 Ответить
А він часом тікати не пробував, при затриманні?
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14.04.2022 12:45 Ответить
РАССТРЕЛ !!! ***** ЕГО ВСЮ ЖИЗНЬ КОРМИТЬ !!!
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14.04.2022 13:53 Ответить
Не розумiю чому обличча не можна бачитиу????Чому вони завжди закривають обличча злочинцiв??Треба показувати,а не ховати.Всюди злчинцiв показують а в Украiнi нi.
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14.04.2022 15:34 Ответить
А може його відвезти у Бучу, де воно від сорому повіситься, а місцева тероборона проконтролює, щоб мотузка не перервалась чи гілка не тріснула?
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14.04.2022 15:37 Ответить
разорвать падлу на куски!
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14.04.2022 16:46 Ответить
 
 