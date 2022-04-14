Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ. ВИДЕО+ФОТО

Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам, патрулировал вместе с военными РФ, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, а сторонников Вооруженных сил Украины - пытал. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в Днепропетровской области, где он скрывался после освобождения Киевщины от врага. В ходе расследования уголовного производства полицейские собрали доказательства причастности к преступной деятельности 62-летнего гражданина Украины.

По материалам следствия, в феврале 2022 года, находясь в городе Буча Киевской области, мужчина перешел на сторону оккупантов. Совместно с ними он патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных. Кроме того, следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество", - говорится в сообщении.







Все следственные действия проведены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений - коллаборационная деятельность, государственная измена, финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Также отмечается, что во время обыска в помещении злоумышленника полицейские изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его сотрудничестве с оккупантами. Поэтому фигуранту уже объявлено о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан киевлянин, публично поддерживавший полномасштабное вторжение России в Украину. ФОТО