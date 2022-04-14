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Новости Война
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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249) потери (4270)

Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин

рф,буча,знищення

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19900 человек,

танков ‒ 753 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО - 122 ед,

средства ПВО - 64 ед,

Также читайте: "У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат", - заммэра Днепра

самолетов – 160 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники - 1437 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+15
"Москва" завтра будет?
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14.04.2022 10:38
+11
США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе

Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
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14.04.2022 10:45
+11
ой орк у труселях - загорает
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14.04.2022 11:25
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Москва" завтра будет?
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14.04.2022 10:38 Ответить
не багато не мало - чотириста орків...
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14.04.2022 10:43 Ответить
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
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14.04.2022 16:59 Ответить
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
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14.04.2022 16:59 Ответить
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
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14.04.2022 16:59 Ответить
да, будет
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14.04.2022 13:26 Ответить
чорнозем в Україні все краще і краще
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14.04.2022 10:41 Ответить
і бичок чорноморський буде такий,що мамо не горюй)
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14.04.2022 10:54 Ответить
і Москва? доречі частина екіпажу на гастролі у Кобзона
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14.04.2022 10:41 Ответить
Ну коли вже буде 20 000 утилізованих кацотварюк???
Кажуть, на "мацкві" не меньше 400 фашистів було...
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14.04.2022 10:41 Ответить
По штату 510 штук. 54шт. эвакуировали.
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14.04.2022 10:43 Ответить
штат екіпажу - 485
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14.04.2022 10:44 Ответить
https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAAFOALH_CA4SCi9tLzAycWZoNmMqFWtjOi9ib2F0cy9zaGlwOmxlbmd0aKIFJtC60YDQtdC50YHQtdGAINC80L7RgdC60LLQsCDQtNC70LjQvdCwYYN13E4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFkQAg Длина : 186 м

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1lLOTrbST8pPLCnWL87ILLBKzs8rLikqTS7JzM9TKC5JLCpJTVnEan1h18WGC1sv7LzYeGHrxQaFC3su7AMyd13YdGGDwoW9FzZcbL-w4cLuC_sULuwHyVxsAirfd2EnUMUOAA5TXxpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFYQAg Начало постройки : 1976 г.

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1hLPTrbST8pPLCnWL87ILLDKSSzNS85ITVnEanJh18WGC1sv7LzYeGHrxQaFC3su7AMyd13YdGGDApCx_2IziKtwYS-QDxTcd2HLxWYAwGLC3V4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFsQAg Спуск на воду : 1979 г.

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https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1pLOTrbST8pPLCnWL87ILLACEQpJpZk5KalFi1j1Luy62HBh64WdFxsvbL3YoHBhz4V9QOauC5subFC4sB_EudgEVLHvwk6g4AYAL9W3XFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFoQAg Постройка : https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBLVgKzjTNMi0sytKSzk630k_ITS4r1izMyC6xAhEJSaWZOSmrRIlaXC3Mv7Liw68K-C7svbLiw9cKmi41A3o4LOxUuNl5svrDlwj4g3XSxAahgx8UmoILdF3su7L3YDVRwYTtQxyagxJYdrIy72Jk4GACtXFIUhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0QmxMoAXoECFoQAw Николаевский судостроительный завод

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFcQAg Экипаж : 510

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFMQAg Автономность плавания : 30 суток
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14.04.2022 10:52 Ответить
вікіпедія каже про 485 штату.
Ну да ладно, такий розбіг - допустимий.
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14.04.2022 11:26 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(ракетный_крейсер)
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14.04.2022 11:30 Ответить
а я таку сссиль даю: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) Екіпаж штат 485 чол. (66 офіцерів) "
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14.04.2022 11:41 Ответить
Посудина была кацапской - им виднее.
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14.04.2022 11:52 Ответить
ну, й нехай. Все одно всієї правди ми в цій історії не дізнаємось. Принаймі, до того часу, допоки не будуть розсекречені касапські архіви.
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14.04.2022 12:02 Ответить
А, можливо, ще десант мали...
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14.04.2022 10:52 Ответить
їх заднім числом звільнили)
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14.04.2022 10:56 Ответить
штатний склад москви близько 500 осіб
здетонували **********

навіть при тому, що більше половини особового складу вціліли маємо 20 дохлих кілокацапів точно)
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14.04.2022 10:45 Ответить
США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе

Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
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14.04.2022 10:45 Ответить
Весь кацапский флот на корм рыбам. Пусть самки воют.
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14.04.2022 10:49 Ответить
для втечі кримський міст
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14.04.2022 11:11 Ответить
всего соточка осталась
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14.04.2022 10:47 Ответить
Всім утілізаторам кацапських вбивць-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага.Не зупиняйтесь...
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14.04.2022 10:49 Ответить
Самое большое количество самолетов в эскадрильи мокшей 32 самолета. Значит 5 уже уничтожены.
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14.04.2022 10:51 Ответить
Сегодня будет двадцаточка!
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14.04.2022 10:51 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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14.04.2022 10:53 Ответить
20000 давно перейдено. Наші штабісти просто дуже прискіпливі!
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14.04.2022 11:17 Ответить
Приклад:

Дано (що зібрали): дві ноги ліві, три руки праві та голова еритрейця.

Скільки це тушок свинособак?

Розв'язання: 1 кацап, стільки і додаємо до втрат, інакше будуть верещать, що це фейк.
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14.04.2022 11:25 Ответить
Однозначно наші чомусь занижають ворожі втрати. Може просто не мають технічної можливості все порахувати або не вважають за потрібне точний підрахунок.
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14.04.2022 13:08 Ответить
Я считаю,что корыто "мацква" мы грохнули для того,чтоб кацапьо начало наступление прямо сейчас ,когда они нихрена не подготовлены до конца
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14.04.2022 11:19 Ответить
ой орк у труселях - загорает
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14.04.2022 11:25 Ответить
Хороший натюрморт. Мне нравится.
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14.04.2022 15:43 Ответить
Кацапским призывникам:
"Сиди, дурак, на месте,
Не станешь "грузом 200"!
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14.04.2022 11:47 Ответить
Мабуть через пару тижнів буде десь біля тисячі знищених танків
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14.04.2022 11:55 Ответить
Утопла моська, мучилась не долга 2 часа и 400 мардовских мокряков на сундук дундука. https://www.youtube.com/watch?v=NJzpl75heIs Утопла фсё.
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14.04.2022 11:59 Ответить
Завалился и пашел ка дну к хобосу у хрунт.
https://drive.google.com/file/d/1lSBXCguB1ZVDn0FVIIIjMYzAj7TkjlHL/view?usp=sharing
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14.04.2022 12:07 Ответить
А Изюмскую колону почему не прибавляют? Не могут подсчитать? Или её разбили только на словах?
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14.04.2022 15:07 Ответить
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14.04.2022 16:38 Ответить
 
 