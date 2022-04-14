Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,9 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19900 человек,
танков ‒ 753 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
артиллерийских систем – 366 ед,
РСЗО - 122 ед,
средства ПВО - 64 ед,
самолетов – 160 ед,
вертолетов – 144 ед,
автомобильной техники - 1437 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Кажуть, на "мацкві" не меньше 400 фашистів було...
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Ну да ладно, такий розбіг - допустимий.
здетонували **********
навіть при тому, що більше половини особового складу вціліли маємо 20 дохлих кілокацапів точно)
Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Дано (що зібрали): дві ноги ліві, три руки праві та голова еритрейця.
Скільки це тушок свинособак?
Розв'язання: 1 кацап, стільки і додаємо до втрат, інакше будуть верещать, що це фейк.
"Сиди, дурак, на месте,
Не станешь "грузом 200"!
https://drive.google.com/file/d/1lSBXCguB1ZVDn0FVIIIjMYzAj7TkjlHL/view?usp=sharing