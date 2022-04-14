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армия РФ (18042) разведка (4119) Украина (44296)

Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений, они получали четкие задачи, - украинская разведка. ДОКУМЕНТ

розвідка

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ получили и опубликовали в ГУР МО Украины.

В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.

С документом можно ознакомиться по ссылке. В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство России приказало уничтожать любые доказательства военных преступлений войск РФ в Украине. Только в Мариуполе – 13 мобильных крематориев, - ГУР
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Топ комментарии
+80
"МОСКВА". ФІНІШ.
1. "Байрактар" пошкодив РЛС системи ПВО "Форт", після чого крейсер став практично уразливим проти ПКР "Нептун".
2. Отримав дві ракети в лівий борт.
3. Здетонували боєзапаси.
4. В 1:05 подав сигнал SOS.
5. О 2:05 ліг на лівий борт і затонув.
6. 50 моряків врятували турки.
7.Кількість врятованих своїми(якщо є, наразі невідома)
Слава Україні!!!
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14.04.2022 11:24
+53
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14.04.2022 11:25
+40
Скажи как дядя ведь не даром, Москва спалена Байрактаром и Нептуном, на корм креветкам отдана
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14.04.2022 11:26
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"МОСКВА". ФІНІШ.
1. "Байрактар" пошкодив РЛС системи ПВО "Форт", після чого крейсер став практично уразливим проти ПКР "Нептун".
2. Отримав дві ракети в лівий борт.
3. Здетонували боєзапаси.
4. В 1:05 подав сигнал SOS.
5. О 2:05 ліг на лівий борт і затонув.
6. 50 моряків врятували турки.
7.Кількість врятованих своїми(якщо є, наразі невідома)
Слава Україні!!!
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14.04.2022 11:24 Ответить
Водичка там холодная,но правду фашисты не скажут.
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14.04.2022 11:26 Ответить
50 человек подобрали всего.
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14.04.2022 11:29 Ответить
тупецьке судно підібрало моряків кацапів
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14.04.2022 11:29 Ответить
Скажи как дядя ведь не даром, Москва спалена Байрактаром и Нептуном, на корм креветкам отдана
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14.04.2022 11:26 Ответить
Аналоговнєту похоронну відспівує ансамбль ім.Ліксандрава.
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14.04.2022 11:42 Ответить
и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки
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14.04.2022 11:45 Ответить
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли.
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
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14.04.2022 11:50 Ответить
турки мроzzи шлюхи
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14.04.2022 11:58 Ответить
я не розумію, чому цю частину нашої військової доблесті не коментити на відповідній гілці? Чому тут? І чому не звертаємо уваги на доблесть наших розвідників, які здобули такий важливий документальний доказ для відповідного нюрбергського (умовно кажучи) процесу?
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14.04.2022 11:58 Ответить
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14.04.2022 11:25 Ответить
подмечено отлично. Только 140 миллионов это преувеличение. Есть мнение,что раисян около 100 лямов, это вместе с таджиками, узбеками и китайцами, живущими на Расеи, но не ее граждане
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14.04.2022 11:36 Ответить
а бєз оних - не более 80 млн, по два шт. на кожного українця
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14.04.2022 12:05 Ответить
у них есть такое понятие как субьект федерации, точней *********. в описании - площадь, населенные пункты и т.д. плюс к-во населения. когда то в 2017 поднялся шум, что лаптеногих не 140, а реально 85 млн. не поленился, сложил по всем субьектам. реально меньше 100. былп инфа, что они сознательно не указывают точное число умерших, особенно в ******. и выехавших из засРашки на запад. потом по классике эти мертвые души учавствуют в выборах *****. . .
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14.04.2022 12:06 Ответить
Думал миигом Вийшло фіігу прямо путлеру пді ніс. Співав знаменитий Тарапунька та Штепсель 80 років тому.
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14.04.2022 11:27 Ответить
А по сраві - хотіли взяти Україну, а змогли тільки- sos noo leeeeyy
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14.04.2022 11:28 Ответить
- Ну как, группа армии "Центр" взяла левобережье Киева.
- Еще нет. Но уже ближе к центру Земли на два метра.
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14.04.2022 11:29 Ответить
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14.04.2022 11:29 Ответить
о, второй вариант марки)
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14.04.2022 11:34 Ответить
правильно наші пишуть
в Югославії у них були ученія
в Молдові у них були ученія
в Сірії у них ученія
в Грузії у них ученія

і тільки Україна сказала їм що досить вчитися тіпа "не наївся то не налижешся" і заходилася виписувати цим второгоднікам дипломи.
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14.04.2022 11:30 Ответить
Урочиста видача дипломів проходить в Чорнобаївці.
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14.04.2022 11:36 Ответить
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14.04.2022 11:31 Ответить
Ковровая денацификация.
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14.04.2022 12:19 Ответить
Дековровизация.
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14.04.2022 15:16 Ответить
Хрюсские- это лохи,тупые,нищие ,ментально существующие в позапрошлом веке ,дичь,проказа мира ...
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14.04.2022 13:24 Ответить
Повіж ми, вуйку, шо даром
"Москва" спалена Байрактаром.
І два "Нептуни" в лівий край
Послали орків в їхній рай.
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14.04.2022 11:32 Ответить
Байраком разбили ПВО корыта моцква , а Нептунами сделали немножко дырявым и взрывоопасными
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14.04.2022 11:36 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком. (с)
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14.04.2022 11:47 Ответить
Прибежали в избу дети.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети.
Притащили мертвеца.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди..."
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14.04.2022 11:36 Ответить
И на груди его могучей
Одна медаль висела кучей.
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14.04.2022 11:39 Ответить
Грудь его в медалях,ленты жопа в якорях(с).
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14.04.2022 11:44 Ответить
жопа в ракушках
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14.04.2022 11:48 Ответить
Нудануда...)))
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14.04.2022 11:46 Ответить
Та невже?
Екперд Арестович за 5 годин до вторгнення розпинався, що рашисти на Київ не підуть.
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14.04.2022 11:46 Ответить
Він *******.
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14.04.2022 11:52 Ответить
Він це робить постійно.
Напевно, саме за це верховний головнокомандувач підвищує його в званні.
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14.04.2022 11:54 Ответить
По выжженной равнине -

За метром метр -

Идут по Украине

Солдаты группы «Центр».



- На «первый-второй» рассчитайсь!

- Первый-второй…

Первый, шаг вперёд - и в рай!

- Первый-второй…

А каждый второй - тоже герой -

В рай попадёт вслед за тобой.

- Первый-второй.

Первый-второй.

Первый-второй…
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14.04.2022 11:50 Ответить
Единственное в чем не согласен с классиком-не в рай а в ад
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14.04.2022 11:51 Ответить
Везе повторяется одна и та же фраза:

захват СУМЫ,ПРИЛУК,ПИРЯТИНА и восточной части КИЕВА

Левобережной Украины я не увидел.
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14.04.2022 12:08 Ответить
Кроме того, это приказ не по армии, а разведывательным подразделениям
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14.04.2022 12:09 Ответить
Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Джерело:
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14.04.2022 12:22 Ответить
Це з тексту новини. А прямої цитати з документу немає...
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14.04.2022 12:35 Ответить
*любезный*,да что у тебя так пердачилллло рвет? Опять проктолог из ошметков будет делать жопу, но без сфинктера...
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14.04.2022 13:29 Ответить
Ну і що? росія скаже в нас такого корабля не було а тому все це фейк. росіни 100% тово повірять.
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14.04.2022 12:18 Ответить
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14.04.2022 12:23 Ответить
В тексті є цікаві формулювання, окрім "националисты", "НЗФ" є ще "деструктивная оппозиция". Це хто?
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14.04.2022 12:36 Ответить
Очень символично - "мацква" все.
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14.04.2022 12:58 Ответить
План мощный, план хороший. Над ним работали сотни людей. Даже напечатан на хорошей бумаге. И что? Это свинособакам помогло?
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14.04.2022 12:58 Ответить
Последняя редакция документа: все перечеркнуто, внизу мелким шрифтом : "соснуть ху#@цов: выполнено."
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14.04.2022 13:51 Ответить
*****, во всем Гитлера копируют. Группа армий "Центр".
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14.04.2022 14:23 Ответить
ЩЕРС, пилять. Ця пліснява, що лізе в Україну "защіщять рузкаязичних", сама не знає своєї щурячої мови.

За всі нації і народи, що москалі знищували -- все їм повернеться сторицею. Здохнуть, падлюки.
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14.04.2022 14:37 Ответить
Ох, и жирные в Одесе в этом году будут бички!
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14.04.2022 15:18 Ответить
 
 