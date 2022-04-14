Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений, они получали четкие задачи, - украинская разведка. ДОКУМЕНТ

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ получили и опубликовали в ГУР МО Украины.

В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.

С документом можно ознакомиться по ссылке. В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.

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