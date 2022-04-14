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армия РФ (18042) СБУ (19468) перехват (338)

Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает, - российский воин кичится в разговоре, как давил танком украинские мирные автомобили. ВИДЕО

танк

В то время как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями – о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об очередном таком разговоре сообщили в Службе безопасности Украины.

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – говорит российский захватчик, еще несколько недель назад стоявший под Киевом.

"И с какой скоростью надо ехать?" – переспрашивает собеседник. Это единственный интересующий его вопрос.

"Я еб#шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – отвечает враждебный воин. Называет это "спортивным интересом"...

"Что ж, оккупанты, это вам не "танчики". Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца. СБУ, ВСУ и все украинские ведомства об этом позаботятся!" , – уверяют врага украинские бойцы.

Смотрите: "Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехват разговора оккупанта. АУДИО

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Топ комментарии
+15
Ти кацапська свиня якщо ще не пісмажилась,то обов'язково будеш підсмажена у своєму тракторі...
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14.04.2022 11:50
+12
почему только собачек? Есть еще лисички, дикие кошки, птички всякие. Родной фауне надо помогать
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14.04.2022 11:53
+9
... только судить будут не "трактор", а прокладку.
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14.04.2022 11:52
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Майбутній корм для і так розжирівших собачок.
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14.04.2022 11:49 Ответить
почему только собачек? Есть еще лисички, дикие кошки, птички всякие. Родной фауне надо помогать
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14.04.2022 11:53 Ответить
І червячки, які вилізають на поверхню від електровітряків, за яких так переживало *****.
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14.04.2022 11:58 Ответить
Ти кацапська свиня якщо ще не пісмажилась,то обов'язково будеш підсмажена у своєму тракторі...
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14.04.2022 11:50 Ответить
... только судить будут не "трактор", а прокладку.
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14.04.2022 11:52 Ответить
А если ему по з%лупе проехаться, со скоростью 0.4 мера в час(шоб дольше было). А потом подлечивать чтоб не сдохло, но гноилось постоянно. Я не садист но такой скот не достоин умереть быстро
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14.04.2022 11:57 Ответить
- А с "Джавелином" не бодался? Рискни, попробуй. Будет, что вспомнить. Зрителям.
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14.04.2022 11:57 Ответить
Сжечь его вместе с его трактором!!!!
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14.04.2022 11:58 Ответить
Десь прочитав, що песков сказав:-"...такого корабля у них ніколи не було, а той що потонув- два дні тому, перейменували на "Київ" !!!
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14.04.2022 11:59 Ответить
ну-ну-ну...., посмотрим, когда пробьет его час, как он в руках ССО-шников в свои дырявые лапти от страха ссаться будет.....
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14.04.2022 11:59 Ответить
какие они тупые и убогие дегенераты ... за не именем побед в боях , победа над авто просто феерическая , орда тупых ублюдков
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14.04.2022 11:59 Ответить
Так оно сдохло уже. Алё. Посвежее что-то давайте.
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14.04.2022 12:02 Ответить
ааааа-ха-ха!!!
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14.04.2022 12:03 Ответить
Я теперь знаю, что две маленькие ракеты "Москву" уничтожают
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14.04.2022 12:06 Ответить
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14.04.2022 12:09 Ответить
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14.04.2022 12:03 Ответить
плевал на ваши спортивные интересы поддонки
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14.04.2022 12:04 Ответить
Горит военная техника рашки под Изюмом
https://www.youtube.com/watch?v=fwKbNfRvbl8
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14.04.2022 12:07 Ответить
старое(((( 2 дня лупит ливень
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14.04.2022 12:34 Ответить
Нарешті в коментах ми не побачимо відгуків "малоросів поціновувачів гуського міру" наприклад " не все так однозначно" та "ето намеренная фальсифікація англійських шпіонов". За вісім років війни України з росісрашкой не доперло? То коли відкрито почали гвалтувати та чавити танками вже ні яка тупа істота з Українським паспортом не заперечить бажання московитів знищити Український нарід. Кожна прокацаплена дібільна мразота після перемоги України буде бігати по вулиці в вишиванці з Українським прапором та співати гімн України.
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14.04.2022 12:09 Ответить
орк давив автівки тупо із зіздрощів бо в нього такої немає і тому що міг. от що буває коли незрілому варварському розуму дати волю. такі спалять весь світ заради приколу
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14.04.2022 12:40 Ответить
 
 