В Одессе с памятного знака городов-побратимов демонтируют указатели с российскими городами, - Труханов
Одесский исполнительный комитет принял решение демонтировать указатели с российскими городами на памятном знаке, посвященном городам-побратимам и партнерам.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав это решение правильным и своевременным, передает Цензор.НЕТ.
"В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - отметил Труханов.
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не беріть в полон цих *онижедєті* будь-ласка
Ми завжди повинні знати відстань, та час польоту ракети до Москви.