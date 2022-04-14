В Одессе с памятного знака городов-побратимов демонтируют указатели с российскими городами, - Труханов

Одесский исполнительный комитет принял решение демонтировать указатели с российскими городами на памятном знаке, посвященном городам-побратимам и партнерам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав это решение правильным и своевременным, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - отметил Труханов.

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