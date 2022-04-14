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В Одессе с памятного знака городов-побратимов демонтируют указатели с российскими городами, - Труханов

одеса

Одесский исполнительный комитет принял решение демонтировать указатели с российскими городами на памятном знаке, посвященном городам-побратимам и партнерам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав это решение правильным и своевременным, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - отметил Труханов.

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Топ комментарии
+11
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери... (с)
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14.04.2022 12:06
+5
Чекають . Значить розуму ще не достатньо поки що в одеситів . Але знесуть 100% . В Чернігові ж позносили всю рашистську гадость . Порозумнішають і в Одесі .
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14.04.2022 12:27
+5
Коли припините молитися на москальску шльондру Катьку? Свого часу Труханов посилав тітушок бити і калічити українців, які митингували проти цього ганебного меншовартісного пам'ятника.
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14.04.2022 12:51
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Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери... (с)
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14.04.2022 12:06 Ответить
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14.04.2022 12:08 Ответить
А пам'ятник єкатєрінє як???
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14.04.2022 12:09 Ответить
Чекають . Значить розуму ще не достатньо поки що в одеситів . Але знесуть 100% . В Чернігові ж позносили всю рашистську гадость . Порозумнішають і в Одесі .
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14.04.2022 12:27 Ответить
недостатньо
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14.04.2022 16:10 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/3850 а потім воно сидить обкєкане в полоні і говорить що воно не знало, отпустіте к мамє пажалуста.

не беріть в полон цих *онижедєті* будь-ласка
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14.04.2022 12:10 Ответить
Просто нужно перебить сверху куда идти *рузкому кораблю*
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14.04.2022 12:17 Ответить
Дарма!
Ми завжди повинні знати відстань, та час польоту ракети до Москви.
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14.04.2022 12:19 Ответить
указатели оставить, надпись добавить: "до С.Петербурга баллистическая ракета пролетит 1493км"
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14.04.2022 12:20 Ответить
А що там в Одесі з перейменуванням вулиць?
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14.04.2022 12:27 Ответить
а московский паспорт у гражданина рф труханова уже демонтировали?
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14.04.2022 12:29 Ответить
Не брат нам рашист гнида татаромосковська
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14.04.2022 12:35 Ответить
Коли припините молитися на москальску шльондру Катьку? Свого часу Труханов посилав тітушок бити і калічити українців, які митингували проти цього ганебного меншовартісного пам'ятника.
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14.04.2022 12:51 Ответить
А коли в адєссє демонтують кацапського громадянина, бандита і відвертого україноненависника Труханова?
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14.04.2022 12:56 Ответить
Вместо снятых написать "рус корабль иди на х**".
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14.04.2022 14:33 Ответить
 
 