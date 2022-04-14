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ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.

ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору 01

По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он стал рупором кремля на востоке - выступал за возобновление экономических завязок с Россией. Сегодня по нему в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти. Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Сотрудники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.

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Топ комментарии
+19
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14.04.2022 12:15
+17
Как неожиданно после 8 лет войны его все таки раскусили? Или простить и опустить?
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14.04.2022 12:15
+16
ну вот. опять ***** запикселили. зачем спрашивается? не понятно...
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14.04.2022 12:14
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ну вот. опять ***** запикселили. зачем спрашивается? не понятно...
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14.04.2022 12:14 Ответить
Його іпальник не видно, але таке враження що він там либу давить на всю харю
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14.04.2022 12:24 Ответить
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14.04.2022 12:31 Ответить
Гниду зовут Владимир Клименко.
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14.04.2022 12:33 Ответить
невже? а до цього часу він жив поживав і добра наживав
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14.04.2022 12:35 Ответить
Номер машины Тани Чорновол не запикселили, этого мудака не выставляют на показ, а следовало бы возить в бочке с дерьмом и палача с саблей...
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14.04.2022 14:12 Ответить
Как неожиданно после 8 лет войны его все таки раскусили? Или простить и опустить?
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14.04.2022 12:15 Ответить
Няшка-наташка теж буде листи писати до президентів ? Згадає про минуле
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14.04.2022 12:15 Ответить

https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/ostapchuk-vsled-za-marchenko-obratilsya-k-zelenskomu-iz-za-medvedchuka-i-rassmeshil-set.htm?_gl=1*125g78o*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTg4NDkyOC4xNDguMS4xNjQ5ODg1MzQ3Ljk.&_ga=2.85427728.840270861.1649795222-1083913245.1633987151 В тему об этом .
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14.04.2022 12:25 Ответить
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14.04.2022 12:15 Ответить
То вони бункерного тим супом славять. І як завжди, навіть моркву порізати шматочками, як годиться, нездатні
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14.04.2022 12:28 Ответить
Маск не знает, как будет жить дальше!
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14.04.2022 12:53 Ответить
Всі гниди та зрадники повинні бути знищенні в Україні...
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14.04.2022 12:15 Ответить
Це ми так хочемо..але не факт ,що сусід сидить за парканом і "ждьот руске мір".згадойте скільки їх було 20 відсотків, і це тільки любителі ОПЗЖ.
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14.04.2022 12:40 Ответить
В Волновахе повылазили уже. Много. Дождались. Гниды.
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14.04.2022 15:14 Ответить
Тля, це ж потрібно було робити задовго до вторгнення касапів!
Хтось за руки тримав?
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14.04.2022 12:16 Ответить
Тоді не до цього було. Полювали на опозицю.
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14.04.2022 12:27 Ответить
Ну так він же обраний. Тими ж самими жителями Маріуполя, які зараз потерпають від руського міра.
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14.04.2022 13:48 Ответить
передайте його в зоопарк. Левам
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14.04.2022 12:21 Ответить
ідеальне рішення!
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14.04.2022 12:29 Ответить
Серйозно? ОПЗЖшник - і колаборант? Та бути такого не може.
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14.04.2022 12:21 Ответить
ну, ГБР послє длітєльной і сложной опєрациї замєтіл возможноє содєйствіє врагу
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14.04.2022 12:27 Ответить
"Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.
По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией".

Во пля, прямо не ГБР, а капитан очевидность Не прошло и девяти лет, чтобы прийти к этому выводу.
А до этого у него была безупречная репутация и ни одного зашквара?
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14.04.2022 12:22 Ответить
Мабуть дуже складна операція в ДБР була!
Відомий на весь Марік сепар-риг.
Премії треба виписати?
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14.04.2022 12:26 Ответить
До цього він сам, мабуть, ДБР премії виписував.
А зараз в нього видко криза. Ось його і злили. ))
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14.04.2022 12:42 Ответить
Одеса велике місто. Шо такоє ..?
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14.04.2022 12:52 Ответить
от цікаво було б дізнатись скільки затрат із бюджету вже пішло на таку грандіозну акцію? це ж тра' - разоблачили возможного пособніка врага... чи не дарма ГБР хліб їть? Мо' їх нахєр?
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14.04.2022 12:25 Ответить
а пачєму пособнік окупанта не лежить писком в асфальт? Чи це тільки для патріотів такий прийом з воплєм "лєжать, бандера!"
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14.04.2022 12:29 Ответить
А Нелюсю Штепу вже посадили чи й до цього часу судять!
Хах, колесо правосуддя обертається, але обертається ну дууууже повільно, а часом і заїдає!...))...
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14.04.2022 12:33 Ответить
дивись яка ***** в Одесі воно відсиджувалося каву пило..
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14.04.2022 12:38 Ответить
Хтось таки дав Мертвеччуку втекти...хтось таки дав через кордони повтікати зрадникам з Опзж..хтось таки пропускав тих осіб чоловічої статі ,військовозобовязаних. за кордон....правда ж?
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14.04.2022 12:43 Ответить
Мудрий нарід вибирав ОПЗЖистів , майже по всій Украіні , отож маємо те , що маємо !
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14.04.2022 12:47 Ответить
Поклонська каже що не знайома з чоловіком якого арештували і називають її бувшим
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14.04.2022 12:51 Ответить
Вона навіить негрів не пом'ятає, а то був взагалі швидкоплинний епізод
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14.04.2022 14:40 Ответить
підарок в армані)
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14.04.2022 13:01 Ответить
Суки тікають в Україну не в кацапстан.
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14.04.2022 15:36 Ответить
Працівники ДБР знайшли володимира клименка на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя.

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17.04.2022 03:07 Ответить
 
 