ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору. ФОТО
Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.
По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.
"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он стал рупором кремля на востоке - выступал за возобновление экономических завязок с Россией. Сегодня по нему в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти. Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.
Сотрудники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.
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https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/ostapchuk-vsled-za-marchenko-obratilsya-k-zelenskomu-iz-za-medvedchuka-i-rassmeshil-set.htm?_gl=1*125g78o*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTg4NDkyOC4xNDguMS4xNjQ5ODg1MzQ3Ljk.&_ga=2.85427728.840270861.1649795222-1083913245.1633987151 В тему об этом .
Хтось за руки тримав?
По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией".
Во пля, прямо не ГБР, а капитан очевидность Не прошло и девяти лет, чтобы прийти к этому выводу.
А до этого у него была безупречная репутация и ни одного зашквара?
Відомий на весь Марік сепар-риг.
Премії треба виписати?
А зараз в нього видко криза. Ось його і злили. ))
Хах, колесо правосуддя обертається, але обертається ну дууууже повільно, а часом і заїдає!...))...