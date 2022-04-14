ГБР разоблачило главу фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, бывшего мужа Поклонской на возможном содействии стране-агрессору. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГБР.



По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией.

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь". Он стал рупором кремля на востоке - выступал за возобновление экономических завязок с Россией. Сегодня по нему в суде рассматривается дело относительно посягательства на территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что накануне военного вторжения России коллаборант на своей официальной странице в Facebook написал призыв к свержению действующей украинской власти. Тем самым он совершил организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленным на поддержку государства-агрессора, подпадающего под уголовную ответственность по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Сотрудники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали предателя из Бучи, который сотрудничал с РФ и пытал сторонников ВСУ. ВИДЕО+ФОТО