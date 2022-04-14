Оккупанты создают в Мариуполе гетто и заставляют жителей надевать белые ленты для "приманки" снайперов, - советник мэра Андрющенко

Оккупанты не выпускают мариупольцев из города. Они вводят специальные разрешения на передвижение и заставляют людей надевать белую ленту, используя гражданское население для приманки для снайперов и воинов нашего войска.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выход/выезд из города фактически невозможен. Единичные случаи выпуска из города только при размещении в Мангушском и Никольском районах с последующей фильтрацией. Фильтрация занимает время до бесконечности", - написал он.

Андрющенко рассказал о новой опасности для жителей Мариуполя.

"Оккупанты побуждают мариупольцев надевать белую ленту, как отметку "свой". Фактически, таким образом россияне еще раз используют гражданское население для "приманки" для снайперов и воинов нашего войска. Поскольку именно такая отметка используется российской армией и может быть ошибочно принята нашими за реального врага. Цинизм во всем", - отметил советник мэра.

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Также, по его словам, оккупанты вводят отдельные пропуска - разрешения на передвижение по городу.

"В купе со спецметками "свой" все это напоминает реальную сегрегацию и превращение Мариуполя в реальное гетто для украинцев по кальке нацистов во Львове и Польше. Уже даже не удивляет", - написал Андрющенко.