Выведение из строя крейсера "Москва" уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ с 72 до 56, - журналист Клименко

Выведение из строя ракетного крейсера "Москва" с 16 крылатыми ракетами уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в настоящее время в Черном море, с 72 до 56.

Об этом в Фейсбуке сообщает журналист, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, находящийся в Черном море суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ уменьшился с 72 до 56. (Заметим, что на ркр "Москва" нет ракет "Калибр", на нем крылатые ракеты "Вулкан", назначение которых большие надводные цели).

В Черном море находятся следующие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами "Калибр":

1. фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)

2. фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)

3. корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)

4. корвет "Ингушетия" (8 ракет)

5. корвет "Грайворон" (8 ракет)

6. подлодка "Ростов-на-Дону" (4 ракеты)

7. подлодка "Старый Оскол" (4 ракеты)

8. подлодка "Великий Новгород" (4 ракеты)

9. подлодка "Колпино" (4 ракеты)

= Итак суммарно в залпе – 56 ракет "Калибр".

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В Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще такие ракетные корабли:

1 ракетный фрегат ("Адмирал Григорьевич", ЧФ),

1 ракетный корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),

2 ракетная подлодка ("Новороссийск" и "Краснодар", ЧФ),

а кроме того там находятся еще:

2 ракетных крейсера одного типа с ркр "Москва" ("Varyag", Тихоокеанский флот и "Marshal Ustinov", Северный флот),

2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) - "Vice-Admiral Kulakov", Северный флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанский флот,

1 ракетный фрегат "Admiral Kasatonov", Северный флот, последний – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как минимум 4 из них не пропустила к Черному морю Турция 28/02/2022", - рассказал Клименко.

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