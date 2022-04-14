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Выведение из строя крейсера "Москва" уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ с 72 до 56, - журналист Клименко

москва

Выведение из строя ракетного крейсера "Москва" с 16 крылатыми ракетами уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ, находящихся в настоящее время в Черном море, с 72 до 56.

Об этом в Фейсбуке сообщает журналист, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, находящийся в Черном море суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ уменьшился с 72 до 56. (Заметим, что на ркр "Москва" нет ракет "Калибр", на нем крылатые ракеты "Вулкан", назначение которых большие надводные цели).

В Черном море находятся следующие ракетные корабли ЧФ РФ с крылатыми ракетами "Калибр":

1. фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)

2. фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)

3. корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)

4. корвет "Ингушетия" (8 ракет)

5. корвет "Грайворон" (8 ракет)

6. подлодка "Ростов-на-Дону" (4 ракеты) 

7. подлодка "Старый Оскол" (4 ракеты)

8. подлодка "Великий Новгород" (4 ракеты)

9. подлодка "Колпино" (4 ракеты)

= Итак суммарно в залпе – 56 ракет "Калибр".

Также читайте: Россия больше не сможет производить гиперзвуковые ракеты "Кинжал", - Центр военно-правовых исследований

В Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще такие ракетные корабли:

1 ракетный фрегат ("Адмирал Григорьевич", ЧФ),

1 ракетный корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),

2 ракетная подлодка ("Новороссийск" и "Краснодар", ЧФ),

а кроме того там находятся еще:

2 ракетных крейсера одного типа с ркр "Москва" ("Varyag", Тихоокеанский флот и "Marshal Ustinov", Северный флот),

2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) - "Vice-Admiral Kulakov", Северный флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанский флот,

1 ракетный фрегат "Admiral Kasatonov", Северный флот, последний – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как минимум 4 из них не пропустила к Черному морю Турция 28/02/2022", - рассказал Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может попытаться отомстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе, - ОВА

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Топ комментарии
+93
Обстрел и выведение из строя флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" двумя украинскими ракетами "Нептун", стало гениальной спецоперацией генерала Залужного. Одним ударом у российского генералитета выбиты козыри и перехвачена инициатива. Дело вот в чем.
👀В последнее время украинская разведка отмечает крайне тревожные тенденции. Российские командующие украинской группировкой российских войск стали саботировать планы полномасштабного наступления в восточных областях Украины. Наступление затягивается. Официально, российские генералы причиной называют продолжительные дожди в Луганской области и незавершенность мобилизации. Она действительно у россиян идет со скрипом.
🤭Однако украинская разведка и ее союзники по НАТО видят несколько иное. Российские генералы пытаются тянуть время и одновременно раскачивать общественное мнение внутри Украины темой Мариуполя. Им нужно спровоцировать украинцев, толкнуть их на требования к руководству страны деблокировать Мариуполь. В этом случае украинским войскам придется наступать и прорывать российскую оборону, а россияне смогут уничтожать украинцев в обороне.
💥Именно в этот момент в российский крейсер "Москва" прилетают две украинские ракеты. Крейсер взрывается. Даже не от оружия НАТО, а от украинских ракет, что само собой возмутительно для Кремля.
🤓Что эту новость донесут до Путина, можно не сомневаться. Российское Министерство обороны, это еще тот "турецкий двор" полный интриг и взаимной вражды. Желающих подсидеть Шойгу и Герасимова там полно.
😎Очевидно, сейчас на российские войска свалится громовой приказ - НАСТУПАТЬ! В ситуации не выгодной для россиян. Но именно так как нужно украинскому командованию. А даже если российские генералы продолжат саботаж, у генерала Залужного припасено еще несколько провокаций. Не менее болезненных для Кремля.
🤷🏻‍♂️Как это все пропустили Ермак и его окружение, мы себе не представляем. Но догадываемся, что внезапный визит в Киев британского премьера Джонсона не остался без последствий
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14.04.2022 12:32
+47
Желаю, чтобы все:
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14.04.2022 12:28
+45
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14.04.2022 12:28
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Не забувайте додати до кораблика "Москви" і мінус один виртальот КА -27 дописати
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14.04.2022 13:09 Ответить
топите их ребята
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14.04.2022 13:14 Ответить
Яке виведення з ладу. Всі вже пишуть, що затонув.

На щастя, крейсер «москва» більше не нестиме смерть жодній з держав, адже вчора, 13 квітня 2022 року, крейсер «москва» був уражений двома ракетами «Нептун» і дістав значні ушкодження, після чого пішов на чорноморське дно.


https://**********.com.ua/2022/04/14/krejser-moskva-zatonuv-vse-pro-flagman-yakyj-pishov-virnym-kursom/ ***********
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14.04.2022 13:15 Ответить
Всього-навсього 9 кораблів...
Це 9 НЕПТУНів...і ВМС.рф-------- ФСЬО!!!
Почалася "охота" на ваші "човники", причому з УКРАЇНСЬКИМ АЗАРТОМ!!!
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14.04.2022 13:22 Ответить
Тільки 5. Підводні човни не для "Нептунів".
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14.04.2022 17:02 Ответить
В цього крейсера немає ракет Калібр.
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14.04.2022 13:22 Ответить
Нема, і вже не буде.
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14.04.2022 13:24 Ответить
Если "Москва" ещё не на перископной глубине, то где же фото
всей этой красоты ?
Ну не томите, покажите !
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14.04.2022 13:23 Ответить
На скільки я знаю на москві крилатих ракет не було, у нього маса протикорабельних ракет і дуже потужна система ПВО була,якою він прикривав ЧФ......

Ракетне озброєння
8×2 ПУ ПКРК П-500 «Базальт»
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14.04.2022 13:23 Ответить
Система ПВО як виявилось, не дуже потужна.
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14.04.2022 13:26 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=*NK-R #аналітичне
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=*NK-R #заупокійне

від https://www.facebook.com/maksym.palamarchuk.1?__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=-]K-R Maksym Palamarchuk

По крейсеру:
1. Хоча корабель старий (1982), але виконував дуже важливу функцію - був основою протиповітряної/протиракетної оборони корабельних угруповань у морі.
Нові російські фрегати типу "Адмірал Григорович" мають значно слабше ППО, більш того, судячи з непрямих ознак, наявні проблеми з його функціонуванням.
Тому втрата крейсера серйозно посилює ризики для решти надводних сил Чорноморського флоту РФ у випадку дій у зоні враження авіацією/ракетами.
Підтвердженням значення корабля для флоту є те, що всі три крейсери проєкту "Атлант", до якого належав і "Москва", нещодавно пройшли ремонт, при чому у стрій повернули "Маршал Устінов", який раніше вивели у резерв.
Через дефіцит ресурсів, зокрема проблеми з заміщенням двигунів українського виробництва, у ВМС Росії гостра нестача кораблів 1-го рангу.
У росіян наразі залишилося три крейсери, включаючи атомний "Петр Великий" на чотири флоти. У будь-якому разі у Чорне море до завершення бойових дій через закриті Босфор та Дарданелли потрапити вони не можуть.
2. Морально-психологічний вплив від втрати флагмана флоту та ще й з назвою "Москва" є серйозним чинником.
Недарма Гітлер у свій час перейменував "кишеньковий лінкор" "Дойчланд" на "Лютцов", аби, у разі чого, не довелося говорити про потоплену "Німеччину".
Оскільки "націоналістичні батальойни" звісно, не могли потопити крейсер, "пропагандиську катастрофу" намагаються пом'якшити версією "детонація боєкомплекту".
Втім, як про мене, варіант "ми самі себе підірвали через криворукість" ще гірший.
Зниження активності корабельно-катерного складу РФ у Чорному морі стане непрямим підтвердженням втрати корабля від ракетного удару. Тому, у море все ж якісь кораблі поженуть, але, підозрюю, вони "стримуватимуть НАТО" десь у його центральній частині або ближче до Кавказу.
3. Коротка історична довідка: попереднім потопленим у бою крейсером був аргентинський "Генерал Бельграно" 1982 року.
"Москва" - найбільший втрачений від впливу противника російський/радянський корабель з моменту ураження німецькою авіацією лінкора "Марат" 1941 року
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14.04.2022 13:23 Ответить
49-та ніч війни. Увійде в світову воєнно-морську історію. В ночі ЗСУ двома протикорабельними ракетами «Нептун» влучили у флагманський корабель ЧФ Росії гвардійський ракетний крейсер «Москва». Це найбільший не авіаносний корабель ВМФ Росії, відомий тим, що саме його 24 лютого послали у відомому напрямі героїчні українські прикордонники на острові Зміїний. Вночі Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило пожежу, вибух боєзапасу та перекидання крейсеру на лівий борт. Проте оголосили, що «потерь нет», мовляв, екіпаж був евакуйований, причому 54 моряки опинились на борту турецького судна. Проте враховуючи підтвердження вибуху боєзапасу, дуже сумнівним видається твердження про відсутність втрат серед екіпажу. Також десь в 2-3 години ночі з'явились повідомлення, що «Она утонула» (с). Офіційного підтвердження з боку МО РФ цьому нема і навряд чи буде (наприклад, знищений у порту Бердянська БДК «Саратов» росіяни досі офіційно не визнали, хоча весь світ бачив, як він вщент згорів).

В будь-якому випадку, як бойова одиниця «Москва» більше не існує. Це видатний успіх ЗСУ, а цей корабель став першим в історії потопленим ракетним крейсером. Враховуючи, що Туреччина продовжує перекривати Босфор, тепер російському ЧФ буде ще складніше тероризувати українське узбережжя. Замінити його росіянам буде важко ще й тому, що самі вони не вміють такі кораблі будувати.
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14.04.2022 13:27 Ответить
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14.04.2022 13:33 Ответить
Тільки 5. Підводні човни не для "Нептунів".
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14.04.2022 17:00 Ответить
гавнофло і гавноадмірали ушакови і куенгаузени
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14.04.2022 13:24 Ответить
Витяг з Ютубу гумористичний рапорт рашеЗмі про цю подію:
Вследствие внештатного пересечения курса с двумя неизвестным продолговатыми предметами на палубе произошел хлопок с выделением газов, приведших к задымлению и распределению боекомплекта по корпусу судна. Экипаж был оптимизирован, корабль успешно произвел передислокацию по вертикальной оси с отрицательным всплытием. Крейсер Москва с почестями переведен в состав подводной флотилии ЧФ ВМФ РФ.
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14.04.2022 13:24 Ответить
РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, НУ ТЫ УЖЕ ДОШЁЛ?🖕
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14.04.2022 13:25 Ответить
Надеюсь в нём уже бычки ипутся.
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14.04.2022 13:37 Ответить
Цікавао а на борту флагмана мав би бути якийсь адмірал. Цікаво воно здохло чи ні!
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14.04.2022 13:40 Ответить
Видимо, смерть ряда русских пехотных генералов их спугнула, хотя какой нибудь руководящий полковник должен был быть на этом корабле,по любому.
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14.04.2022 14:58 Ответить
Это нужно у черноморских бычков спрашивать.
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14.04.2022 15:35 Ответить
14 апр. 2022 г.
Крейсер Москва не подлежит ремонту - Олег Жданов, военный эксперт

https://www.youtube.com/watch?v=4xitfU03mFM
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14.04.2022 13:45 Ответить
Експерд мля, та понятно , що на дні моря він не подлєжит ремонту!
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14.04.2022 13:49 Ответить
Він дає обережну оцінку, виходячи з тієї інфи, яка є у нього.
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14.04.2022 14:05 Ответить
От Петро-барига, замість асфальту Нептуни замовляв ..
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14.04.2022 13:48 Ответить
Розкрадав армію падло таке. Навмисне давав туди купу грошей, щоб більше красти.
Тому наше ясне сонечко Вовочка Зерчиль це неподобство припинив.
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14.04.2022 14:19 Ответить
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14.04.2022 13:51 Ответить
Исчез с лакатарав у направлении фака.
https://haqqin.az/news/242242
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14.04.2022 14:00 Ответить
Надо потопить еще те лоханки которые нападали и арестовывали наши катера и буксир при проходе в Мариуполь. И если уничтожен флагман ПВО ЧФ россии то по другим можно стрелять свободно с 100% гарантией попадания. Значит нужно поставить задачу очистки Черного моря от российских лоханок.
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14.04.2022 14:10 Ответить
Якщо було б більше ракет, то зараз є слушна нагода прорідити кацапські лоханки у ватостополі. Зараз шторм, вивести в море їх немає можливості або така можливість суттєво обмежена. Іх можна розстрілювати як в тирі, було б тільки чим
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14.04.2022 14:15 Ответить
Сдрыснули росийские корыта из Севастополя в Новороссийск. Подальше от украинского Нептуна.
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15.04.2022 00:08 Ответить
Москва, по ком звонят твои колокола... А на флагмане должно было бы быть большое черноморское начальство. Если да, то надеюсь оно пошло вместе с русским кораблем.
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14.04.2022 14:20 Ответить
Апосраный мардовский ссарь апассался апосся утопления карыта маськва.


GeneralSVR(reserv)


Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.


Флот оставался его надеждой и гордостью. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и ящики шкафов. ПС. А вазможна и унитаз нисправился с сваей функцией.
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14.04.2022 14:37 Ответить
Осталось увидеть, чьи головы полетят ведь последние неудачи ЧФ РФ очень сильно бьют по репутации командующего и его штаба. Учитывая что путинские репрессии набирают обороты, следующим вполне может оказаться командование флота.
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14.04.2022 15:29 Ответить
Хотілось би підбадьорити кацапів : не засмучуйтесь, цей крейсер ще можна буде використовувати для транспортування вкрадених сковорідок, трусів, м'ясорубок. Але, задля реалістичності ситуації, доведеться перейменувати крейсер "москва" на крейсер "Дирявий". ))
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14.04.2022 14:47 Ответить
********* флагманскому крейсеру !
Что с "Москвой" ?
О Н А Z А Т О Н У Л А ! ! !
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14.04.2022 14:59 Ответить
Поздравляю личній состав ЧФ РФ с праздником "День НЕПТУНА". Прошу поставить песню Старт дает Москва!: https://www.youtube.com/watch?v=oQMmgjAmKAU https://www.youtube.com/watch?v=oQMmgjAmKAU

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14.04.2022 15:33 Ответить
Короче, пошёл туда, куда и посылали, верной дорогой идёт русишь швайне.
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14.04.2022 15:44 Ответить
Титаник- 14 апреля столкнувшись с айсбергом
Крейсер "Москва"- 14 апреля столкнулся с "Нептуном" )))))
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14.04.2022 16:53 Ответить
Клас!
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14.04.2022 17:41 Ответить
Ну что ж, за что боролись, на то и напоролись. Команда крейсера «Москва» хладнокровно расстреливала мирные города и граждан Украины. Поэтому, ракеты прилетели в борт крейсера «Москва» заслуженно и другим будет наука.
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14.04.2022 18:07 Ответить
Бункерному деду ***** пора готовиться к встречи с Нептуном. Совпадение? Не думаю.
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14.04.2022 18:13 Ответить
Жаль, среди кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» нет ни одного, который мог ********* бункер и прекратить бессмысленную войну.
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14.04.2022 18:21 Ответить
Ещё парочку лоханок поменьше и десантные корабли притопить бы
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14.04.2022 19:07 Ответить
могу ошибаться, но на "Москве" не было крылатых ракет "Калибр"
там основное вооружение были тяжелые противокорабельные ракеты.
праздник по поводу затопления этого корыта это конечно же не отменяет, но хотелось бы прояснить ситуацию...
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14.04.2022 19:12 Ответить
а на каких кораблях они стоят?
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15.04.2022 01:28 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ !)
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14.04.2022 22:14 Ответить
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