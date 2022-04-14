Из-за нехватки собственных сил РФ пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Они задержаны, - СБУ. ВИДЕО
Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти", если войска РФ захватят город.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - говорится в докладе спикера СБУ Артема Дехтяренко.
По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.
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В Германии не готовы предоставить Украине все виды оружия, которое имеет Бундесвер
співпадіння,не думаю
И да, не надо было Штайнмайера обижать. Он уже с неделю назад покаялся, признал, что был неправ и погорячился. Вам надо УЛУЧШАТЬ отношенния с союзниками, а вы умудрились устроить скандавл с ними.
СМЕРТЬ ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
как так ?
закон на них нет ? дак проголосуйте за такой закон
Коли буде скорегований портновсько- кремлядський карний кодекс?
Коли підпишемо римський статут?
Коли затвердемо обраного міжнародними експертами антикорупційного прокурора?