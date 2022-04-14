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задержание (6651) криминалитет (601) Одесса (7740) СБУ (19468)

Из-за нехватки собственных сил РФ пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Они задержаны, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти", если войска РФ захватят город.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - говорится в докладе спикера СБУ Артема Дехтяренко.

Также читайте: В Одессе с памятного знака городов-побратимов демонтируют указатели с российскими городами, - Труханов

По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.
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Топ комментарии
+29
"Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в'їзд."
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
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14.04.2022 13:08
+27
Чому не розстрiлюете одразу цих покидькiв
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14.04.2022 12:55
+24
Опять выдворяют. Ну, это просто дурацкий гуманизм.
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14.04.2022 13:08
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https://lenta.ua/v-germanii-razreshili-podnimat-raduzhnyy-flag-nad-pravitelstvennymi-uchrezhdeniyami-118219/ В Германии разрешили поднимать радужный флаг над правительственными учреждениями

В Германии не готовы предоставить Украине все виды оружия, которое имеет Бундесвер

співпадіння,не думаю
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14.04.2022 12:49 Ответить
Все у них дастиш фантастиш👎
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14.04.2022 12:53 Ответить
Дас ист,дебил!!!!!!!!!!!
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14.04.2022 13:12 Ответить
😁🐔Шило ты уже сдесь.
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14.04.2022 13:27 Ответить
Нет , он здесь .
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14.04.2022 14:51 Ответить
Du bist ein Idiot!
И да, не надо было Штайнмайера обижать. Он уже с неделю назад покаялся, признал, что был неправ и погорячился. Вам надо УЛУЧШАТЬ отношенния с союзниками, а вы умудрились устроить скандавл с ними.
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14.04.2022 13:51 Ответить
Не слендовало Штайнмаййера обижать. Он уже с неделю как передумал, признал что погорячился и был неправ. А ваы его не пустили, в Германиии это многими было воспринято как оскорблениен страны, поскольку он является ее символом.
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14.04.2022 13:55 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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14.04.2022 12:52 Ответить
Утилизировать на месте ‼️Уродов- убийц ,пособников рашистской федерации‼️Нельзя с ними толерантничать‼️После их зверств и подлости , работайтежёстче
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14.04.2022 14:12 Ответить
А цей іноземець (один з главарів банди) генацвале ? 100%!
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14.04.2022 14:28 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ СБУ!!!
СМЕРТЬ ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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14.04.2022 12:52 Ответить
пацани по панятіям працюють на мусорів. зашквар в злочинному середовищі
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14.04.2022 12:54 Ответить
Чому не розстрiлюете одразу цих покидькiв
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14.04.2022 12:55 Ответить
У министра обороны россии Сергея Шойгу "вдруг случился обширный инфаркт, он станет инвалидом, если выживет". Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Неевзлин.
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14.04.2022 12:56 Ответить
Хотелось бы и каждый нормальный украинец а так же те кто нас поддерживают за границей были бы рад, однако из наших не помню кто точно то ли Жданов то ли Яковина , что он якобы был в командировке в севкаре и Китае, где выпрашивал искандеры,а не отлеживался в госпитале ,если у вас есть официальные подтверждения , скиньте пожалуйста ссылку
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14.04.2022 13:53 Ответить
йоаний гуманізм
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14.04.2022 12:57 Ответить
"Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в'їзд."
Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
У нас війна чи що таке?
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14.04.2022 13:08 Ответить
Опять выдворяют. Ну, это просто дурацкий гуманизм.
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14.04.2022 13:08 Ответить
це не злодії, баклани їбучі
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14.04.2022 13:15 Ответить
Афторитетам и их калоборантам ща не весело!их реально можно просто отстреливать!как раз очистить отвсего дерьма!
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14.04.2022 13:16 Ответить
Ви не розумієте, це операція називається "карусель": щоб не арештовувати видворяють за гроші, потім впускають теж за гроші. Подвійний гешефт.
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14.04.2022 13:22 Ответить
як видворений? як це вїзд заборонений?! растрелять нах!
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14.04.2022 13:27 Ответить
чет не понял , в стране война , а урки на свободе , закатать их надо под ноль по законам военного времени , у людей горе , война , рашисты лезут со всех сторон , а преступный элемент чуствует себя даже очень не плохо , и на врага работает
как так ?
закон на них нет ? дак проголосуйте за такой закон
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14.04.2022 13:33 Ответить
Одного з лiдерiв угруповання, який є иноземцем видворено з України - то есть вывели на берег и сказали плыви.
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14.04.2022 13:42 Ответить
Коли продажні судді і прикордонники будуть відповідати за своє трахання в душу?
Коли буде скорегований портновсько- кремлядський карний кодекс?
Коли підпишемо римський статут?
Коли затвердемо обраного міжнародними експертами антикорупційного прокурора?
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14.04.2022 14:10 Ответить
Майже весь криминал в Україні співпрацює з ФСБ.
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14.04.2022 15:30 Ответить
Що ви там виконуєте довбойоби? Стріляйте їх без розмов на місці!
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14.04.2022 16:03 Ответить
Криміналітет, який працює на решку, повинні відстрілювати, а не депортувати. Бо Бучи будуть повторюватися кожні 5 років.
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14.04.2022 16:19 Ответить
т.е. если ты обычный чел и уехал из Украины то тебе срок за дезертирство, но если ты криминальный авторитет то СБУ сама тебя вывезет из страны?
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14.04.2022 17:21 Ответить
Вы лично знаете Эмиля,Исмаилова?Вы бы знали сколько они помогли Одессе в это сложное время,пока вы диванные критики сидите говорите не знав всю ситуацию,они влаживают деньги в дом престарелых,дет.дома,и помогают всем чем только могут,а их имена выводят как не знаю чьи.
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16.04.2022 22:04 Ответить
повинні відстрілювати таких як ви,бо ви нічого не знаєте,але робити висновки тільки по словам якогось чоловіка який вдягнув форму й каже те що йому сказали казати,ви цих людей не знаєте як ви можете казати таке,поки мілліонери ховаються від цього,Ісмаилов,Ємиль,вони зі своїх кишенькових грошей влагоджують гроші для допомоги Одесі.
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16.04.2022 22:13 Ответить
 
 