РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10844 посетителя онлайн
Новости Война
10 681 8
армия РФ (18042) Великобритания (4718) путин (30484)

Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Константиновка, - Минобороны Британии

краматорськ

Президент РФ Владимир Путин продолжает проявлять интерес к областям восточной Украины, атакуя там украинские силы и готовясь к новому наступлению.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выступление Путина во вторник подчеркнул, что его интерес к Донбассу, где Россия атакует украинские силы в подготовке нового наступления, продолжается", - отметили в ведомстве.

Также читайте: Великобритания внесла в санкционный список еще 206 российских физических и юридических лиц: в перечне Медведчук и главный акционер "Лукойла" Алекперов

Там добавили, что в рамках повторяющихся бессистемных обстрелов россиянами украинских городов следующими целями захватчиков "с аналогичным уровнем насилия", вероятно, станут Краматорск и Константиновка.

В разведке отметили, что стратегия массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к "традиционной российской военной доктрине", которая, очевидно, требует много сил.

Украинская оборона Мариуполя "ограничивает значительную силу российских войск и техники".

Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Константиновка, - Минобороны Британии 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Славянск шо? Обьедут? Странно
показать весь комментарий
14.04.2022 12:57 Ответить
От, такие экперды...
показать весь комментарий
14.04.2022 13:03 Ответить
Славянск нужен для картинки как город, который будут показывать как "деоккупированный"! А с учётом того, что там яко бы все должны встречать с цветами, а раися его сотрёт с лица земли - как-то не комильфо!
показать весь комментарий
14.04.2022 13:09 Ответить
І распятого мальчіка покажуть.
показать весь комментарий
14.04.2022 13:23 Ответить
А наступними цілями ЗСУ - Луганськ і Донєцк!
показать весь комментарий
14.04.2022 13:35 Ответить
Наступними цілями ЗСУ стануть :москва та воронеж.
показать весь комментарий
14.04.2022 14:01 Ответить
 
 