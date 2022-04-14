Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Константиновка, - Минобороны Британии

Президент РФ Владимир Путин продолжает проявлять интерес к областям восточной Украины, атакуя там украинские силы и готовясь к новому наступлению.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выступление Путина во вторник подчеркнул, что его интерес к Донбассу, где Россия атакует украинские силы в подготовке нового наступления, продолжается", - отметили в ведомстве.

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Там добавили, что в рамках повторяющихся бессистемных обстрелов россиянами украинских городов следующими целями захватчиков "с аналогичным уровнем насилия", вероятно, станут Краматорск и Константиновка.

В разведке отметили, что стратегия массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к "традиционной российской военной доктрине", которая, очевидно, требует много сил.

Украинская оборона Мариуполя "ограничивает значительную силу российских войск и техники".