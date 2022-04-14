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Новости Война
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Минобороны (9038) Маляр Анна (412)

В Минобороны не уверены, что после 9 мая эскалация со стороны России пойдет на убыль: "Продолжается активная фаза войны - риск сохраняется по всей территории Украины"

маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр констатирует, что российская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине, поэтому не привязывает возможность возвращения в Киев к определенной дате, даже если это "сакральная" для россиян дата 9 мая.

Об этом Маляр заявила в совместном эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет цели захватить всю Украину и Киев в том числе, и ситуация достаточно сложная. Поэтому стоит еще немного подождать. И будем видеть, как будет развиваться динамично ситуация, в том числе на востоке.

Понятно, что людям тяжело находиться вдали от своих домов. Я знаю, что у многих людей просто деньги заканчиваются. Но если есть возможность еще немного подождать и не возвращаться, по крайней мере, детей не завозить в Киев – стоит это сделать", - заявила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев возвращаться рано, оккупанты не отказались от цели захватить Украину, - Маляр

По просьбе прокомментировать мнение, что подождать с возвращением стоит до 9 мая, Маляр не смогла подтвердить, после этой даты возвращаться будет безопаснее.

По ее словам Россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

Маляр согласилась, что "у врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9 стоит подождать".

"Почерк российского КГБ и российской армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-то историческим датам. А 9 мая – это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они пытаются больше всего пакостей сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно.

Но сейчас в активной фазе бои на востоке Украины наносятся ракетно-бомбовые удары и по Харьковской, и по Донецкой, и по Запорожской области.

Идет активная фаза войны – и это означает, что риск сохраняется на всей территории Украины. А учитывая, что Киев для них был ключевой целью и они эту цель не покидают, все же стоит подождать. Через некоторое время будет ясно, куда движется ситуация, какое соотношение сил и что происходит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней, - Маляр

Потому что на сегодняшний день российская армия накапливает максимально свои силы для того, чтобы осуществлять эскалацию в дальнейшем.

Они накапливают войска не только вдоль российско-украинской границы, они готовятся и по территории Беларуси, чтобы оттуда наносить удары. Они уже ведут подготовку на территории так называемой непризнанной Приднестровской республики. Эти угрозы нужно отдавать себе отчет", - добавила Маляр.
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Топ комментарии
+14
А дайте я угадаю, не читаючи і не дивлячись на фото, чиє це висловлювання(хто це сказав) - Маляр!!?? Сказав я собі і своїм домашнім. І Я УГАДАВ! Щось вона постійно не те меле!
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14.04.2022 13:43
+9
уберіть цю дуру на яку державу вона працює?"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України". -такі можливі удари можуть зберігатися протягом року, Маляр буде давати гроші на аренду житла люди які виїхали в інші регіони тимчасово ?
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14.04.2022 14:15
+6
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации продолжается. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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14.04.2022 13:40
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руцкий мір лікується тільки кулею в темечко і щераз в око
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14.04.2022 13:39 Ответить
приближается дата 30 апреля РОКОВАЯ ДЛЯФ ***** ПОМНИ ПРО БУНКЕР 1945 ГОДА ***** ПОМНИ ИЛИ ТЫ ХОТЯ УЖЕ ВРЯД ЛИ ПОфРАТЬСЯ С ФСБ И ВОЕННЫМИ МАЛАДЦА КТО ТЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ТО БУДЕТ ЕСЛИ ВСЕ ТВОИ ВРАГИ ТОЛЬКО И ЖДУТ МОМЕНТА ОТБИТЬ ТЕБЕ БОШКУ...
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14.04.2022 15:10 Ответить
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации продолжается. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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14.04.2022 13:40 Ответить
Пока голова путлера не перелетит через 6-метровый забор, построенный на границе с рабссеей, ни о каком начале переговоров о дальнейшей судьбе рашистов идти не может.
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14.04.2022 13:43 Ответить
А дайте я угадаю, не читаючи і не дивлячись на фото, чиє це висловлювання(хто це сказав) - Маляр!!?? Сказав я собі і своїм домашнім. І Я УГАДАВ! Щось вона постійно не те меле!
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14.04.2022 13:43 Ответить
Опять эта невменяемая.Та закройте ей рот уже.Достала уже всех.Пластинку не меняет.Овца......
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14.04.2022 13:51 Ответить
Ти дебіл?
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14.04.2022 13:56 Ответить
Нееееееееет
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14.04.2022 16:17 Ответить
Потім знову будеш тікати і затори створювати.
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14.04.2022 13:58 Ответить
А хто сумнівається, шо рашисти зупиняться,стануть і покидають зброю?Вони ведуть війну проти нас, на винищення українців і України, а не шоб похизуватись зброєю.
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14.04.2022 13:47 Ответить
уберіть цю дуру на яку державу вона працює?"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України". -такі можливі удари можуть зберігатися протягом року, Маляр буде давати гроші на аренду житла люди які виїхали в інші регіони тимчасово ?
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14.04.2022 14:15 Ответить
Цю вангу потрібно на больнічку перевірити на хімію.
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14.04.2022 14:21 Ответить
Опять эта тупая курица вылезла. Почему ее не сменят на вменяемого человека?
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14.04.2022 15:00 Ответить
Анна Маляр - юрист-кримінолог. кандидат юридичних наук \ 2010 р.\.https://parlament.ua/ru/dossier/malyar-anna/
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14.04.2022 15:11 Ответить
Уж кого-кого , а юристов с кандидатами у нас в избытке. Причем в каждой диссертации - открытие.
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14.04.2022 16:05 Ответить
и где прятаться киевлянам, если сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины?
за кордоном???
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14.04.2022 15:13 Ответить
Анна Маляр - це розумна жінка. читайте її досьє. не потрібно так її критикувати. Зате є радник арестович. от і слідкуйте за ним. за його "колисковими " постами. адже у нього завжди все в ажурі !
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14.04.2022 15:17 Ответить
да розумна я не сомневаюсь, тупой человек себе на пол ляма зарплату с премиями в декабре 2021 года не выпишет.
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14.04.2022 15:39 Ответить
Краще слідкуйте за радником арестовичем. які " КОЛИСКОВІ " пости він пише. у нього або все в ажурі. або ж дикі пояснення щодо неоголошення владою евакуації населення в прикордонних областях\районах перед вторгненням росії.
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14.04.2022 15:24 Ответить
https://parlament.ua/ru/dossier/malyar-anna/
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14.04.2022 15:26 Ответить
не устаю это писать! Вот эта куйня Маляр выписала себе зарплату с премиями на пол ляма гривен в декабре 2021, так сказать что бы норм отпраздновать новогодные праздники. Вдумайтесь пол ляма гривен.
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14.04.2022 15:37 Ответить
депутат Держдури Цунаєва заявила, що в акції «Безсмертний полк» 9 травня зможуть взяти участь родичі російських військових, які загинули на війні в Україні.
Вітер в очко. До 9 травня Україна зобов'язується в два рази збільшити кількість русофашистів, фотографії яких ви потім носитимете на паличках. Кожен день по двісті двохсотих - влаштує?

* https://t.me/Sharpreview/12749 Олег Шарп
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14.04.2022 17:05 Ответить
 
 