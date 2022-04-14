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Разрушенный захватчиками стадион в Чернигове поможет восстановить Германия и "Боруссия" (Дортмунд)

чернігів

Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил по результатам переговоров с Клаудией Рот, министром по культуре и СМИ правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко", – написал Ткаченко.

Он добавил, что к переговорам о возобновлении стадиона будет подключен мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стадион в Чернигове разминировали после российских обстрелов. ФОТО

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Топ комментарии
+4
Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
НІТ, це реальність.
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14.04.2022 14:19
+2
Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
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14.04.2022 14:50
+1
"Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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14.04.2022 14:27
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крутого українського футболіста?
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14.04.2022 14:08 Ответить
То мабуть т9🤣🤣🤣
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14.04.2022 14:14 Ответить
Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
НІТ, це реальність.
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14.04.2022 14:19 Ответить
До речі. У чернігівського ФК "Десна" навіть з Англії вболівальник був.
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14.04.2022 14:26 Ответить
"Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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14.04.2022 14:27 Ответить
Das gut
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14.04.2022 14:42 Ответить
Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
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14.04.2022 14:50 Ответить
Это что, бывший мэр Соколов пишет под ником??.Вы его за руку поймали на крадивныцтве? Атрошеко для города за пять лет сделал столько, сколько за 50 не сделали все предыдущие мэры. Город стал при нем просто конфетка. Но от таких как вы, сколько ни сделай, благодарности не дождешься
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14.04.2022 20:10 Ответить
Кожен мер краде, то не таємниця.. І цей краде.. Навіть у воєнний стан...
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14.04.2022 21:19 Ответить
Стріляти б вас..Але ми ж демократія
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14.04.2022 21:20 Ответить
в німців вболівав за .. та хєр з ним Боруссія тепер
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14.04.2022 21:18 Ответить
 
 