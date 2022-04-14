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Новости Санкции против России
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ООН (4053) санкции (11042) Турция (3314) Чавушоглу (124)

Турция назвала условие введения санкций против России: должны быть утверждены на уровне ООН

чавушоглу

Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Однако они должны быть утверждены на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.

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Топ комментарии
+28
Тобто, якщо сама кацапія погодить санкції проти себе.
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14.04.2022 14:13
+18
Ще один "гарант" себе проявив...
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14.04.2022 14:16
+15
Экспорт помидоров и туристы с Нижнего Тагила всё таки рулят
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14.04.2022 14:17
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, якщо сама кацапія погодить санкції проти себе.
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14.04.2022 14:13 Ответить
Экспорт помидоров и туристы с Нижнего Тагила всё таки рулят
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14.04.2022 14:17 Ответить
Турки реальная вата💥. Поэтому Эрдоган лавирует что бы сильно не вызывать недовольство❗
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14.04.2022 15:39 Ответить
Ладно, Бог с вами. Закрыли Босфор, продали байрактары и за это спасибо.
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14.04.2022 14:38 Ответить
Мене не цікавить думка руцкочєлюстних
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14.04.2022 15:02 Ответить
Ще один "гарант" себе проявив...
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14.04.2022 14:16 Ответить
Таких, як турки, друзєй - на Х і в музей!
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14.04.2022 14:38 Ответить
Т.е. надо выкинуть рф из ООН.
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14.04.2022 14:21 Ответить
"Ничего личного, это просто бизнес." - Аль Капоне
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14.04.2022 14:22 Ответить
це,типу,наші союзники?
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14.04.2022 14:22 Ответить
Всі диктатори ,одного поля ягоди.Умови це є те ,що ріднить турецького диктатора з куйлом (((Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни. )))Турок почав відслідковувати ознаки нової війни (котра вже давно іде повним ходом) лише з війни котру розпочав рашист в Україні і не бачить ,що цю війну рашист розпочав ще в Чечні ,потім в Грузії.продовжив в Криму і на Донбасі.Так хто ці війни розпочинав, як не рашист???
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14.04.2022 14:24 Ответить
"Ердоган - сукін син, але це наш сукін син" (С)
Коли буде остаточно опускатися залізна завіса, то нема ніякого сумніву на якому боці буде Туреччина.
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14.04.2022 14:34 Ответить
Eрдоган, купивши у рашиста на 2,5 млрд протиракетних комплексів С-400,кинув через куй американців ,з котрими домовлявся про постачання Туречині літаків невидимок і тепер американці йому знову запропонували віддати С-400Україні в замін на літаки невидимки,турок не погоджується.рашист йому не дозволяє.Так друзі України не поступають,хоч би він як із себе видава за такого.Завіса мабуть вже опустилася і для турка також .Рашистські кораблі в Чорне море турок до війни з Україною запустив і після цього закрив Босфор,щоб туда бува не зайшли кораблі НАТО.Зробив собі і рашисту завісу
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14.04.2022 15:00 Ответить
КОраблям НАТО не треба заходити в ЧМ щоб навести там шухєр. Якщо буде бажання вони і з Середземного все шо надо потоплять.
Далі, вам нагадати на якому рівні дикломатичні скіли в зеленої компашки? Якщо Зєлю за поводок не смикати, то він всіх перекусає. Туреччина - суверенна держава. І задача дипломатії не скавчати, що всі навкруги - сволота, бо не хочуть рятувати просравших все шо можна українців, а домовлятися, знаходити аргументи, переконувати що їм це вигідно. Якщо просто сратися зі всіма навкруги, то Україні від того легше не буде.
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14.04.2022 15:08 Ответить
нападение рф на Украину, убийства женщин, детей, стариков ... не было затвержено оон...!!! пнх, оглы
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14.04.2022 14:25 Ответить
Всі гаранти союзники Московіі, а Зеля с цим погодився.
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14.04.2022 14:25 Ответить
путлер отрицает международное право!!! и постоянно его нарушает!!!
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14.04.2022 14:29 Ответить
А також Туреччина заявила, що для введення санкцій потрібно щоб плани вишикувались в один ряд, було повне сонячне затміння та ретроградний Меркурій повинен бути в Скорпіоні.
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14.04.2022 14:27 Ответить
Тобто, ніколи.
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14.04.2022 14:29 Ответить
Турецкая продажная мерзость, как всегда...
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14.04.2022 14:32 Ответить
О, давайте ще с Туреччиною посеремось.
Заспокойтесь, хлопці. Її справа тримати протоки закритими та майструвати байрактари з українськими двинугами.
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14.04.2022 14:32 Ответить
США подивилося як турок майструє "байрактари", і скільки їх - і рішило негайно поставити своїх пару сотень дронів-камікадзе,
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14.04.2022 15:05 Ответить
І що? Тебе не влаштовує те, що США допомагає Україні? Може ти - кацап?
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14.04.2022 15:09 Ответить
Це США не влаштовує, як турок поставляє "байрактари" для України,а кацапа скоріш всього влаштовують .Тебе теж влаштовує така допомога Україні , котра не влаштовує США ?
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14.04.2022 15:23 Ответить
"Це США не влаштовує"

тобто США не влаштовує, а тебе - влаштовує. Значить мої висновки були правильніми
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14.04.2022 15:25 Ответить
Твої висновки видають в Тобі турка,котрий вважає,що тієї кількості "байрактарів",котрі він продав Україні достатньо у війні з рашистом, але так не вважають політики США і багато інших людей,в тому числі і я,
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14.04.2022 15:46 Ответить
"правительство США и примкнувший к ним Максим Безфамильньій" (почти С)
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14.04.2022 15:49 Ответить
когда московия без причин напала на Финляндию (зимняя война), она была исключена за это из Лиги Наций ... пора исключать опять рф из оон (аналог Лиги Наций)..
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14.04.2022 14:34 Ответить
Это называется: «и нашим, и вашим».
Восточное лукавство.
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14.04.2022 14:34 Ответить
да вы правы. То что делает Турция это немало. видео от байрактаров с украинским двигателем не выкладывается по просьбе Турции. после войны их будет полно. Президент Украины и Министр Обороны Украины очень довольны Турцией. Кстати Джонсон Борис по крови Турок изучайте.
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14.04.2022 14:40 Ответить
чому на Турреччину нагоняєте? Байрактари вам не до вподоби? Чавушоглу технічно підказав кого їбати треба, тож прийміть до уваги
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14.04.2022 14:41 Ответить
Вони басурмани, які живуть солодкими мріями про османську імперську велич.
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14.04.2022 14:42 Ответить
Турки як і німці все сподіваються що якось воно все успокоїться.. знов будуть їздити хамуваті але грошовиті кацапи..., помідорчики та різні шмотки будуть міняти на газ.... Ніяк не втямлять що з окремими, невеликими країнами які утворяться при розвалі рускої підарасії все це робити буде ще краще ! І чим сильніше рашку притиснути, тим швидше це станеться. І будете ви купувати той самий газ тільки не в РФ а в республіці Башкиртастан або Ічкерії чи Татарстані, яка вам різниця ? Так ще легше буде домовитись !
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14.04.2022 14:44 Ответить
"санкцій проти Росії: мають бути затверджені на рівні ООН",
то можливо війну і вбивство мирних громадян теж треба затверджувати в ООН ,
а може спочатку ********* треба позбавити вето в ООН.
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14.04.2022 14:59 Ответить
Це було очікувано. Дане питання - поле активної роботи для наших дипломатів. Ситуація змінюється надто швидко, тож робити далекоглядні висновки поки зарано. На Близькому Сході ситуація може дуже швидко змінитися, особливо враховуючи чорну тінь можливого голоду, що насувається на велику кількість тих країн.
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14.04.2022 15:03 Ответить
Та нехай дасть три сотні Байрахтарів і не приєднується до санкцій.
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14.04.2022 15:08 Ответить
Перестаньте гнати на Турцію - вони й так багато роблять перекрили Босфор, Байрактари. А для прийнять санкцій на рівні ООН - потрібна https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3456136-oon-zapuskae-proceduru-sklikanna-genasamblei-pri-zastosuvanni-veto-v-radbezi.html Генеральна асамблея тоді право вето не діє.
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14.04.2022 15:15 Ответить
Байрактари без платно дали?
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14.04.2022 15:22 Ответить
А Туреччина юридично щось винна? "Дайте нам безкоштовно Байрактари, а якщо будете продавати ми на вас образимось" - міркування 5 річної дитини
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14.04.2022 15:48 Ответить
ну Турция - дело тонкое...
нам - байрактары и прочие плюшки...
рашке - спецрейсы самолетами на курорты Турции...
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14.04.2022 15:25 Ответить
Турция не друг Украины, а противник России. У него свои амбиции, не лучшие чем у России, просто возможности не те...
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14.04.2022 15:26 Ответить
Я вас здивую у союзи між державами носять ситуативний характер. Турція не на стороні Росії чи України. Вона на своїй стороні і поки наші інтереси співпадають чи принаймні не конфліктують
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14.04.2022 15:52 Ответить
вот именно , интересы пока совпадает..
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14.04.2022 16:34 Ответить
Ну скоро рашку остаточно копнуть з ООн от тоді все буде по закону
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14.04.2022 15:54 Ответить
Не "копнуть"...
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14.04.2022 15:59 Ответить
Турки сами себе на уме.Респект им за Байрактары,за закрытый Босфор,за не продажу БПЛА раше..Украина в надежде,что эти санкции страной НАТО вскоре будут приняты
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14.04.2022 16:12 Ответить
А при чём здесь ООН? Хитро#опые.
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14.04.2022 16:19 Ответить
Турки отримали те що їм було треба, тобто Карабах, далі вони згадають як їх не прийняли у ЄС
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14.04.2022 18:01 Ответить
Турки хитрые, пока ООН там что то утвердит к тому времени у балайни все равно кончатся деньги, а вот тогда можно будет и санкции ввести не потеряв ничего.
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14.04.2022 18:49 Ответить
 
 