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Турция назвала условие введения санкций против России: должны быть утверждены на уровне ООН
Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Однако они должны быть утверждены на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.
"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул он.
Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.
Топ комментарии
+28 EFB Jeppesen
показать весь комментарий14.04.2022 14:13
+18 Николай Нестор Нагорняк
показать весь комментарий14.04.2022 14:16
+15 Zemer
показать весь комментарий14.04.2022 14:17
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Коли буде остаточно опускатися залізна завіса, то нема ніякого сумніву на якому боці буде Туреччина.
Далі, вам нагадати на якому рівні дикломатичні скіли в зеленої компашки? Якщо Зєлю за поводок не смикати, то він всіх перекусає. Туреччина - суверенна держава. І задача дипломатії не скавчати, що всі навкруги - сволота, бо не хочуть рятувати просравших все шо можна українців, а домовлятися, знаходити аргументи, переконувати що їм це вигідно. Якщо просто сратися зі всіма навкруги, то Україні від того легше не буде.
Заспокойтесь, хлопці. Її справа тримати протоки закритими та майструвати байрактари з українськими двинугами.
тобто США не влаштовує, а тебе - влаштовує. Значить мої висновки були правильніми
Восточное лукавство.
то можливо війну і вбивство мирних громадян теж треба затверджувати в ООН ,
а може спочатку ********* треба позбавити вето в ООН.
нам - байрактары и прочие плюшки...
рашке - спецрейсы самолетами на курорты Турции...