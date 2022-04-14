После попадания ракет "Нептун" крейсер "Москва" перевернулся и начал тонуть, - ОК "Південь"
Российский крейсер "Москва" в результате успешной атаки Вооруженных Сил Украины получил существенные повреждения, а после пожара опрокинулся и начал тонуть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" ВСУ Владислав Назаров
"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поразил крейсер "Москва" - флагман черноморского флота России получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.
Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается", - сказал он.
Назаров сообщил, что за сутки на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 воина и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.
Вооруженные силы уничтожили военную технику и склад боеприпасов оккупантов.
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Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться "Украиной"
Такое решение приняли городские власти в знак солидарности, передает испанский телеканал "Антенна-3".
В городке живет чуть более 7 тыс. человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине.
Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.