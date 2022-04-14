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корабль (2015) Черноморский флот РФ (1554) Назаров (150)

После попадания ракет "Нептун" крейсер "Москва" перевернулся и начал тонуть, - ОК "Південь"

москва,крейсер

Российский крейсер "Москва" в результате успешной атаки Вооруженных Сил Украины получил существенные повреждения, а после пожара опрокинулся и начал тонуть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" ВСУ Владислав Назаров

"В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поразил крейсер "Москва" - флагман черноморского флота России получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.

Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" – это не первое эффективное применение "Нептуна", - Турчинов

Назаров сообщил, что за сутки на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 воина и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.

Вооруженные силы уничтожили военную технику и склад боеприпасов оккупантов.

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14.04.2022 14:48
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14.04.2022 14:50
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https://www.bbc.com/russian/live/news-60990573

Испанский город Фуэнтес-де-Андалусия на неделю станет называться "Украиной"
Такое решение приняли городские власти в знак солидарности, передает испанский телеканал "Антенна-3".

В городке живет чуть более 7 тыс. человек, он расположен недалеко от Севильи. Его флаг и до переименования совпадал с цветами украинского флага: он желто-голубой, только с городским гербом посредине.

Основные городские улицы также в течение недели будут носить имена украинских городов: Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон и Одесса.
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14.04.2022 14:52
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"Краще б я пішла туди, куди мені радили на острові "Зміїний"" - подумала "Москва".
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14.04.2022 17:25 Ответить
ВМФ РФ с помощью РК "Москва" уверенно продолжают "освобождать" дно Черного моря.
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14.04.2022 18:38 Ответить
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