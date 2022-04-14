РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10008 посетителей онлайн
Новости Война
63 350 189
армия РФ (18042) Песков (1800) путин (30484) Черноморский флот РФ (1554)

Путину доложили о пожаре на "Москве": Минобороны РФ говорит, что крейсер еще "сохраняет плавучесть"

москва

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, умалчивая о причинах пожара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на данную новость, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", – сказал Песков.

Он не ответил на вопрос журналистов, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", – сказал Песков.

Также читайте: После попадания ракет "Нептун" крейсер "Москва" опрокинулся и начал тонуть, - ОК "Південь"

В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекратились. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - уверяют в Минобороны РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+64
Потом планово затоплять.
Ще 2 тижні як жиріка будуть "тримати на плаву"
показать весь комментарий
14.04.2022 15:17
+47
Крейсер стабильно сохраняет отрицательную плавучесть. Нет причин для беспокойства.
показать весь комментарий
14.04.2022 15:17
+47
"Відкритого горіння немає."

Логічно. Під водою нема кисню
показать весь комментарий
14.04.2022 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
якби мааскву не підбили українці то її підбило б нато
показать весь комментарий
14.04.2022 15:56 Ответить
«Не делай Маме нервы».

В Черном море интенсивно горел и детонировали ракеты «Калибр» стоимостью $ 6,5 миллионов долларов каждая российский крейсер, которому украинские воины с острова Змеиного недавно указывали правильное направление. Московитский гвардейский ракетный крейсер «Москва», Черноморского флота РФ, головной корабль проекта 1164 «Атлант», который в воскресенье, 3 апреля в шесть утра нанес удар ракетой в Одессе по заводу по производству автомобильного топлива, а второй ракетой поджег нефтебазу, на которой фермеры покупали дизельное топливо для посевной - был поражен двумя украинскими ракетами «Нептун». А ведь просили жители Южной Жемчужины недофюрера восемь лет назад «НЕ делать Маме нервы». Не послушался бункерный дед Побед.

24 февраля в ходе российского вторжения в Украину этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный. Россияне тогда https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_ostrov-zmeinyj-zahvatili-rossijskie-okkupanty-gpsu/1072429 обстреляли остров с кораблей и авиации . «Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!»

Когда православные фашисты предложили сдаться, пограничник Роман Грибов https://gazeta.ua/ru/articles/np/_russkij-korabl-idi-nah-rossijskie-zahvatchiki-atakovali-ostrov-zmeinyj/1072441 послал оккупантов нах… Как результат совета Романа «убийца авианосцев» ныне лежит на дне моря и больше не будет стрелять крылатыми ракетами «Калибр» по Одессе-Маме.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:47 Ответить
На мацкві немає калібрів (( там зовсім інша херня , покрупніша ((
показать весь комментарий
14.04.2022 20:03 Ответить
Ой не факт. Тепер щодо цьогоє сумніви.
показать весь комментарий
15.04.2022 12:17 Ответить
Отріцатєльная плавучесть у нього з'явилась!
показать весь комментарий
14.04.2022 15:57 Ответить
Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт", - запевняють в Міноборони РФ. Джерело:
Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, )) а значить корабель покинули , а покинули не через те що так хоцца , а у зв'язку з смертельною небезпекою екіпажу і загрозою затоплення ,, це перше . Значить вирішили що йому всеодно - гаплик ..
а друге - Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт )) буксирування - під час шторму ?? . Хіба таке можливо .? Це які канати чи троси втримають при штормі судно , яке важить десятки тис тонн ??
показать весь комментарий
14.04.2022 15:58 Ответить
Брешуть аж гай шумить, ну як завжди, щоб Х..ло стульці не кидав убункері від ярості!
показать весь комментарий
14.04.2022 18:36 Ответить
А як евакували при штормі?
показать весь комментарий
14.04.2022 19:12 Ответить
Это будет первый в мире ракетный крейсер призрак. Никто его никогда не увидит, но он все так же храбро будет бороздит просторы Черного моря и отважно защищать родную говень от бендеровцев. Со своей армией ватных скелетов. А если серьезно сейчас весь офицерский состав ватных вмс парашестана плачет. Такая статья для распила навсегда булькнула, это ж капец. Лучше только вечнополоманный кузя.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:01 Ответить
Мабуть кракен затопив це корито
показать весь комментарий
14.04.2022 19:19 Ответить
Раша - единственная страна на планете, обладающая просто уникальной способностью врать сама себе. Причины, впрочем, понятны - тупой хан, не умеющий пользоваться интернетом до сих пор. Вся планета ржёт с этих потуг. Давно уже утонул крейсер.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:01 Ответить
Кстати, это наверное ПЕРВЫЙ случай загоризонтного применения ПКР!!!! И как видим удачный)))) Хоть Мацква-это старое корыто, но С-300 форт и ОСА с АК-630 оказались унылым гавном)))) Пабеда руцкага аружия
показать весь комментарий
14.04.2022 16:03 Ответить
В таком деле главное - это целеуказание. Когда ПКР выйдет в район цели (40-50 км), ее ГСН сама найдет цель, потом ракета снижается до минимальной высоты, набирает скорость и дальше дело техники
показать весь комментарий
14.04.2022 16:30 Ответить
Так это ясень пень)))) Ракета это так. Главное ВЕСЬ КОМПЛЕКС.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:49 Ответить
С-300 був у відключці. Йому вирубили радар ударом з Байрактару перш ніж завдати удару ПКР.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:10 Ответить
аналоГОВНЕТ
показать весь комментарий
14.04.2022 22:27 Ответить
раптову негативну плавучість
показать весь комментарий
14.04.2022 16:04 Ответить
Скажімо так, він послухався того Українського Воїна, і пішов туди, куди його послали.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:10 Ответить
было два хлопка, потом незначительное возгорание, задымление и подтопление
показать весь комментарий
14.04.2022 16:15 Ответить
ДВА ХЛОПКА в ладоши? Там бч 145 кг. Хлопки біли прям как ОВАЦИИ)))
показать весь комментарий
14.04.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
Два прихлопа. И один притоп.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 21:31 Ответить
А навіщо екіпаж евакували? Як це зробили в шторм? Виявляється, що не було боротьби за живучість на майже цілому судні? Це теж ганьба.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:15 Ответить
Тому і евакуювали-бо писец був невідворотній))))
показать весь комментарий
15.04.2022 08:52 Ответить
Я сам не видел, но мокша с разорваными пуканами пишет, что был сильный крен на борт. Тоесть под ватерлинию пришли подарки. Слава Украинской Армии.!!! Слав аразработчикам и тем кто производит комплекс!!!!!!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:15 Ответить
если шо это 1й корабль с яо на борту уничтоженный за всё время
показать весь комментарий
14.04.2022 16:17 Ответить
а какие ракеты с яо?
показать весь комментарий
14.04.2022 16:32 Ответить
Яке ЯО? П-1000? То старе притикорабельне лайно? Там СБЦ можна БУЛО ВСТАНОВИТИ( бо точність ніяка) . Але то за совка. Вяликие вже не зможуть. Та і не треба
показать весь комментарий
14.04.2022 16:46 Ответить
Корабельные ракеты с ЯО ликвидировали вроде еще при совке вместе с американцами по какой-то программе взаимного разоружения.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:57 Ответить
Масква,по ком званят тваи колокола?
показать весь комментарий
14.04.2022 16:19 Ответить
поплів на дно
показать весь комментарий
14.04.2022 16:20 Ответить
"Пішов..."
показать весь комментарий
14.04.2022 17:28 Ответить
Экипаж типа эвакуировали...а кто же тогда борется за живучесть корабля??
Пишите есчо...сказочники...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:22 Ответить
"Зелёные человечки". Они такие - они борятся за фсьо. Даже за живучесть такога *******-***-***.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:47 Ответить
типа Летучий Голландец, корабль-призрак
показать весь комментарий
14.04.2022 17:48 Ответить
"мацква" зберігає плавучість...але вона атріцатєльная!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:22 Ответить
Ну все як завжди. Турки брешуть, румуни брешуть, українці брешуть, і тільки Пєськов правду каже. За пару тижнів з'ясують, що не було взагалі ніякого "крейцеру Мацьква", а був рибальський човен під прапором Ґондурасу, який польські прикордонники підбили з рогатки на білоруському кордоні.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:36 Ответить
Они расскажут даже то, что говорил Гришка-самозванец отцу Варлааму на брест-литовской границе !
показать весь комментарий
14.04.2022 18:43 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 21:20 Ответить
"Міноборони РФ https://t.me/rian_ru/158715 стверджує , що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

"Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи *********** припинилися. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі Джерело: " - Ця інформація міністерства війни орди розрахована на тупе ординське стадо!

Згідно Корабельного статуту понтового флоту орди:
"360. Командир корабля отвечает за живучесть и безопасность корабля, готовность его экипажа к борьбе за живучесть. При боевых и аварийных повреждениях командир корабля руководит борьбой за живучесть корабля с ГКП.
При пожаре и затоплении корабельных помещений (отсеков) командир корабля обязан принять все меры для локализации районов повреждений, предотвращения взрывов, распространения воды и огня по кораблю, своевременно:
определить наступление критического состояния корабля;
запросить помощь;
принять решение на дальнейшее ведение борьбы за живучесть или оставление корабля."

Якщо втрата плавучості корабля є неминучою - боротьба за його живучість втрачає сенс! І лише тоді за наказом командира екіпаж покидає корабель...
Але ж для міністерства війни орди - брехати не лопатою махати...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:43 Ответить
Камандир ****** первым!!!!! Любит нарасею, но не настолько)))))
показать весь комментарий
14.04.2022 16:48 Ответить
Та скажіть вже їм що пожежі нема, що вона згасла природнім чином. Ну не горить ніщо під водою.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:45 Ответить
ю
показать весь комментарий
14.04.2022 16:56 Ответить
Короче, потерь нет.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
Как дети малые. Какие потери. За это весь ком состав «поедет на тот свет». А так ****** случай
показать весь комментарий
14.04.2022 17:22 Ответить
Короче, потерь нет.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:02 Ответить
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

показать весь комментарий
14.04.2022 17:06 Ответить
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

показать весь комментарий
14.04.2022 17:06 Ответить
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

показать весь комментарий
14.04.2022 17:06 Ответить
Сохраняєт плавучєсть
Це як з диханням Жиріка?

показать весь комментарий
14.04.2022 17:06 Ответить
"Сохраняєт плавучєсть"

Це як з диханням Жиріка?
показать весь комментарий
14.04.2022 17:07 Ответить
Все за планом. Крейсер планували затопити біля Зміїного щоб наші не змогли наступати звідти на Крим
показать весь комментарий
14.04.2022 17:17 Ответить
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
показать весь комментарий
14.04.2022 17:18 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 17:23 Ответить
Конашенков, подсказываю последний раз: "Подошел к Змеиному, выяснил обстановку, снизил активность в акватории Черного моря".
показать весь комментарий
14.04.2022 17:28 Ответить
Гасити пожежу фотошоп- це все що вони вміють! Корабель виконав наказ українського воїна!
показать весь комментарий
14.04.2022 17:48 Ответить
- Что случилось с АПЛ "Курск"?
- она утонула.
Ждем новых мемасикрв про "москву"
показать весь комментарий
14.04.2022 17:48 Ответить
сохраняет подводную плавучесть.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:43 Ответить
Почешите ему плешь, шоб успокоился!
Напильником...
показать весь комментарий
14.04.2022 18:44 Ответить
в 1983 году, когда рузге зашибло корейский Боинг,пропагандоны Андропова (тогда генсека) вещали - Самолет ушел в сторону моря.
Интересно как теперь скажут для милых лаптеногих - флагман ушел в сторону глубин Черного моря.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:48 Ответить
Крейсер Москва соблюдает плавучесть на средних, а позже и низких глубинах.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:48 Ответить
и ДАЖЕ на низких глубинах.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:37 Ответить
Я заметил в интернете практически отсутствуют примеры использования западных технологий за редким исключением. Вполне возможно что это делается намеренно. Я не уверен что это был Нептун. Но видимо так надо
показать весь комментарий
14.04.2022 19:09 Ответить
Чому про Нептун сумніваєшся?
Щодо відео використання зброї, їх би взагалі не було, якби не потреба в рекламі. Більшість відосів - використання Стугни. Це експортний продукт і така реклама йому не користь. Відоси використання Байрактарів теж скоріш за все схвалені виробником. А от Джавелінам реклама не потрібна, тому зайвий раз не розкривають, в тому числі і перед ворогом, методику їх використання.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:18 Ответить
Нептун, Гарпун - вам шашечки, или ехать - важен результат.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:01 Ответить
Уявляю, гордість чорноморського флоту РФ тягнуть на шнурку, як колись "Кузю". Правда, той і без пожежі добре димів.

https://www.youtube.com/watch?v=LYfKm5B7UWo
показать весь комментарий
14.04.2022 19:12 Ответить
Теперь 13 апреля в Украине будет днём Нептуна.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:16 Ответить
"Титаник" тоже дошёл до берега внизу именно в этот день (14 апреля).
показать весь комментарий
14.04.2022 21:06 Ответить
он утонул
показать весь комментарий
14.04.2022 19:37 Ответить
Попробуем разобраться что произошло. Итак, взрыв боезапаса признают даже кацапы.
Подумаем, что имеется в виду.
Никто не писал бы о взрыве боезапаса, если бы речь шла о зенитных ракетах или к авт. пушкам АК-630. Значит взорвалось основное вооружение "Москвы" 16 тяжелых противокорабельных ракет. Данные ракеты расположены на палубе и поэтому вполне возможно, что их взрыв не привел к повреждению подводной части корпуса, но!!! Как боевая единица крейсер 1го ранга Москва прекратил свое существование НАВСЕГДА! К гребанной матери накрылась вся электроника, радары, системы наведения, связь, вооружение ПВО и многое многое другое.
Дальше, пожар однозначно был сильным и длительным, а значит часть металла "повело", произошли структурные изменения. Теперь надо целые куски вырезать.
В "мирное" время они возможно смогли бы его "восстановить". В кавычках, потому что это был бы фактически новый корабль. На данный же момент у них нет даже теоретической возможности восстановить это корыто.
Итог: с психологической точки зрения возможно даже лучше, если это корыто не утонет, а его обгорелый изуродованный труп дотащат таки в Севастополь где он ежедневно будет своим видом деморализовать л/с оккупантов.
показать весь комментарий
14.04.2022 20:05 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 21:26 Ответить
Слушайте я ничего не понимаю , Турки говорят , что судно подало сигнал SOS и они спасали моряков с тонущего судна . Пентагон говорит что судно на плаву и идет своим ходом , русня заявляет , что кацапов спас ихний флот . Но, но, есть еще пожар и взрыв боекомплекта , курск кстати от этого притонул . Так я о чем , кто в теме , пожар , а еще и взрыв , это полный теракот . Кого там спасать при шторме . Я когда то участвовал в ликвидации пожара на корабле , без взрыва боекомплекта , огонь по внутренним проходам , вентиляция и т.д. всякие шахты , попадает в трюм , а там везде масло , плюс шторм , и контуженый экипаж . Короче пожар тушиться самовыгаранием . экипаж съё.....ывает на .......й. потому что там жарко , а металл нагревается быстро , через 20- ть минут там Ад . Карл , что нам чешут
показать весь комментарий
14.04.2022 20:16 Ответить
А так вот , может быть там подбили несколько суден
показать весь комментарий
14.04.2022 20:17 Ответить
Как в мультике. "Как назовешь, так и поплывет".
показать весь комментарий
14.04.2022 20:28 Ответить
крейсер сохраняет плавучесть... как кусок говна, министр шойгу сохраняет живучесть... как жирик
показать весь комментарий
14.04.2022 20:45 Ответить
В СМЫСЛЕ ГОВНО НЕ ТОНЕТ !)
показать весь комментарий
14.04.2022 20:53 Ответить
Если бы он сохранял плавучесть - были бы фото.
Значит, теперь хранит свою отрицательную плавучесть на дне.
Дошёл до берега внизу.
Родная гавань.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:03 Ответить
Слышал, что на этом корабле была особая реликвия - частичка креста, на котором распяли Христа.
Получается, что святыня притянула горе кораблю, что означает, что Бог на стороне Украины!
показать весь комментарий
14.04.2022 21:22 Ответить
Если "Москву" подбили "Нептуном", то какая, оказывается, хорошая система. Спасибо, что внедрили программу и создали. А у нас этих прекрасных "Нептунов" мало. Прямо зло берёт. Так бы не одна "Москва" горела
показать весь комментарий
14.04.2022 21:34 Ответить
москалям верить нельзя.
Из 500 экипажа, турки спасли 56.
показать весь комментарий
14.04.2022 21:46 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 21:59 Ответить
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
"Москва", спаленная пожаром,
"Нептуну" отдана?
показать весь комментарий
14.04.2022 22:30 Ответить
ну какаха теж зберігає плавучість
показать весь комментарий
14.04.2022 22:42 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
14.04.2022 22:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 