Путину доложили о пожаре на "Москве": Минобороны РФ говорит, что крейсер еще "сохраняет плавучесть"
Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, умалчивая о причинах пожара.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на данную новость, передает Цензор.НЕТ.
"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", – сказал Песков.
Он не ответил на вопрос журналистов, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", – сказал Песков.
В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".
"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекратились. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - уверяют в Минобороны РФ.
Пожалуйста, подождите...
В Черном море интенсивно горел и детонировали ракеты «Калибр» стоимостью $ 6,5 миллионов долларов каждая российский крейсер, которому украинские воины с острова Змеиного недавно указывали правильное направление. Московитский гвардейский ракетный крейсер «Москва», Черноморского флота РФ, головной корабль проекта 1164 «Атлант», который в воскресенье, 3 апреля в шесть утра нанес удар ракетой в Одессе по заводу по производству автомобильного топлива, а второй ракетой поджег нефтебазу, на которой фермеры покупали дизельное топливо для посевной - был поражен двумя украинскими ракетами «Нептун». А ведь просили жители Южной Жемчужины недофюрера восемь лет назад «НЕ делать Маме нервы». Не послушался бункерный дед Побед.
24 февраля в ходе российского вторжения в Украину этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный. Россияне тогда https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_ostrov-zmeinyj-zahvatili-rossijskie-okkupanty-gpsu/1072429 обстреляли остров с кораблей и авиации . «Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!»
Когда православные фашисты предложили сдаться, пограничник Роман Грибов https://gazeta.ua/ru/articles/np/_russkij-korabl-idi-nah-rossijskie-zahvatchiki-atakovali-ostrov-zmeinyj/1072441 послал оккупантов нах… Как результат совета Романа «убийца авианосцев» ныне лежит на дне моря и больше не будет стрелять крылатыми ракетами «Калибр» по Одессе-Маме.
Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, )) а значить корабель покинули , а покинули не через те що так хоцца , а у зв'язку з смертельною небезпекою екіпажу і загрозою затоплення ,, це перше . Значить вирішили що йому всеодно - гаплик ..
а друге - Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт )) буксирування - під час шторму ?? . Хіба таке можливо .? Це які канати чи троси втримають при штормі судно , яке важить десятки тис тонн ??
Пишите есчо...сказочники...
"Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи *********** припинилися. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі Джерело: " - Ця інформація міністерства війни орди розрахована на тупе ординське стадо!
Згідно Корабельного статуту понтового флоту орди:
"360. Командир корабля отвечает за живучесть и безопасность корабля, готовность его экипажа к борьбе за живучесть. При боевых и аварийных повреждениях командир корабля руководит борьбой за живучесть корабля с ГКП.
При пожаре и затоплении корабельных помещений (отсеков) командир корабля обязан принять все меры для локализации районов повреждений, предотвращения взрывов, распространения воды и огня по кораблю, своевременно:
определить наступление критического состояния корабля;
запросить помощь;
принять решение на дальнейшее ведение борьбы за живучесть или оставление корабля."
Якщо втрата плавучості корабля є неминучою - боротьба за його живучість втрачає сенс! І лише тоді за наказом командира екіпаж покидає корабель...
Але ж для міністерства війни орди - брехати не лопатою махати...
Це як з диханням Жиріка?
Це як з диханням Жиріка?
Це як з диханням Жиріка?
Це як з диханням Жиріка?
Це як з диханням Жиріка?
- она утонула.
Ждем новых мемасикрв про "москву"
Напильником...
Интересно как теперь скажут для милых лаптеногих - флагман ушел в сторону глубин Черного моря.
Щодо відео використання зброї, їх би взагалі не було, якби не потреба в рекламі. Більшість відосів - використання Стугни. Це експортний продукт і така реклама йому не користь. Відоси використання Байрактарів теж скоріш за все схвалені виробником. А от Джавелінам реклама не потрібна, тому зайвий раз не розкривають, в тому числі і перед ворогом, методику їх використання.
https://www.youtube.com/watch?v=LYfKm5B7UWo
Подумаем, что имеется в виду.
Никто не писал бы о взрыве боезапаса, если бы речь шла о зенитных ракетах или к авт. пушкам АК-630. Значит взорвалось основное вооружение "Москвы" 16 тяжелых противокорабельных ракет. Данные ракеты расположены на палубе и поэтому вполне возможно, что их взрыв не привел к повреждению подводной части корпуса, но!!! Как боевая единица крейсер 1го ранга Москва прекратил свое существование НАВСЕГДА! К гребанной матери накрылась вся электроника, радары, системы наведения, связь, вооружение ПВО и многое многое другое.
Дальше, пожар однозначно был сильным и длительным, а значит часть металла "повело", произошли структурные изменения. Теперь надо целые куски вырезать.
В "мирное" время они возможно смогли бы его "восстановить". В кавычках, потому что это был бы фактически новый корабль. На данный же момент у них нет даже теоретической возможности восстановить это корыто.
Итог: с психологической точки зрения возможно даже лучше, если это корыто не утонет, а его обгорелый изуродованный труп дотащат таки в Севастополь где он ежедневно будет своим видом деморализовать л/с оккупантов.
Значит, теперь хранит свою отрицательную плавучесть на дне.
Дошёл до берега внизу.
Родная гавань.
Получается, что святыня притянула горе кораблю, что означает, что Бог на стороне Украины!
Из 500 экипажа, турки спасли 56.
"Москва", спаленная пожаром,
"Нептуну" отдана?
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw