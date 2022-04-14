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Новости Обмен пленными Война
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пленные (2070) Верещук (498)

Состоялся очередной обмен пленными, домой возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских граждан Украины, – Верещук

верещук

В четверг, 14 апреля, был осуществлен четвертый обмен военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - написала Верещук в телеграм-канале.

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Топ комментарии
+11
Там цивільних кацапи набрали вже десятки тисяч, а завтра ще більше можуть набрати, і що, знову міняти таксистів на москальских злочинців?
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14.04.2022 15:24
+10
а кого отдали???
(хорошо шо наших забрали)
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14.04.2022 15:21
+6
Ну в нас не вистачить полонених міняти на цивільних. Вони хоч 10 тісяч хоч 100 тісяч цивільних візьмуть у заручники
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14.04.2022 15:30
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а кого отдали???
(хорошо шо наших забрали)
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14.04.2022 15:21 Ответить
Мертветчук в женском платье.
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14.04.2022 15:26 Ответить
Якихось нЕлюдів на людей поміняли- це головне.
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14.04.2022 15:40 Ответить
Там цивільних кацапи набрали вже десятки тисяч, а завтра ще більше можуть набрати, і що, знову міняти таксистів на москальских злочинців?
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14.04.2022 15:24 Ответить
Якщо тебе заберуть - тебе не міняти?
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14.04.2022 15:27 Ответить
Ну в нас не вистачить полонених міняти на цивільних. Вони хоч 10 тісяч хоч 100 тісяч цивільних візьмуть у заручники
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14.04.2022 15:30 Ответить
Я тебе скажу, в даном случае лучше застрелиться чем попасть в кацапский плен. Почему то наша власть скрывает уже 8 лет что кацапоиды делают с нашими пленными. Видимо все надеятся наладить *братские отношения* с кацапоидами
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14.04.2022 15:30 Ответить
Та кому така ботяра потрібна- звичайно не міняти.
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14.04.2022 15:41 Ответить
А завтра орки в Херсоні та Мелітополі ще 200 заручників захоплять, і що робити?

В них більше буде при любих обставинах. Ми не можемо в Воронєж поїхати та мирних там захопити...
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14.04.2022 15:59 Ответить
Дай бог щоб та одна цивільна жінка була Тайра (парамедик, взята в полон в Маріуполі).
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14.04.2022 21:41 Ответить
Я надеюсь, за одного рашкованского вояку освобождают несколько цивильных?
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14.04.2022 15:31 Ответить
А що з руснею?
Русні п@зда!
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14.04.2022 15:35 Ответить
Чому на обмін не подають загиблих орків,тобто,їх тіла?Це - зачотна пропаганда міці ВСУ!
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14.04.2022 15:39 Ответить
и сколько рашелетчиков за это отпустили?
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14.04.2022 15:39 Ответить
Чому віддано льотчиків, якщо вони військові злочинці і на них чекає Гаага? Адже рос.льотчики-старші офіцери вже відмовлялися вилітати? Яких офіцерів віддано? Новий сезон "Цемах-2"?
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14.04.2022 16:44 Ответить
Никакой конкретики по обмену.
Походу будем очень удивлены этими тайными обменами
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14.04.2022 17:07 Ответить
А чому не кажуть кого і скільки віддали? Чи це вже теж військова таємниця?
Ми пам'ятаємо як Шмаркля міняв військових злочинців і зрадників на москальських повій.
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14.04.2022 19:44 Ответить
Ці мовчанки про подробиці складу обміняних полонених з обох боків, про блокування патріотичних ТБ каналів, про текст перемовин і про багато чого іншого - вже стали нахабно-дебільним стилем зе-команди і починають конкретно зайобувати.
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14.04.2022 21:31 Ответить
Почему нет конкретики ми просим таких то фамилии их или то что они предложат що за механізм кто из наших в плену начистоту ведь они орки ведут очень тщательний учет 24 часа допроси только потому что подозрительн а нам легче скрить засекретити чем обьяснить да и чув от косильшиков моряки заробитчанн зеля сказал що уже мобилизовать небудут навойну будут трудармия а от нее откупитьсч как два пальца после войни бомжей мног будет

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14.04.2022 21:49 Ответить
 
 