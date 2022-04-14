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Состоялся очередной обмен пленными, домой возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских граждан Украины, – Верещук
В четверг, 14 апреля, был осуществлен четвертый обмен военнопленными между Украиной и РФ.
Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - написала Верещук в телеграм-канале.
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показать весь комментарий14.04.2022 15:24
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показать весь комментарий14.04.2022 15:30
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(хорошо шо наших забрали)
В них більше буде при любих обставинах. Ми не можемо в Воронєж поїхати та мирних там захопити...
Русні п@зда!
Походу будем очень удивлены этими тайными обменами
Ми пам'ятаємо як Шмаркля міняв військових злочинців і зрадників на москальських повій.