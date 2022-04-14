Разведка обнародовала данные на российских военных преступников, причастных к зверствам под Киевом и в Мариуполе

Главное управление разведки обнародовало данные на российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, причастному к преступлениям против Украины в Мариуполе и Киевской области, осознанно выполняющим приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства. Речь идет о Валерии Солодчуке и Александре Дворникове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ГУР МО.

"Каждый украинец должен знать их имена!" - отмечается в сообщении.

Солодчук Валерий Николаевич принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину – командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Осенью 2014 г. – весной 2015 г. руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 Командование резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ. Командующий 1 АК.

Данные на "Солодчука Валерия Николаевича", а именно - биография, паспорт, ИНН, адреса регистрации можно найти здесь.

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Дворников Александр Владимирович с 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировкой российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г., до этого времени осуществлял командование группировкой войск "Юг".

Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.

Данные на "Дворникова Александра Владимировича", а именно биография, личные данные (паспорт, военное удостоверение, текущий адрес регистрации), информация и фото членов семьи можно найти здесь.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа!" – указывается в сообщении.