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Новости Война
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крылатые ракеты (866) Пашинский (756) ракеты (3470) Чорновол Татьяна (654)

После обстрелов складов КБ "Луч" все сборки "Нептунов" обнаружили невредимыми. Вывезли, организовали доработку и сделали, - экс-нардеп Чорновол

нептун

Россия проводила немыслимую работу по блокированию разработки и производства украинских ракет "Нептун".

Об этом рассказала экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ракеты "Нептун" – это детище главного конструктора КБ "Луч" Олега Коростелева.

"В апреле 2019 года "Нептун" был полностью готов. Прошел все испытания. Был принят на вооружение. Проблема была только в том, что он был в единственном экземпляре и без ракет, потому что все выстрелил во время испытаний. Чтобы появились новые пусковые и ракеты требовалось этот заказ МО и финансирование. Заказа не было следующие два года ВООБЩЕ!!!" - заметила Чорновол.

"В апреле 2019 года КБ "Луч" на испытаниях показало всей стране, как "Нептун" поразил морскую цель. Москали возбудились неслабо. Видимо, именно это стало главной причиной, что после смены власти проект был наглухо остановлен", - добавила она.

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"Уточню, что и до смены власти у "Нептуна" были проблемы. Блокировка была бешеной. Однако у майдановской власти у "Нептуна" были хоть такие веские лоббисты, как верховный главнокомандующий Порошенко, секретарь СНБО Турчинов, председатель комитета Нацбезопасности и обороны Пашинский, секретарь комитета Винник, поэтому дело двигалось... И хотите, люди, вы этого или нет, но пора узнать правду: главным локомотивом ракетной программы в Украине был Пашинский (именно поэтому я публично защищала его ВСЕГДА, даже тогда, когда это было равнозначно политическому самоубийству, и дискредитация его также была следствием работы агентуры, блокировавшей ракетную программу Украины)", - пояснила Черновол.

"Для обороны побережья нам нужно было всего два дивизиона!!! "Нептунов", которые стоили всего, как 10 км дороги Днепр-Решетиловка. Публичностью стену удалось проломить, в конце 2021 года проект "Нептунов" был профинансирован. Однако агентура Кремля нашла как остановить проект другим инструментом – КОРРУПЦИЕЙ. Вместо того, чтобы финансировать производство ракет, все деньги из проекта пошли на закупку коррупционных (по завышенной цене) шасси машины Татра, хотя раньше в проекте было заложено шасси значительно более дешевого КрАЗа, поэтому весь 2021 год производство ракет так и не было финансировано. Зато пиар профинансировали. Новая пусковая на Татре, а также машины зарядки и обслуживания хорошо проехались парадом на День Независимости. Ракет так и не было. Первые деньги на ракеты пришли в конце 2021 года и производство наконец началось, до войны оставалось меньше двух месяцев. В феврале 3 ракеты "Нептуна" были готовы, и еще большая куча была на разных стадиях сборки", - рассказала экс-нардеп.

"Пашинский (тот по сути был хуже чем "никто", постоянно под угрозой ареста, с ненавистью общества), уговаривал Коростелева поставить 3 готовые ракеты в Одессу на боевое дежурство. Пашинский был убежден, что Путин нападет 22 февраля. Он своего добился день-в-день: 22 февраля 3 ракеты были отгружены в Одессу и выпущены, к сожалению, без поражения цели (почему расскажу впоследствии), но даже такой пуск испугал москалей и остановил высадку десанта… А дальше вмешался БОГ! Ведь склады КБ "Луч" в Житомирской области были разбиты авиаударами, и хотя большинство ракет уже на тот момент было вывезено мэром Житомира Сухомлином, Пашинским - министром нападения (такое у него прозвище) и его сыном Антоном… "Нептунам" не посчастливилось быть вывезенным первыми, потому что они не были полностью готовы.До них дошел черед уже после двух авиаударов. Ракет "Нептуна" была большая куча, но все в разной стадии сборки. И только чудом, когда до них дошел черед, все сборки "Нептунов" чудом нашли невредимыми, во время разбора завалов. И поверьте спаслась большая куча… Вывезли, организовали доработку и сделали", - добавила Чорновол.

"С пусковыми "Нептуна" тоже были чудеса, они дорабатывались в одном городе на Востоке. Ребята из ВСП их забрали под обстрелами и провели к морю. А дальше командование ждало жирную цель. Хочу отметить роль Залужного - в ракетной программе Украины наконец-то появился самый мощный лоббист" ", – констатировала она.

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"Однако было, еще одно приключение о котором не могу не вспомнить. Есть на КБ "Луч" последний из могикан советского оборонпрома, который отвечал за тестирование ракет и все тошнил, что ракеты не прошли тестирование. "Военные условия все горит, какое тестирование!!!", - все шикали на старичка. Но скрупулезный язвительный профи своего добился, отправился в Одессу и….оказалось, что у всех-всех ракет один маленький блочок был с маленьким изъяном... делавшим ракету не боеспособной. Причем этот недостаток был искусственного происхождения – не иначе, как диверсия на стадии сборки. Вот так российские агенты держали под контролем "Нептуны". Исправить повреждение было пустяком!", - резюмировала Чорновол.

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Топ комментарии
+66
а зелибобы заведут на луч кучу дел гниды
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14.04.2022 15:47
+65
Той випадок, коли вся країна повірить правді, сказаній Тетяною Чорновіл. Повірить Залужному і Турчинову. І не повірить ЖОДНОМУ слову, яке намагатимуться верзти як заперечення арахамія і інші слуги зеленського.
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14.04.2022 15:51
+55
Taras Berezovets



Российские анонимные каналы, связанные с СВР и ГРУ пишут, что у Путина сегодня была страшная ночь.
В ярости устроил погром в ванной и сломал несколько стульев.
У Путина особый пунктик по поводу ВМФ, уничтожение «Москвы» его сильно подкосило.
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14.04.2022 15:50
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Вывезли Стугны, а не Нептуны. Про Нептуны информации практически не было.
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14.04.2022 17:56 Ответить
А для подорваної тані що Нептун що стугна
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14.04.2022 18:05 Ответить
Ти горюй собі тихенько, випий "бояри", не чокаючись - за "Москвою" і жертвами таніної "Стугни", а опісля прямуй у кільватері руссского воєнного корабля.
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14.04.2022 18:23 Ответить
Дурак ти!
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14.04.2022 18:28 Ответить
Каждая тупая падла, прописавшаяся здесь в течение последних 50 дней, считает своим долгом кого то оскорбить. Пшел вслед за русским кораблем
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14.04.2022 19:34 Ответить
А де Ігорьок дівся? Ох як згадаю його опуси про Нептун ...
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14.04.2022 16:09 Ответить
Он же из Херсона. Сидит в оккупации.
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14.04.2022 17:57 Ответить
Да уж. Ну ладно, всіх йому благ.
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14.04.2022 18:14 Ответить
Дякую всім,хто захищає та укріплює нашу країну!!! Дякую Тетяні Черновол!!!
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14.04.2022 16:11 Ответить
хтось захищає, хтось укріплює, хтось піариться. Хоча інколи це можливо поєднувати
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14.04.2022 16:43 Ответить
На России теперь потребуют вернуть назад от Зели, Ермачья и ДБР все 10 млрд$ хабару и других взяток? Как же Команда Зе так обложалась?
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14.04.2022 16:13 Ответить
А вы нас ещё на нормы расскажите. ОСовские и ТОновские. Экий опус то накрапали. Только что ассану ЗЕлени не спели.
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14.04.2022 16:26 Ответить
Бреше смердюче бидло ЗЕлуплене з хліва Подляка, зареєстроване на Цензорі 14.04.22
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14.04.2022 16:31 Ответить
Меня больше интересует когда медведчук здаст всю агентуру и хотябы одного кого-нибудь из них задержат ??
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14.04.2022 16:21 Ответить
татаров, дерьмак, портнов, бужанський, демченко, левченко, агрохімія. Тобі мало агентури?
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14.04.2022 16:26 Ответить
Нікого він не здасть. Та й їм це не потрібно. Їм потрібно щось на Пороха. З Чаусом обломилось, а з Мертведчуком в обмін на квиток до кума може й вийти.
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14.04.2022 17:24 Ответить
Шо ти оце мелеш, там медведчуком США вже цікавляться по фальсифікаціях, так що роскаже все і на обмін його вже не віддадуть!
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14.04.2022 18:15 Ответить
Ай яй яй, не порядок. А когда же приедет ГБР для ареста за эти антироссийские дела?
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14.04.2022 16:25 Ответить
Тільки не кажіть куди вивезли зброю, бо сьогодні туди примчать рашисти із гбр для обшуків, а завтра в той склад прилетять десяток фашистських ракет. Саме так було з підприємством кб луч у Києві
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14.04.2022 16:25 Ответить
Пишу в 101 раз!В окружении Зеленского ,в КБ луч,во всех ВПК иит.д.Есть предатели и русские шпионы!!!Все нужно немедленно проверить на детекторе лжи!Агентов кремля расстрелять и немедленно!Ракеты Нептут наладить серийное производство!Нужно организовывать подземные заводы на большой глубине.По грифом секретно.Всех работников раз в неделю проверять на полиграфе.Агентов кремля разстреливать на месте!Слава Украине!Смерть ворогам!
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14.04.2022 16:27 Ответить
Такі приміщення є під Києвом.
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14.04.2022 17:29 Ответить
Зайняті ОПю зезидента!
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14.04.2022 17:39 Ответить
Зелебобу з його командою ахрінєй, дєрьмаков та іншою нечистою таємниці, особливо воєнні ознайомлювати в останню чергу, тоді є шанс що ми переможемо.
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14.04.2022 16:29 Ответить
ух який сосун агресівний виліз,давно з пляшки зліз?)))
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15.04.2022 02:10 Ответить
B.dobrze!!
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14.04.2022 16:32 Ответить
Цікаво про той маленький, але фатальний дефектик - службове розслідування відкриють? Бо "героїв" варто знати.
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14.04.2022 16:37 Ответить
Дурак Дураков, прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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14.04.2022 18:27 Ответить
что-то происходит -ленты нет, нравится не ставится...
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14.04.2022 17:09 Ответить
А зараз, ДБР всіх арештує?!...
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14.04.2022 17:22 Ответить
Арестович знову буде казати, що розкачують човен, згадуючи стару забуту тему "про ракети".
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14.04.2022 17:36 Ответить
А як ця історія про то що при зелі все зупинилося стикується з цим?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047101-viprobuvanna-neptuna-na-poligoni-zsu-zapuskaut-krilati-raketi.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047101-viprobuvanna-neptuna-na-poligoni-zsu-zapuskaut-krilati-raketi.html


«17 червня 2020 на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України «Алібей». Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу була стрільба з бойовою частиною», - йдеться в повідомленні.
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14.04.2022 17:40 Ответить
Можу помилятись, але це були "хвости" ще від старого держоборонзамовлення. А от нове, на серійний випуск дали аж в свинячий голос під кінець 2021.
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14.04.2022 18:22 Ответить
от тоді вони і відстріляли всі ракети,що були в наявності
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15.04.2022 00:34 Ответить
Випробування Нептуну були багатоетапні. Останній етап був саме в 2020 році., а не в 2019-му.
23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ
У вересні 2020 року під час навчань "Об'єднані зусилля-2020" було "імітування пуску". Тобто готових ракет до комплексу вже не залишилось.
А от далі повинно було розпочатись серійне виробництво. На яке вже треба було фінансування.

Фінансування якось та продавили. Але у травні 2021 року почалася епопея з шасі.
Власне далі читайте статтю
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18.04.2022 05:52 Ответить
РЕСПЕКТ ПРОФІ \ по тестуванню ракет \ із КБ " Луч " . який зробив вояж до Одеси і виявив похибку \ і завдяки цьому ми маємо сьогоднішній блискучий результат по ураженню Нептуном найбільшого російського ракетного крейсера москва і одночасному знищенню 16 крилатиї ракет !!! Цього висококласного спеціаліста \ патріота України треба теж відзначити поряд з тими . хто безпосередньо вражав ціль.
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14.04.2022 17:46 Ответить
Боюсь,що ДБР до нього прийде й арештує .
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15.04.2022 00:36 Ответить
А КБ " Луч " вже давно потрібно перейменувати на КБ " ПРОМІНЬ " чи не так ?
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14.04.2022 17:48 Ответить
Да пускай называются как угодно, главное что их оружие убивает российских оккупантов, и очень хорошо
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14.04.2022 23:32 Ответить
РЕСПЕКТ ВСІМ . ХТО ПРИЧЕТНИЙ ДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ НЕПТУН ТА ВСІМ. ХТО ЗУМІВ ДОСТАВИТИ ЦЮ ЗБРОЮ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ !!! СЛАВА ЗСУ !!! Дякуємо Тетяні Чорновол за правдиву і надзвичайно необхідну інформацію. дякуємо за її патріотизм. мужність та громадянську позицію !!!
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14.04.2022 17:58 Ответить
Так там Саша Миронюк у МО ср аку рвав навсю, щоб "татри" ,"дани" придбати. Цікаво, чи він мабуть десь за кордоном?...Розуму ж у Зє-банатів вистачило "зарубати " фінансування "Нептуна" та гроші у асфальт закатати. По якому кацапські танки катаються.
Крч, ВСЕ після війни. Спитаємо. Мабуть. Так, зє-біли?
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14.04.2022 18:02 Ответить
Ша ! Ми ставимо унікальну спробу. Ми намагаємось здобути перемогу зі зрадниками на чолі.
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14.04.2022 18:03 Ответить
Куда смотрит ДБР!!! Кто дал право вооружать ВСУ?! Так можно перебить всех оккупантов и выиграть войну!!!
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14.04.2022 18:03 Ответить
А що там МОЛНІЯ пише про терміновий відліт 6-ох спецбортів з Мааскви!?? Шо за муйня!??
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14.04.2022 18:04 Ответить
На шопинг предпасхальньій в ЕВРОПУ ?
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14.04.2022 18:11 Ответить
Яку Європу в в Сібірь, на Схід відлетіли!
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14.04.2022 18:16 Ответить
Всем российским военным кораблям приказано срочно покинуть Севастополь и переместится на восточное побережье Крыма и в Новороссийск. Причина - ракеты "Гарпун" и "Нептун", которые уже развёрнуты и, судя по печальной судьбе крейсера "Москва", работают неплохо.
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14.04.2022 18:07 Ответить
отож надо был сначала лупануть, а потом пиариться.....
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15.04.2022 01:02 Ответить
Коротше - татаров та портнов нєдаглядєлі і в кремлі їм дадуть наганяй
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14.04.2022 19:37 Ответить
На фото, до речі, не Нептун, а Вільха - ще один майже знищений диверсантами проект
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14.04.2022 19:38 Ответить
писали різне про "нептуни"... і що їх знищила ворожа авіація на позиціях... і щоб добавити тій "мацкві" ще пару ракет... але банально немає кількості самих ракет... все рівно є надія на запасний варіант - "гарпуни".
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14.04.2022 20:20 Ответить
Кізяк,ти неправий.Вірніше-Ляпьошка.
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15.04.2022 00:39 Ответить
20 років тому ти ще в пелюшки срало))) ти звідки вилизла соска тупорила,"козак"... відколи ****** на ставці стала козаком,а раб?
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15.04.2022 02:12 Ответить
Зеленський себе показав як справжній патріот і президент!
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15.04.2022 00:36 Ответить
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15.04.2022 09:18 Ответить
Оці гниди з Моу, як екс-міністр таран, НГШ ЗСУ, Мінфін, РНБОУ, ОПУ та комітет ВРУ з безумною, можливо добре приклали зусиль, щоб не допустити НЕПТУНИ до бойового чергування за три роки!!
Тепер Залужному, бойовому розрахунку низький уклін разом із виробниками НЕПТУНІВ!!
На усе свій час!!!
За свої «діяння» відповідатимуть усі причетні….
Свято наближається!!!
Смерть ворогам України!!,
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15.04.2022 21:58 Ответить
Таня и редакция цензора, вы не ******? Потому что это либо *******, либо за разглашение подобной инфы в военное время нужно давать пожизненное за измену. Если это правда то такое можно постить только после войны, или вы хотите увидеть русскией десант в Одессе, когда русские узнают что ракеты кончились?

Просто ***** и **** ты таня вместе с редакцией.
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16.04.2022 16:19 Ответить
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