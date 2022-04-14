После обстрелов складов КБ "Луч" все сборки "Нептунов" обнаружили невредимыми. Вывезли, организовали доработку и сделали, - экс-нардеп Чорновол

Россия проводила немыслимую работу по блокированию разработки и производства украинских ракет "Нептун".

Об этом рассказала экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ракеты "Нептун" – это детище главного конструктора КБ "Луч" Олега Коростелева.

"В апреле 2019 года "Нептун" был полностью готов. Прошел все испытания. Был принят на вооружение. Проблема была только в том, что он был в единственном экземпляре и без ракет, потому что все выстрелил во время испытаний. Чтобы появились новые пусковые и ракеты требовалось этот заказ МО и финансирование. Заказа не было следующие два года ВООБЩЕ!!!" - заметила Чорновол.

"В апреле 2019 года КБ "Луч" на испытаниях показало всей стране, как "Нептун" поразил морскую цель. Москали возбудились неслабо. Видимо, именно это стало главной причиной, что после смены власти проект был наглухо остановлен", - добавила она.

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"Уточню, что и до смены власти у "Нептуна" были проблемы. Блокировка была бешеной. Однако у майдановской власти у "Нептуна" были хоть такие веские лоббисты, как верховный главнокомандующий Порошенко, секретарь СНБО Турчинов, председатель комитета Нацбезопасности и обороны Пашинский, секретарь комитета Винник, поэтому дело двигалось... И хотите, люди, вы этого или нет, но пора узнать правду: главным локомотивом ракетной программы в Украине был Пашинский (именно поэтому я публично защищала его ВСЕГДА, даже тогда, когда это было равнозначно политическому самоубийству, и дискредитация его также была следствием работы агентуры, блокировавшей ракетную программу Украины)", - пояснила Черновол.

"Для обороны побережья нам нужно было всего два дивизиона!!! "Нептунов", которые стоили всего, как 10 км дороги Днепр-Решетиловка. Публичностью стену удалось проломить, в конце 2021 года проект "Нептунов" был профинансирован. Однако агентура Кремля нашла как остановить проект другим инструментом – КОРРУПЦИЕЙ. Вместо того, чтобы финансировать производство ракет, все деньги из проекта пошли на закупку коррупционных (по завышенной цене) шасси машины Татра, хотя раньше в проекте было заложено шасси значительно более дешевого КрАЗа, поэтому весь 2021 год производство ракет так и не было финансировано. Зато пиар профинансировали. Новая пусковая на Татре, а также машины зарядки и обслуживания хорошо проехались парадом на День Независимости. Ракет так и не было. Первые деньги на ракеты пришли в конце 2021 года и производство наконец началось, до войны оставалось меньше двух месяцев. В феврале 3 ракеты "Нептуна" были готовы, и еще большая куча была на разных стадиях сборки", - рассказала экс-нардеп.

"Пашинский (тот по сути был хуже чем "никто", постоянно под угрозой ареста, с ненавистью общества), уговаривал Коростелева поставить 3 готовые ракеты в Одессу на боевое дежурство. Пашинский был убежден, что Путин нападет 22 февраля. Он своего добился день-в-день: 22 февраля 3 ракеты были отгружены в Одессу и выпущены, к сожалению, без поражения цели (почему расскажу впоследствии), но даже такой пуск испугал москалей и остановил высадку десанта… А дальше вмешался БОГ! Ведь склады КБ "Луч" в Житомирской области были разбиты авиаударами, и хотя большинство ракет уже на тот момент было вывезено мэром Житомира Сухомлином, Пашинским - министром нападения (такое у него прозвище) и его сыном Антоном… "Нептунам" не посчастливилось быть вывезенным первыми, потому что они не были полностью готовы.До них дошел черед уже после двух авиаударов. Ракет "Нептуна" была большая куча, но все в разной стадии сборки. И только чудом, когда до них дошел черед, все сборки "Нептунов" чудом нашли невредимыми, во время разбора завалов. И поверьте спаслась большая куча… Вывезли, организовали доработку и сделали", - добавила Чорновол.

"С пусковыми "Нептуна" тоже были чудеса, они дорабатывались в одном городе на Востоке. Ребята из ВСП их забрали под обстрелами и провели к морю. А дальше командование ждало жирную цель. Хочу отметить роль Залужного - в ракетной программе Украины наконец-то появился самый мощный лоббист" ", – констатировала она.

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"Однако было, еще одно приключение о котором не могу не вспомнить. Есть на КБ "Луч" последний из могикан советского оборонпрома, который отвечал за тестирование ракет и все тошнил, что ракеты не прошли тестирование. "Военные условия все горит, какое тестирование!!!", - все шикали на старичка. Но скрупулезный язвительный профи своего добился, отправился в Одессу и….оказалось, что у всех-всех ракет один маленький блочок был с маленьким изъяном... делавшим ракету не боеспособной. Причем этот недостаток был искусственного происхождения – не иначе, как диверсия на стадии сборки. Вот так российские агенты держали под контролем "Нептуны". Исправить повреждение было пустяком!", - резюмировала Чорновол.