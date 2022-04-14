Энергетики вернули свет еще для 7 500 семей в 35 городах и селах освобожденной от оккупантов Киевщины, - ДТЭК

Аварийные бригады энергетиков 13 апреля вернули свет для 7579 семей в 35 населенных пунктах Киевской области, освобожденных от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"За прошедшие сутки специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение госпиталя города Ирпень. Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 50 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за обстрела, а также освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов и разминированных украинскими военными", - сообщили в компании.

В Бучанском районе частично вернули свет в пгт Макаров и в села: Шпитьки, Гореничи, Петрушки, Дмитровка, Стоянка, Бузовая, Мрия, Гуровщина, Святопетровское. В Броварском районе — пгт Великая Дымерка и в села: Перемога, Богдановка, Шевченково, Плоское, Жердова, Семиполки, Гаевое, Русанов, Кулажинцы, Подлесье, Бобрик. В Вышгородском районе частично восстановили в населенных пунктах: Хочева, Горностайполь, Зорин, Дитятки, а также в городе Чернобыль и селах Оташев и Ораное в зоне отчуждения.

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"Энергетики всех операторов системы распределения ДТЭК сплотились, чтобы восстановить все разрушенное оккупантами. В Киевской области помогают восстанавливать разрушенные сети энергетики ДТЭК из Одесской, Днепропетровской области и города Киева", - сообщили в компании.

Бригады энергетиков приступают к работе сразу после разминирования. Прежде всего специалисты компании восстанавливают высоковольтные сети 110-35 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов. После этого начинают восстановление распределительных сетей 10-0,4 кВ, питающих непосредственно жилые дома.

Без света остаются жители 231-го населенного пункта Киевской области. 14 апреля энергетики ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения еще в 40 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Фастовского и Вышгородского районов.

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