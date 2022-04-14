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Германия (6728) дипломатия (1454) Штайнмайер (512) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба о скандале со Штайнмайером: Ситуация непростая, но никакого вреда для украинско-германских отношений не будет

кулеба

Ситуация в отношениях с Германией из-за дипломатического скандала с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину "непростая", но вред двусторонним отношениям не нанесет.

В этом выразил уверенность министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, у дипломатии "немало моментов", касающихся форматов визита и ожидаемых результатов.

"И когда эту работу делают только дипломаты, мы всегда находим взаимоприемлемые решения. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ или когда там появляется непроверенная информация, возникают публичные скандалы и эмоции, мешающие работе. Именно такую ​​ситуацию мы сейчас имеем с Германией ", – подчеркнул он.

Кулеба назвал "непростой" ситуацию, которую создало сообщение в одном из немецких ресурсов об отказе официального Киева принять Штайнмайера в Украине, и выразил сожаление по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ подготовила масштабную кампанию по дезинформации, чтобы сорвать поставки оружия в Украину, - Кулеба

Глава МИД подчеркнул, что "Украина с большим уважением относится к Германии".

"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера, и для нас совершенно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", – объяснил он.

Второе, добавил Кулеба, – "мы не заинтересованы в эскалации, двустороннем обострении двусторонних отношений".

"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими путями, и никакого вреда для украино-германских отношений не будет. Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимоуважении и, скажу откровенно, выстраиваем новую немецкую политику по Украине с учетом нынешних обстоятельств", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина совершила дипломатическую ошибку, отказав Штайнмайеру, - вице-канцлер Германии Габек

По словам министра, именно такую ​​обновленную германскую политику ожидают в Киеве от правительства ФРГ.

Напомним, 4 апреля 2022 года, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "допустил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался встречаться с ним. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил, что "мы хотим быть среди реальных друзей".

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-германского газопровода Северный поток-2, несмотря на уговоры Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО о том, что это - геополитическое оружие Кремля, завершение строительства которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с их кремлевской их трактовкой.
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Топ комментарии
+47
Що на користь? Посилати не симпатичного президента, який (о чудо!) представляє не приватну особу, а цілий народ, який його обрав? Що Кулєба зараз зробив? Визнав, що це скандал! І висловив сподівання, що цей скандал не вплине на двосторонні відносини. Зєлєнскій міг Штайнмаєр особисто висловити все, що про нього думає, без таких скандальних демаршів.
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14.04.2022 16:14
+28
Влада безмозглих ******** популістів беніних кловунів.
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14.04.2022 16:11
+27
Це ні на користь ні Украіні ні украінським біженцям в Гераманіі. Хай краще розкажуть про свої десять пунктів перемір"я в zrb[ першим пунктом була формула штанмайера і яку протискував Ермак
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14.04.2022 16:15
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В нашей власти можно найти куда больше людей, чьи "ошибки или сознательные шаги очень-очень дорого стоят нам, да и не только нам" - не надо на немцев пенять.
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14.04.2022 16:32 Ответить
ага а у нас виходить своєї голови не було,хто там так сраку рвав ту формулу підписувати?
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14.04.2022 20:30 Ответить
Українці досить сратися між собою,у нас є один ворог це рашисти!
Нехай дипломати залагоджують всі гострі кути в міжнародних відносинах з партнерами це те, що вони повинні добре робити для користі України.
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14.04.2022 16:26 Ответить
Українці не сруться. Сруться проплачені боти.
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14.04.2022 19:47 Ответить
мабудь завхоз навчив зелю так сказати?. справжня 5 та колона в ОП .
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14.04.2022 16:26 Ответить
По информации разосраться с Германией унизив их президента Зеленскому нашептали Ермак с Демченко,обоих подозревают в шпионаже против Украины. Президент Германии хоть и имеет ограниченные полномочия но это лицо страны как и Королева Англии и враги Украины посоветовали тупорылому бубочке плюнуть по сути в лицо Германии. Ранее перед войной они же нашёптывали бубочке плюнуть в лицо Байдену и Джонсону обвинив их в нагнетании паники и не компетенции их лучших в мире разведок.
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14.04.2022 16:26 Ответить
і я так думаю. Штайнмаєр все ж таки не ідіот і мусить розуміти, що після його формули, його пихатого повчання, абсолютно хибного і наглого, все, що зараз відбувається в Україні сприймається українцями як наслідок і штайнмаєрових тупих бикувань. Трупи мертвих українців - і забаганка Штаймаєра подивитись на такий небачений атракціон. Що важдивіше? Та й можливо Зеленський Штайнмаєру життя врятував,щоб обурені люди в Києві його лайном не закидали
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14.04.2022 16:29 Ответить
Штайнмайер формулу предложил, а кто-то ее подписал. А алкоголики пьют, потому что водку продают в магазинах? Штайнмайер виноват в том, что мы подписали его формулу, США виноваты в том, что мы зарубили ракетную программу, НАТО и ЕС виноваты, что мы не делаем реформ. Когда же мы начнем трезво смотреть на вещи? В политике эмоциям места нет. Если нам нужна помощь и дальнейшее сотрудничество, Германия должна быть нашим другом, даже если до этого она была нашим врагом (а врагом она не была). А шагами, подобными нашим, друзей не заводят.
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14.04.2022 17:57 Ответить
І це ще зайвий раз підтверджує,що керують країною або зрадники,або---ДЕБІЛИ!!! Хоча багато хто,підтримував Зе в його діях,відносно Штаймаєєра,типу правильно зробив. І хочеться,щоб ті хто підтримував такі дії,зробив для себе вірні висновки,що міжнародна політика--це не ігри в пісочниці!!!
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14.04.2022 16:32 Ответить
А як там корешу Абрамовичу ,гаманцю *****, за якого зеленський домовлявся щоб на нього не вводили санкціі, санкціі вже ввели чи як ? Дурноваті перемовини арахамія і ка вжеж закінчились !
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14.04.2022 16:32 Ответить
є санкції ,ввели по повній програмі,він вже побирається та клянчить гроші у своїх знайомих на Заході)
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14.04.2022 16:38 Ответить
Я не слышал ,чтобы США против Абрамовича ввели санкции. Европа ввела, а штаты нет.
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14.04.2022 18:00 Ответить
Кулеба сказав дипломатичною мовою, що Штанмаєр сіськи-масіськи працював на користь кремляді. А як запахло смаженим, на льоту переобувся і хотів скласти компанію чотирьом президентам, які на 100% завжди підтримували Україну. Тобто тупо хотів затесатися між нормальних людей.

Небажання України бачити його на цій зустрічі треба помножити на аналогічне несприйняття фашистської німоти у Польщі, а також у трьох країнах Прибалтики, які криком кричали вже не перший рік, що всі ці північні потоки та інші кремлівські сцьохи вкінці-кінців виллються на голови ох**вших гейропейців.

Якщо говорити про Польщу, то вона взагалі вступила мало не у відкриту конфронтацію з німцями, погрожуючи вийти з їхнього сраного євросоюзу ще у 2021 році. Справа була у тому, що жодна країна Європи не має права нічого зробити в себе без погодження з євросоюзом, першу скрипку в якому грають німці, ставши емітентами спільної валюти, контролерами її використання, застосування і розподілу ресурсів. Такий собі четвертий німецький економічний рейх! З якого, до речі, зі скандалом вийшла та сама Британія, вчасно роздупливши підлість фашистів.

Тому полякам хочеться зібрати весь той євровий паперовий грошовий мотлох і висипати його німцям на поріг, десь біля Гьорліца. Бо саме німаки вигодували того *банутого Голема, який зараз попер своїми потьомкінськими танковими арміями з табуретками замість сидінь механіків-водіїв на Україну. І погрожує війною всім іншим сусідам України.

По-друге, всі тексти для української влади зараз пишуться в Лондоні. І мені, відверто кажучи, подобається, що ми нарешті станемо нормальною країною. Всі домініони Британії живуть, як нормальні люди. Всі тіньові домініони німаків - фашистські диктатури, як і самі німці. Кожен створює країни по своєму образу і подобію, тут нема чого казати.

Німеччина програла. І тепер знову буде плести мереживо своїх фінансових експансій. Та чи дадуть їй знову оволодіти головним кріслом у Кремлі? Думаю, вже ні. Бо саме крісло буде знищене. Знищиться рашка як країна = ослабне німеччина як перманентний розсадник фашизму у світі.
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14.04.2022 16:38 Ответить
Кулєба сказав дипломатичною мовою, що, якби мправою займалися дипломати, а не клоуни, то такого б не сталося. Нажаль, зовнішніми справами знову опікується завхоз.
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14.04.2022 18:18 Ответить
Зараз час воєнної дипломатії, на реверанси не розмінюємось. З *************** політиками справ не матимемо.
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14.04.2022 16:39 Ответить
До самого ***** ви готові бігти на цирлах, щоб заглянути йому в очі.
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14.04.2022 17:14 Ответить
Мне вообще интересно, хоть один вменяемый человек после начала военных действий зарегистрировался? Почему-то попадаю только на комментарии идиотов.
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14.04.2022 18:04 Ответить
посто подоляк не дуже контролює якість свого "контингенту",та й довбодятлів у нас чимало...
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14.04.2022 20:32 Ответить
В наступний раз думайте кого обираєте, тому що з хама не виростити дипломата яким має бути президент. І вибравши мавпу яку будуть показувати по телебаченню у всьому світі, люди зроблять висновок що з зоопарком потрібно вести себе відповідно (триматись осторонь, сміятись і іноді шматок хліба кинути).
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14.04.2022 16:46 Ответить
Зеленский хочет встечаться с путиным-гитлером и не хочет со Штайнмайером?
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14.04.2022 16:46 Ответить
Штайнмаєр всю свою політичну кар'єру був на побігеньках у Герхарда Шрьодера, таким собі політичним цуциком на підгавкуванні у босса.
А Шрьодер, як уже цілий світ побачив давно, - куплений з потрохами Кремльом і ФСБ.
Тобто, Штайнмаєр, - маріонетка маріонетки *****. І до кінця року в нього закінчується строк повноважень.
Щоб цей старий *********** був знову обраний у Бундестазі, йому необхідно негайно підправити свою підмочену репутацію. Тому він начебто кається, і рветься до України, щоб похизуватися у компанії поважних європейських політиків-друзів України.
Але, якщо Штайнмаєра знову оберуть у німецькому парламенті, він і надалі буде виконувати інструкції москви, - тільки більш хитро і приховано шкодитиме Україні.
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14.04.2022 19:36 Ответить
У 1993-1994 роках керував особистим бюро тодішнього прем'єр-міністра Нижньої Саксонії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80 Герхарда Шредера . З цього часу професійна кар'єра Штайнмаєра тісно переплелася з політичною кар'єрою Герхарда Шредера, довіреною особою якого він був всі сім років правління коаліції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%9D СДП -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_90/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96 «Зелені» .

У червні 2016 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 загострення стосунків між країнами Заходу та Росією , розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою, через що зазнав критики з боку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Федерального канцлера Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Анґели Меркель.

У квітні 2022 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ росії до України, посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею Путіна про нібито «відсутність українського народу».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-8 [8] 12 квітня Штайнмаєр хотів приїхати до Києва, але йому було відмовлено прийняти його владою Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-9 [9] .
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14.04.2022 19:40 Ответить
хай краще ***** формулу малює
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14.04.2022 16:47 Ответить
Самі напросились. Нема на що ображатись. Німцям треба було думати раніше.
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14.04.2022 16:54 Ответить
Ну нарешті хтось дорослий в дитсадок зайшов.
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14.04.2022 16:58 Ответить
Хватит клеветать! Великий полклводец зе сказал, что это не мы и нас там не было.
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14.04.2022 17:01 Ответить
Може, хоч хтось з тих 73% усвідомить нарешті, що управління державою - це не гундосики з шашликами, тут головою треба думати і вчитися багато...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Може, хоч хтось з тих 73% усвідомить нарешті, що управління державою - це не гундосики з шашликами, тут головою треба думати і вчитися багато...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Вспоминаем:формула Штанмайера появилась в 2015 году от министра иностранных дел Штанмайера, за которым торчали уши восточной комсомсолки Меркель! Так что если покаялся, надо было принять и послушать,польза несомненно была бы,в том числе и после окончания войны!
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14.04.2022 17:40 Ответить
Не захотел Зеля с куском гавна встречаться и правильно сделал. Никого этот уродец не представляет и никто его не выбирал. Назначенец.
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14.04.2022 17:27 Ответить
Дуракам закон(Конституция) не писан. Знаешь українське прислівля про мудре телятко?
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14.04.2022 17:39 Ответить
В ФРН- парламентська республіка. Посада президента має досить обмежені функції. Але і такого рівня візит повинен готуватися службами МЗС обох країн, мати визнчені цілі, а не проводитися експромтом. Мовляв, сусіди їдуть на бенкет, то і я з ними. Наше МЗС зустріч Штайнмайєра не готувало, про що і було повідомлено. ЗМІ не можуть прожити без сенсацій і хайпу, - от і роздмухали майже скандал.
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14.04.2022 17:56 Ответить
А в України яка республіка?Так чому в України в якій "посада президента має досить обмежені функції"так себе поводить президент?
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14.04.2022 19:05 Ответить
Что ж тогда твоя зеля, ещё год назад ,с его формулой носилась,как с писаной тобой?)фууу
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14.04.2022 18:04 Ответить
Кулеба, ты умничка
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14.04.2022 17:34 Ответить
Зеленський- молодець !все правильно зроби
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14.04.2022 17:38 Ответить
Так пусть всех уже пошлет -главное же оружие требовать)
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14.04.2022 18:06 Ответить
Зеленский идиот, о чем Кулеба сейчас мягко заявил.
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14.04.2022 18:07 Ответить
Вот к Кулебе у меня претензий вообще практически не было за все время его пребывания на должности. Один раз он мне не понравился, когда плясал под дудку Мосейчучки "Запад нагнетает истерию". Но и то там он пытался быть дипломатичным. Молодец, толковый дипломат, умеет сглаживать углы... НО лучше заранее делать так, чтобы этих углов не было. Научите Зеленского думать перед тем, как говорит или не отступать от текста, написанного на бумажке.
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14.04.2022 18:11 Ответить
Экс-министр иностранных дел https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457156-klimkin-scitaet-resenie-o-vizite-stajnmajera-cetkim-signalom-k-germanii.html Павел Климкин считает решение о визите федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину эмоциональным, но верным .
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14.04.2022 18:16 Ответить
Меркельшу приглашали, а Штангеля не приняли. Хотя оба были друзяками пуйла. Логики ноль. Срочно исправлять. Штангель выбирался всеми немцами и поэтому, какой он не был, обязаны были принять достойно, а не устраивать театральные сцены обиды, тем более тогда, когда Штангель покаялся в своей слепоте. Те, кто надоумил повести себя так с президентом Германии, или полезные идиоты или попросту агенты фсб.
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14.04.2022 18:20 Ответить
Штангель выбирался всеми немцами
**********
Федеральний президент Німеччини обирається депутатами Бундестагу, а не прямим голосуванням.
Про старого підора Штайнмаєра взагалі б мало хто знав за межами Німеччини, якби не його резонансні ************* погляди. Втім, це цілком очевидно, - адже його буквально за ручку привів у впливові політичні кола Герхард Шрьодер, відомий холуй Кремля.
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14.04.2022 19:53 Ответить
Если бы политика работала по логике обиженных мальчиков - то после того, как зеля письменно пообещал Байдену САП, а потом не выполнил обещания, сдал ЦРУ в деле вагнеровцев и за три недели до вторжения катил , что Запад нагнетает и мешает мариновать шашлыки - Байден ему после всего этого и игрушечного пистолета не должен был бы давать. Но взрослые так не поступают.
Тот же Штаемайер публично признал свою ошибку. Потому что людям свойственно ошибаться. Всем людям свойственно ошибаться
Внимание вопрос: А какую свою ошибку признал зеленский ? Ну хоть одну ?
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14.04.2022 18:41 Ответить
він зовсім нічого не признав він навіть перед народом України не вибачився за насмішки над Україною і народом.
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14.04.2022 19:16 Ответить
скорее всего встречу организовывалии не через мид а через ОП
вот и подключились ермаки всякие и вставили палки в колеса
пусть на уровня мида дипломаты официально подготовят встречку
тогда никакие ермаки и татаровы и прочие не помешают визиту
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14.04.2022 19:13 Ответить
В саботаже визита Президента Германии принимали участие те же люди что провалили операцию СБУ по задержанию отряда террористов Пригожина. Ермак и Демченко.
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14.04.2022 19:26 Ответить
Підлизувати важдю у кулебки гарно виходить, усе інше - не дуже...
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14.04.2022 19:39 Ответить
"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами" - Єрмака на дибу, та й буде врегульована.

Юрий Швец:
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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14.04.2022 21:41 Ответить
Тобто страной руководит президент, которым руководят советники....которые дружат с москвичами
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15.04.2022 00:07 Ответить
Про користь вони тут заговорили. Правильно зробили, що не пустили того дурня. І всі хто ліпить зворотнє, або проросійські, або просто ідіоти за недоліком інфи!
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14.04.2022 22:08 Ответить
завтра він щось ******* проти королеви Британії,і Бориса ми більше не почуєм,**** вона ж теж нічого не рішає,ганси тільки роздуплились,а якась ******* своє фе показує.а рилом не вийшло воно фе показувати
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14.04.2022 22:39 Ответить
завтра він щось ******* проти королеви Британії
***********
Якби королева Британії була на підсосі у кремля і робила ************* заяви, - я б теж не захотів би її бачити в Україні.
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14.04.2022 23:14 Ответить
Зелені дебіли стрелили собі ногу.... в черговий раз... Стадо мавп ....
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15.04.2022 08:43 Ответить
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