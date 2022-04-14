Кулеба о скандале со Штайнмайером: Ситуация непростая, но никакого вреда для украинско-германских отношений не будет

Ситуация в отношениях с Германией из-за дипломатического скандала с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину "непростая", но вред двусторонним отношениям не нанесет.

В этом выразил уверенность министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, у дипломатии "немало моментов", касающихся форматов визита и ожидаемых результатов.

"И когда эту работу делают только дипломаты, мы всегда находим взаимоприемлемые решения. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ или когда там появляется непроверенная информация, возникают публичные скандалы и эмоции, мешающие работе. Именно такую ​​ситуацию мы сейчас имеем с Германией ", – подчеркнул он.

Кулеба назвал "непростой" ситуацию, которую создало сообщение в одном из немецких ресурсов об отказе официального Киева принять Штайнмайера в Украине, и выразил сожаление по этому поводу.

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Глава МИД подчеркнул, что "Украина с большим уважением относится к Германии".

"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера, и для нас совершенно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", – объяснил он.

Второе, добавил Кулеба, – "мы не заинтересованы в эскалации, двустороннем обострении двусторонних отношений".

"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими путями, и никакого вреда для украино-германских отношений не будет. Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимоуважении и, скажу откровенно, выстраиваем новую немецкую политику по Украине с учетом нынешних обстоятельств", – сказал он.

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По словам министра, именно такую ​​обновленную германскую политику ожидают в Киеве от правительства ФРГ.

Напомним, 4 апреля 2022 года, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "допустил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался встречаться с ним. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил, что "мы хотим быть среди реальных друзей".

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-германского газопровода Северный поток-2, несмотря на уговоры Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО о том, что это - геополитическое оружие Кремля, завершение строительства которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с их кремлевской их трактовкой.