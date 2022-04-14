Кулеба о скандале со Штайнмайером: Ситуация непростая, но никакого вреда для украинско-германских отношений не будет
Ситуация в отношениях с Германией из-за дипломатического скандала с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину "непростая", но вред двусторонним отношениям не нанесет.
В этом выразил уверенность министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, у дипломатии "немало моментов", касающихся форматов визита и ожидаемых результатов.
"И когда эту работу делают только дипломаты, мы всегда находим взаимоприемлемые решения. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ или когда там появляется непроверенная информация, возникают публичные скандалы и эмоции, мешающие работе. Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией ", – подчеркнул он.
Кулеба назвал "непростой" ситуацию, которую создало сообщение в одном из немецких ресурсов об отказе официального Киева принять Штайнмайера в Украине, и выразил сожаление по этому поводу.
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Глава МИД подчеркнул, что "Украина с большим уважением относится к Германии".
"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера, и для нас совершенно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", – объяснил он.
Второе, добавил Кулеба, – "мы не заинтересованы в эскалации, двустороннем обострении двусторонних отношений".
"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими путями, и никакого вреда для украино-германских отношений не будет. Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимоуважении и, скажу откровенно, выстраиваем новую немецкую политику по Украине с учетом нынешних обстоятельств", – сказал он.
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По словам министра, именно такую обновленную германскую политику ожидают в Киеве от правительства ФРГ.
Напомним, 4 апреля 2022 года, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "допустил ошибку" в политике в отношении России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался встречаться с ним. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил, что "мы хотим быть среди реальных друзей".
Штайнмайер систематически защищал строительство российско-германского газопровода Северный поток-2, несмотря на уговоры Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО о том, что это - геополитическое оружие Кремля, завершение строительства которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с их кремлевской их трактовкой.
Пожалуйста, подождите...
Нехай дипломати залагоджують всі гострі кути в міжнародних відносинах з партнерами це те, що вони повинні добре робити для користі України.
Небажання України бачити його на цій зустрічі треба помножити на аналогічне несприйняття фашистської німоти у Польщі, а також у трьох країнах Прибалтики, які криком кричали вже не перший рік, що всі ці північні потоки та інші кремлівські сцьохи вкінці-кінців виллються на голови ох**вших гейропейців.
Якщо говорити про Польщу, то вона взагалі вступила мало не у відкриту конфронтацію з німцями, погрожуючи вийти з їхнього сраного євросоюзу ще у 2021 році. Справа була у тому, що жодна країна Європи не має права нічого зробити в себе без погодження з євросоюзом, першу скрипку в якому грають німці, ставши емітентами спільної валюти, контролерами її використання, застосування і розподілу ресурсів. Такий собі четвертий німецький економічний рейх! З якого, до речі, зі скандалом вийшла та сама Британія, вчасно роздупливши підлість фашистів.
Тому полякам хочеться зібрати весь той євровий паперовий грошовий мотлох і висипати його німцям на поріг, десь біля Гьорліца. Бо саме німаки вигодували того *банутого Голема, який зараз попер своїми потьомкінськими танковими арміями з табуретками замість сидінь механіків-водіїв на Україну. І погрожує війною всім іншим сусідам України.
По-друге, всі тексти для української влади зараз пишуться в Лондоні. І мені, відверто кажучи, подобається, що ми нарешті станемо нормальною країною. Всі домініони Британії живуть, як нормальні люди. Всі тіньові домініони німаків - фашистські диктатури, як і самі німці. Кожен створює країни по своєму образу і подобію, тут нема чого казати.
Німеччина програла. І тепер знову буде плести мереживо своїх фінансових експансій. Та чи дадуть їй знову оволодіти головним кріслом у Кремлі? Думаю, вже ні. Бо саме крісло буде знищене. Знищиться рашка як країна = ослабне німеччина як перманентний розсадник фашизму у світі.
А Шрьодер, як уже цілий світ побачив давно, - куплений з потрохами Кремльом і ФСБ.
Тобто, Штайнмаєр, - маріонетка маріонетки *****. І до кінця року в нього закінчується строк повноважень.
Щоб цей старий *********** був знову обраний у Бундестазі, йому необхідно негайно підправити свою підмочену репутацію. Тому він начебто кається, і рветься до України, щоб похизуватися у компанії поважних європейських політиків-друзів України.
Але, якщо Штайнмаєра знову оберуть у німецькому парламенті, він і надалі буде виконувати інструкції москви, - тільки більш хитро і приховано шкодитиме Україні.
У червні 2016 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 загострення стосунків між країнами Заходу та Росією , розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою, через що зазнав критики з боку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Федерального канцлера Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Анґели Меркель.
У квітні 2022 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ росії до України, посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею Путіна про нібито «відсутність українського народу».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-8 [8] 12 квітня Штайнмаєр хотів приїхати до Києва, але йому було відмовлено прийняти його владою Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-9 [9] .
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Федеральний президент Німеччини обирається депутатами Бундестагу, а не прямим голосуванням.
Про старого підора Штайнмаєра взагалі б мало хто знав за межами Німеччини, якби не його резонансні ************* погляди. Втім, це цілком очевидно, - адже його буквально за ручку привів у впливові політичні кола Герхард Шрьодер, відомий холуй Кремля.
Тот же Штаемайер публично признал свою ошибку. Потому что людям свойственно ошибаться. Всем людям свойственно ошибаться
Внимание вопрос: А какую свою ошибку признал зеленский ? Ну хоть одну ?
вот и подключились ермаки всякие и вставили палки в колеса
пусть на уровня мида дипломаты официально подготовят встречку
тогда никакие ермаки и татаровы и прочие не помешают визиту
Юрий Швец:
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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Якби королева Британії була на підсосі у кремля і робила ************* заяви, - я б теж не захотів би її бачити в Україні.