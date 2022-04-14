Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбили беспилотник "Орлан-10" российских оккупантов. ФОТО
Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Во время боевого дежурства морпехи заметили БПЛА, который шел довольно низко как для такого типа беспилотников, но был в досягаемости для стрелкового оружия. Возможно, заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы. Морпехи отработали, после чего БПЛА упал в нескольких километрах.
Сразу к месту падения выдвинулась группа, обнаружившая рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник. Наши военные обошли врага с флангов и дали бой..
"В результате двое свино-собак ранены, один из них тяжело. К сожалению, им удалось убежать - пока что, но свою птичку они все же не забрали", - говорится в сообщении.
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