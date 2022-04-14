РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4089 посетителей онлайн
Новости Война
12 043 22
армия РФ (18050) беспилотник (3151) ВСУ (6275)

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбили беспилотник "Орлан-10" российских оккупантов. ФОТО

Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ смогло приземлить российский БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбили беспилотник Орлан-10 российских оккупантов 01

Во время боевого дежурства морпехи заметили БПЛА, который шел довольно низко как для такого типа беспилотников, но был в досягаемости для стрелкового оружия. Возможно, заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы. Морпехи отработали, после чего БПЛА упал в нескольких километрах.

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбили беспилотник Орлан-10 российских оккупантов 02

Сразу к месту падения выдвинулась группа, обнаружившая рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник. Наши военные обошли врага с флангов и дали бой..

Бойцы 501-го отдельного батальона морской пехоты сбили беспилотник Орлан-10 российских оккупантов 03

"В результате двое свино-собак ранены, один из них тяжело. К сожалению, им удалось убежать - пока что, но свою птичку они все же не забрали", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России
показать весь комментарий
14.04.2022 16:24
+11
501-у респект...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:18
+7
показать весь комментарий
14.04.2022 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
501-у респект...
показать весь комментарий
14.04.2022 16:18 Ответить
Лайно на палиці. Але знищувати треба. Бо це - очі артилеристів.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:20 Ответить
Оно, может, и лайно, но стоит 100 тысяч у.е.. И фотик нормальный "охотнику" достанется(если это тот же аппарат, что разбирали на ютуб))).
показать весь комментарий
14.04.2022 18:36 Ответить
крім електронки.там імпорт 100%,тому виробляти нові їм буде важко,саме тому і намагалися забрати виріб..
показать весь комментарий
14.04.2022 17:17 Ответить
Да какие же там подручные средства? Там из кацапского только бутылка. Где вы там подручные средства увидели? Это дорогой аппарат. Очень!
показать весь комментарий
14.04.2022 18:39 Ответить
Срєпнайа пляшка, бачу, ціла. А фотоапарат кенон не пошкодився?
показать весь комментарий
14.04.2022 16:22 Ответить
кенон нада забрать, а остальне в сміття
показать весь комментарий
14.04.2022 16:24 Ответить
Більш того, використання кенонів у анало-говнетному військовому непотребі щоразу документувати і надавати японцям
показать весь комментарий
14.04.2022 16:36 Ответить
В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России
показать весь комментарий
14.04.2022 16:24 Ответить
Доавтопрбегались
показать весь комментарий
14.04.2022 16:28 Ответить
50 учасників вертають на парашку. Це лише з одного міста.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:49 Ответить
Якщо Грузія припинить постачати в московію свій Баржомі, у кацапів зупиниться виробництво безпілотників!!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:28 Ответить
Ні, цей бак явно був ємністю для технічної рідини, а не для мінеральної води!
показать весь комментарий
14.04.2022 16:42 Ответить
Баклажка армейская Контимировской дивизии им.Чапаєва
показать весь комментарий
14.04.2022 16:30 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2022 16:30 Ответить
Очередной е@лан сбили.
показать весь комментарий
14.04.2022 16:33 Ответить
хм??переживаю как бы бойцов не наказали!!по факту может оказаться что это,.летающее недоразумение"может оказаться дешевле выпущенных пуль по нему.(сарказм)
показать весь комментарий
14.04.2022 17:50 Ответить
Комплекс коштує від 90 до 120 тисяч долларів США, скільки коштує сам безпілотник, я не знаю.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:43 Ответить
Не-не-не. Это как раз ты озвучил цену за сам беспилотник. Лет 5 назад он стоил 5-7 млн фублей по тому курсу.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:49 Ответить
Без пляшки орлани не літають. Чудо росіскої техніки.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:50 Ответить
 
 