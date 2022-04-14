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россия (93015) теракт (2242)

Россия начала проводить теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину, - СНБО

цпд

Спецслужбы России приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

В частности, пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

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Также ФСБ РФ сообщила, что 14 апреля со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага севершить серию террористических актов на российской границе для консолидации россиян против украинцев.
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Топ комментарии
+54
На "Курске" утонуло 118 моряков. Здесь, возможно, не менее 300.
Представьте, что сегодня творится в Севастополе, где проживает большинство семей офицеров корабля.
До материковой россии ещё не дошло.
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14.04.2022 16:52
+50
більше мертвих та поранених кацапів - краще всьому світу
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14.04.2022 16:51
+45
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14.04.2022 16:54
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Плешивое 3/14дрило впало в детство?
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14.04.2022 18:46 Ответить
Підказка, починати треба з кремля.
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14.04.2022 19:02 Ответить
и что... данилов - он же даже на вид не горилла... там мозгов даже рядом с телом не было... что оно молвит... лучше бы молчал...
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14.04.2022 19:14 Ответить
Рязанский сахар.
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14.04.2022 19:40 Ответить
Ну хоч хтось мочить кацапню на її території
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14.04.2022 19:41 Ответить
Чим більше,тим краще.А слабо ******* крилатою ракетою по Кремлю і сказати що це ЗСУ?Ми б підтвердили
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14.04.2022 20:51 Ответить
Щось пізнувато вони всрались із провокаціями. Хто ж тепер повірить. Та ще й якось маштаб не вражає. Мабуть їм вже час бомбити Воронеж. І щоб як Маріуполь
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14.04.2022 21:11 Ответить
фсбушники, взорвите кремль и можете валить на меня, я отвечу
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14.04.2022 21:28 Ответить
Фиолетово. Жалко токо, шо без жертв. Хай там кацапы все подохнут
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14.04.2022 21:56 Ответить
Кацапи самі себе мочать , а нам там нічого робити !
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14.04.2022 22:21 Ответить
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14.04.2022 22:49 Ответить
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