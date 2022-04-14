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Литва (2335) россия (93015) ядерное оружие (1292) Шимоните Ингрида (35)

"Ничего нового", - Литва прокомментировала угрозы Кремля стянуть ядерное оружие в Балтику

шимоніте

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в угрозах России стянуть ядерное оружие в Балтику нет ничего нового. Она приветствовала решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Калининград уже много лет является милитаризованной зоной и находится в Балтийском регионе. В том, что Россия угрожает, нет ничего нового", - сказала Шимоните в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу Кремля сянуть ядерное оружие на Балтику, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совершенно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО, - Грозев

Премьер приветствовала решение Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. По ее словам, безопасность в регионе является общей задачей и участие Финляндии и Швеции в Альянсе позволит усилить решение этой задачи.

Напомним, накануне бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил стянуть ядерное оружие в Балтийский регион, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
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Топ комментарии
+21
Як відрізняються у людей погляди!
Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
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14.04.2022 17:12
+15
Ха-а, сраних орків вже майже ніхто не боїться.
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14.04.2022 17:07
+8
ну так нужно провести референдум и пусть граждане Калининграда сами решают свою судьбу. они могут стать княжеством например независимым
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14.04.2022 17:16
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https://t.me/operativnoZSU/19047 кЇк, 2а армія світу
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14.04.2022 17:05 Ответить
цим далі тим більше в кацстерха башку зносить...
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14.04.2022 17:07 Ответить
Ха-а, сраних орків вже майже ніхто не боїться.
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14.04.2022 17:07 Ответить
Одичалых опять без эмоций повседневно посла ли на юх
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14.04.2022 17:28 Ответить
поРашенских правителейХеровых уже никто ни во что не ставит разве что в чёрнуюДыру(опу)!ещё пару месяцев и поРаша сама себя будет сжирать уничтожать изнутри!этого о и боится плешивыйХуйло!
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14.04.2022 17:45 Ответить
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Какое может быть новое ,кацапы тупые как сибирские валенки ...
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14.04.2022 17:10 Ответить
Яйцеголовый гомосексуалист Медведев мечтает вернуть писюнчик плешивого назад... то есть в зад, поэтому делает привлекательные для ***** заявы.
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14.04.2022 17:11 Ответить
Як відрізняються у людей погляди!
Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
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14.04.2022 17:12 Ответить
Вони вже зрозуміли.
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14.04.2022 17:47 Ответить
шість спецбортів покидають Москву
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14.04.2022 17:13 Ответить
Люся Арестович налякав тим шо можЕм павтаріть...
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14.04.2022 17:15 Ответить
Летят проведать утопленную "маскву"
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14.04.2022 17:19 Ответить
Могут и под Воронеж стянуть. Он уже давно напрягся...
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14.04.2022 17:14 Ответить
терміново прибув борт Ту-154М ВМФ в окупований Севастополь
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14.04.2022 17:15 Ответить
ну так нужно провести референдум и пусть граждане Калининграда сами решают свою судьбу. они могут стать княжеством например независимым
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14.04.2022 17:16 Ответить
тоді всі захочуть провести Референдум

Тому й бояться потвори із кремля

Що останній рік доля них щасливий

Наступні будуть в тюрмі гулять .
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14.04.2022 17:23 Ответить
Независимое княжество там уже было, больше не надо.
Домой, в Польшу. Можно поделиться с Литвой. Но уж точно никакой Германии.
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14.04.2022 17:37 Ответить
мєдвєдєв той огидний та спотворений природою чудак

БОГ на Славу Покарав недорозвитка тупого

Щоб весь Світ шельму бачив , до чого погрози та порушення Заповідей БОГА призводить .....
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14.04.2022 17:21 Ответить
Собака , яка гавкає завжди

Ніколи вже не вкусить

Немає в них тієї Ядерної Зброї

Строк вийшов у "" Сатани ""

Тому й казяться кати .....
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14.04.2022 17:26 Ответить
ну я б так не казав,як би не мали то вони б в Україну б не лізли.Мають правда 80% скоріш за все не робоче,а от 20% то всерівно дофіга..Треба бути напоготові,бо там вже остання стадія деградації пішла..
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14.04.2022 17:40 Ответить
Тю, так кацапи вже стягували до калінінграду. Десь у 2018, якщо не помиляюся, вже хизувалися, що, мовляв, де хочемо, там і розміщуємо. Тож вона права, нічого нового
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14.04.2022 17:34 Ответить
Визжит свинятина в загоне обложенный паребриком.
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14.04.2022 17:36 Ответить
Лебединого озера нет в анонсе раша каналов?
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14.04.2022 18:22 Ответить
Перевожу с дипломатического:
- Мы, жители балтийских стран привыкли, что наш *банутый сосед живёт исключительно своими больными фантазиями. Мы всегда предлагаем ему отсосать самому у себя. Иногда кажется, что совет дошёл до конечного потребителя.
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14.04.2022 21:30 Ответить
 
 