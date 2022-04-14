"Ничего нового", - Литва прокомментировала угрозы Кремля стянуть ядерное оружие в Балтику
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в угрозах России стянуть ядерное оружие в Балтику нет ничего нового. Она приветствовала решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Калининград уже много лет является милитаризованной зоной и находится в Балтийском регионе. В том, что Россия угрожает, нет ничего нового", - сказала Шимоните в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу Кремля сянуть ядерное оружие на Балтику, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.
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Премьер приветствовала решение Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. По ее словам, безопасность в регионе является общей задачей и участие Финляндии и Швеции в Альянсе позволит усилить решение этой задачи.
Напомним, накануне бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил стянуть ядерное оружие в Балтийский регион, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.
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Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
Відомо з ким!
Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
Тому й бояться потвори із кремля
Що останній рік доля них щасливий
Наступні будуть в тюрмі гулять .
Домой, в Польшу. Можно поделиться с Литвой. Но уж точно никакой Германии.
БОГ на Славу Покарав недорозвитка тупого
Щоб весь Світ шельму бачив , до чого погрози та порушення Заповідей БОГА призводить .....
Ніколи вже не вкусить
Немає в них тієї Ядерної Зброї
Строк вийшов у "" Сатани ""
Тому й казяться кати .....
- Мы, жители балтийских стран привыкли, что наш *банутый сосед живёт исключительно своими больными фантазиями. Мы всегда предлагаем ему отсосать самому у себя. Иногда кажется, что совет дошёл до конечного потребителя.