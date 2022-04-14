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Новости Война
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80 отдельная десантно-штурмовая бригада (145) Десантно-штурмовые войска (198)

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины. ФОТО

Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была проведена операция по уничтожению сил армии РФ, в результате которой были освобождены от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 01

Отмечается, что раньше были проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 02

"Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. Как следствие, львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 03

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Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 04
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Топ комментарии
+50
Львівські Леви
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14.04.2022 18:18
+38
80-й черговий респект...
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14.04.2022 18:19
+24
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.04.2022 18:21
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Львівські Леви
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14.04.2022 18:18 Ответить
80-й черговий респект...
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14.04.2022 18:19 Ответить
Отличная работа, парни.
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14.04.2022 18:19 Ответить
а хтось в теробороні Ужгорода і Львова з перепічкою змагається. хто кого
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14.04.2022 18:20 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.04.2022 18:21 Ответить
Молодці хлопці!
Можливо, гармати ще можна буде відремонтувати!
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14.04.2022 18:25 Ответить
Відмінно!
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14.04.2022 18:30 Ответить
Бандерівці прийдуть, порядок наведуть
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14.04.2022 18:30 Ответить
Чудова робота хлопці !!!
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14.04.2022 18:30 Ответить
Слава нашим Воїнам!!!
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14.04.2022 18:37 Ответить
Львів'янам повага від Одеси!

Слава Україні!
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14.04.2022 19:48 Ответить
 
 