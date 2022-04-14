На Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном, погибшим от рук российских оккупантов
В поселке Квасилов на Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном.
Об этом сообщил в Facebook Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.
Его с середины марта считали пропавшим без вести, впоследствии мужчину нашли убитого возле села Мирча в Киевской области, это близ Гостомеля.
Как выяснилось, волонтер и его автомобиль сожжены рашистами. Местные жители похоронили останки тела Михаила на окраине села. Об этом сообщил товарищ убитого Тарас Луцюк.
У Михаила Супруна осталось семь детей от двух до 15 лет и жена Оксана. Вдова рассказывает, что ее муж успел совершить один рейс, вывез из города Бородянка 14 человек, в том числе двоих только родившихся младенцев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!