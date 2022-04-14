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На Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном, погибшим от рук российских оккупантов

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В поселке Квасилов на Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном.

Об этом сообщил в Facebook Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

Его с середины марта считали пропавшим без вести, впоследствии мужчину нашли убитого возле села Мирча в Киевской области, это близ Гостомеля.

Как выяснилось, волонтер и его автомобиль сожжены рашистами. Местные жители похоронили останки тела Михаила на окраине села. Об этом сообщил товарищ убитого Тарас Луцюк.

У Михаила Супруна осталось семь детей от двух до 15 лет и жена Оксана. Вдова рассказывает, что ее муж успел совершить один рейс, вывез из города Бородянка 14 человек, в том числе двоих только родившихся младенцев.

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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 18:22 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ І СЛАВА.
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14.04.2022 18:22 Ответить
Нема слів...Тільки сльози...
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14.04.2022 18:33 Ответить
жах, за шо це нам
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14.04.2022 18:38 Ответить
Вічна Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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14.04.2022 18:44 Ответить
Дети будут гордиться своим отцом. Жене мужества и терпения, надеюсь, государство не оставит ее в беде.
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14.04.2022 21:04 Ответить
 
 