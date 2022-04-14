Рада признала действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа
Верховная Рада признала действия российских оккупантов на территории Украины геноцидом украинского народа.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.
"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступной агрессией, но и преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Также Верховная Рада направит обращения в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу признанию действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.
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"Абсолютно правильно», что все больше и больше людей называют действия России и Владимира Путина в Украине "геноцидом", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поддержав выдвинутое президентом США Джо Байденом накануне обвинение.
«Как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово «геноцид » в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», - сказал Трюдо журналистам.
Байден прировнял вторжение в Украину с геноцидом, что стало заметной эскалацией риторики президента. Вместе с тем он добавил, что международным юристам придется решить, соответствовало ли вторжение критериям "геноцида".
Кремль заявил в среду, что категорически не согласен с характеристикой Байдена своих действий как «геноцида» и обвинил Вашингтон в лицемерии.
11:49
Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.
В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.