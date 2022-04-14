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ВР (27381) геноцид (416)

Рада признала действия армии РФ на территории Украины геноцидом украинского народа

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Верховная Рада признала действия российских оккупантов на территории Украины геноцидом украинского народа.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба парламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступной агрессией, но и преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие. Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Также Верховная Рада направит обращения в ООН, ПАСЕ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу признанию действий российских военных в Украине геноцидом украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Происходящее в Украине - это геноцид", - Трамп. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Немає жоднгого сумніву що це саме геноцид проти української незламної нації...
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14.04.2022 18:30
+5
Русифікація, яка перетворювала українців на здеградоване російськомовне населення, є таким самим геноцидом
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14.04.2022 18:38
+3
Так він ************! В нього за пуйловські гроши 2-й тур 26 апреля. Далі буде казати що, звісно, геноцид.
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14.04.2022 18:37
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Немає жоднгого сумніву що це саме геноцид проти української незламної нації...
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14.04.2022 18:30 Ответить
то б то, війни нема ? з цього виходить, що військовополонених нема, тільки терористи
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14.04.2022 20:53 Ответить
а макарон каже ні
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14.04.2022 18:34 Ответить
Так він ************! В нього за пуйловські гроши 2-й тур 26 апреля. Далі буде казати що, звісно, геноцид.
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14.04.2022 18:37 Ответить
У макарона вибори і він відтягує електорат самі знаєте кого.
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14.04.2022 18:40 Ответить
Русифікація, яка перетворювала українців на здеградоване російськомовне населення, є таким самим геноцидом
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14.04.2022 18:38 Ответить
Так!
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14.04.2022 18:48 Ответить
Макрон, неприклад, наслухавшись ***** повторює за ним слово в слово байку про "братські народи" і вже зробив висновок що на цій підставі що про геноцид не може бути навіть мови. Варто провести міжнародну інформаційну кампанію для спростування саме цього імперського міфу на підставі фактів та історичних джерел.
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14.04.2022 18:41 Ответить
чергова гнида - https://www.facebook.com/o.gryshyn
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14.04.2022 18:44 Ответить
Абсолютно правильно называть действия Путина в Украине геноцидом - Трюдо

"Абсолютно правильно», что все больше и больше людей называют действия России и Владимира Путина в Украине "геноцидом", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поддержав выдвинутое президентом США Джо Байденом накануне обвинение.

«Как подчеркнул президент Байден, существуют официальные процессы, связанные с определением геноцида, но я считаю абсолютно правильным, что все больше и больше людей говорят и используют слово «геноцид » в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин», - сказал Трюдо журналистам.

Байден прировнял вторжение в Украину с геноцидом, что стало заметной эскалацией риторики президента. Вместе с тем он добавил, что международным юристам придется решить, соответствовало ли вторжение критериям "геноцида".

Кремль заявил в среду, что категорически не согласен с характеристикой Байдена своих действий как «геноцида» и обвинил Вашингтон в лицемерии.
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14.04.2022 18:52 Ответить
Главный прокурор Гаагского суда назвал всю Украину «местом преступления»
11:49

Следователи Международного уголовного суда, расследующие возможные военные преступления в ходе войны в Украине, ознакомились с ситуацией на местах.

В ходе визита в Бучу главный прокурор Гаагского суда Карим Хан назвал всю Украину "местом преступления". "Мы здесь, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. Мы должны рассеять туман войны, чтобы добраться до истины", - приводит его слова пресс-служба суда в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также экс-президент США Дональд Трамп заявили, что речь идет о геноциде со стороны российских военных.
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14.04.2022 18:54 Ответить
цікаво, наскільки швидко збереться Генасамблея ООН для розгляду цієї Постанови?
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14.04.2022 18:54 Ответить
довго ж ви слуги урода думали 50 днів- ви там всі розумово відсталі імбіцили
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14.04.2022 18:57 Ответить
Треба ще було визнати державою-терористом, щоб решта країн теж так почала визначати кацапію. В чому була проблема?
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14.04.2022 19:01 Ответить
Покажітб по фракціям та по членам як хто голосував.таємниця бл
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14.04.2022 19:12 Ответить
 
 