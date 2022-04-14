РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4099 посетителей онлайн
Новости Война
24 765 22
обстрел (25782) ракеты (3471) Черниговщина (1482)

Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

Предварительно сегодняшний удар оккупантов в районе Городни на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 01

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.

Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 02
Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса Точка-У, - ОК Північ 03

Сегодня захватчики ударили в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли Городню на Черниговщине. ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:30
+15
Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
показать весь комментарий
14.04.2022 18:42
+7
сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
все вже - ненавість зашкалює....
показать весь комментарий
14.04.2022 18:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руйнувати усі шляхи в бік Московії (та Білоруссі), якими вони так просто вторглися. Сполучення з ворогом виключно через зворотній бік земної кулі.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:30 Ответить
сполучення з ворогом повинно бути виключено крапка.
все вже - ненавість зашкалює....
показать весь комментарий
14.04.2022 18:35 Ответить
Хоч і стара гіфка, але актуальна, як ніколи!

показать весь комментарий
14.04.2022 20:19 Ответить
Коли ж ці мордорні матрьошкойо6и повиздихають
показать весь комментарий
14.04.2022 18:35 Ответить
Точкою-У по сараю з дрОвами? Це сильна відповідь за "Маскву"
показать весь комментарий
14.04.2022 18:42 Ответить
Украина получит ударные американские дроны MQ-9 Reaper, - Forbes Сообщается, что они могут изменить баланс в российско-украинской войне, поскольку они ещё боеспособнее, чем уже прославившийся "Байрактар". Отмечается, что они могут быть переданы уже за считанные дни.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:42 Ответить
оно конечно бы да, хотелось бы, но как-то не верится насчет риперов. Даже на счёт предаторов. Скорее ATACMS дадут, чем БПЛА HALE.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:12 Ответить
Вряд ли это правда. Они дороже Сушек будут. Очень дорогие, здоровые и видимые для ПВО. Хорошая техника, если есть еще что-то, но сами по себе они погоды нам не сделают.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:14 Ответить
Такое ощущение, что кацапы нажрались и пуляют куда получится. Воистину обезъяны с гранатами.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:44 Ответить
А за огород бабы Мани вы еще ответите.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:45 Ответить
так а куда целили то???? сколько та У стоит? дибилы ***...
показать весь комментарий
14.04.2022 18:47 Ответить
она им бесплатно от совка досталась.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:55 Ответить
хто б сумнівався, що бібізяни
показать весь комментарий
14.04.2022 18:49 Ответить
***** розлютилося, а вкусити себе за дупу не може.

Це ж треба мільйон баксів (чи скільки та ракете коштує?) бухнуть по сараю за 10 тисяч! Ну ще стільки ж за ремонт будинку та паркану. Добре, що загиблих немає. Неадекват, що "злетів з катушок", або просто, як казав Нєвзоров, "********"
показать весь комментарий
14.04.2022 18:49 Ответить
"*******" о ***** говорил Немцов. Те ракеты им ничего не стоят. Ничего. Ни копеечки. За это давно заплатил совок - делали вместо колбасы, мебели, автомобилей
показать весь комментарий
14.04.2022 19:01 Ответить
На щастя, лише по сараю, навіть не по худобі. Але це все-одно злочин. Фіксувати
показать весь комментарий
14.04.2022 18:52 Ответить
Осколково-фугасна боєголовка "Точки-У" (чи що б цю воронку не залишило) заборонена "міжнародним правом"? Кацапам би будь-яку зброю заборонити міжнародним правом, але все ж.
показать весь комментарий
14.04.2022 18:57 Ответить
Бачив воронку від Калібра, подібна.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:08 Ответить
Наскільки мені про них відомо, осколково-фугасні "Калібр", "Іскандер" (в т.ч. у варіанті "Кинджал"), "Точка-У", Х-101, ну й ФАБ-500 по потужності вибуху можна віднести до однієї категорії, плюс-мінус.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:49 Ответить
Безпорадні рашисти б'ють вже по сараях...
показать весь комментарий
14.04.2022 18:57 Ответить
Я думав Точка У залишає сильно більший котлован.
показать весь комментарий
14.04.2022 19:11 Ответить
 
 