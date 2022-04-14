Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО

Предварительно сегодняшний удар оккупантов в районе Городни на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.





Сегодня захватчики ударили в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

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