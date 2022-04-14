Удар по Городне на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - ОК "Північ". ФОТО
Предварительно сегодняшний удар оккупантов в районе Городни на Черниговщине был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.
Сегодня захватчики ударили в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Dr. Liwsy 361dd057
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+15 растуди
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+7 Ronald af397bdf
показать весь комментарий14.04.2022 18:35
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все вже - ненавість зашкалює....
Це ж треба мільйон баксів (чи скільки та ракете коштує?) бухнуть по сараю за 10 тисяч! Ну ще стільки ж за ремонт будинку та паркану. Добре, що загиблих немає. Неадекват, що "злетів з катушок", або просто, як казав Нєвзоров, "********"