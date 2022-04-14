США уже ввели основные санкции против России, остается следить за их соблюдением, - Белый дом

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ и теперь нужно добиваться их выполнения.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что ввели основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их воздействия", – пояснил он.

По его словам, в следующие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции, внедренные в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины и из-за шокирующей мир агрессии российских войск.

"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций и в России, и за ее пределами", - добавил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России могут ослабить, но это не произойдет "через голову украинцев", - Салливан