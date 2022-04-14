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США уже ввели основные санкции против России, остается следить за их соблюдением, - Белый дом

сша,конгрес

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ и теперь нужно добиваться их выполнения.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что ввели основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим наше внимание на попытках избегать их воздействия", – пояснил он.

По его словам, в следующие две недели администрация США объявит о мерах по выявлению тех, кто помогает РФ обойти санкции, внедренные в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины и из-за шокирующей мир агрессии российских войск.

"Я думаю, в ближайшие одну-две недели мы объявим о тех, кто способствует обходу санкций и в России, и за ее пределами", - добавил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против России могут ослабить, но это не произойдет "через голову украинцев", - Салливан
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Топ комментарии
+9
Они круче, чем «Байрактар»

Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 18:50
+6
Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
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14.04.2022 18:55
+4
Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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14.04.2022 18:58
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14.04.2022 18:50 Ответить
Они круче, чем «Байрактар»

Об этом сообщает https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2022/04/13/ukraine-may-get-us-mq-9-reaper-strike-drones/?sh=7f5c3f205b3b Forbes .

По данным издания, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома.

"При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни", - заявил изданию представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА армии США. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета 24 часа.

Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса "воздух - земля", или до 8-ми в модификации MQ-9A или 4 ракеты "Хеллфайр" и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 18:50 Ответить
Да было бы очень полезно наладить поставки этих штучек!
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14.04.2022 18:55 Ответить
love it!
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14.04.2022 20:00 Ответить
Піздарадника-зрадника тільки звільніть на...
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14.04.2022 18:51 Ответить
Новий і дуже тривожний поворот з підбитою "Москвою"
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Defense Express: На крейсере "Москва" могут быть ядерные боеголовки

Издание Defense Express со ссылкой на оценки специалистов https://defence-ua.com/minds_and_ideas/na_raketnomu_krejseri_moskva_jakij_tone_pislja_udaru_neptuna_mozhut_buti_jaderni_bojepripasi_opituvannja_fahivtsiv-6946.html сообщает , что на российском крейсере "Москва", который подбили украинские военные, могли быть ядерные боеголовки.

16 противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" могут быть оснащены ядерной боевой частью с мощностью 350 кт или обычной 500-кг фугасно-кумулятивной, пишет издание. Отмечается, что соотношение обычных и ядерных боеприпасов, которые используются на ракетных крейсерах РФ, неизвестно.
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14.04.2022 18:52 Ответить
Можливо, саме тому у ботоксного ***** була, як писав Березовець, істерика через підбиту "Мацкву".
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14.04.2022 18:58 Ответить
И шо ты хочешь сказать, мой милый "израэльский друг"?
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14.04.2022 19:04 Ответить
якщо так, то Залужний не просто герой, а просто БОГ, що таку спецоперацію провів, знищивши маленьку частку але ядерної зброї
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14.04.2022 19:05 Ответить
Украина получит ударные американские беспилотники
19:38

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper («Жнец»), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.



Согласно сообщению, на прошлой неделе представители Украины встретились с General Atomics, производителем боевых беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного дрона армии США. Переговоры не могли состояться без санкции Белого дома. «При поддержке правительства США эти беспилотники могут оказаться в распоряжении украинских военных в считанные дни», - заявил Forbes представитель компании.

MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета - 24 часа. Беспилотник имеет шесть точек подвески. Может нести до 4 ракет класса «воздух - земля», или до 8 в модификации MQ-9A, или 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 c лазерным наведением. Кроме того, дрон может оснащаться разведывательно-навигационным оборудованием, что позволяет использовать его для наведения на цель управляемых боеприпасов.
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14.04.2022 19:00 Ответить
Он стоит 30 млн у.е. без вооружения, здоровый, тяжелый, медленный и видимый для кацапского ПВО (они его неоднократно сбивали даже в Сирии, где ПВО практически нет). Так что если бесплатно - то да, если купить, то вряд ли Байрактар будет хуже. Да, эта птичка может летать до Кремля и обратно, но у москалей есть эшелонированная система ПВО. Так что х.з.
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14.04.2022 19:31 Ответить
Точно!!!

Спитайте у Білгородців, вони підтвердять!
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14.04.2022 20:14 Ответить
-США вже запровадили основні санкції проти Росії, залишається стежити за їхнім дотриманням, - Білий дім Джерело:

- а Салліван каже, що санкції проти Росії можуть послабити, Джерело:

- А насправді, - санкції енастільки "нищівні", що російськитй рубль зростає і укріплюється
, як і індекс московської біржі
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14.04.2022 19:13 Ответить
Нарешті...

-Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання Україні озброєння середньої дальності, яке здатне завдавати ударів по аеродромах на території Росії.

-В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM та новітні норвезькі протикорабельні ударні ракети Naval Strike Missile.

-Урядова коаліція у Німеччині досягла консенсусу щодо поставок важкої зброї Україні

-Словаччина отримала згоду США на надання Україні винищувачів МіГ-29

-Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію, що 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

-ЗСУ знищили колону російської військової техніки
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14.04.2022 19:23 Ответить
купи на них доллары...)\добрыйсарказм...\
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14.04.2022 19:37 Ответить
А знаєте, чому зростає? Тому що їхній Нацбанк спалює залишки золотовалютного резерву у спробах підтримати рубль.

А знаєте, зачим він це робить, окрім намагань показати, що їм начхати на санкції?

А тому, що всі отримувачі валюти з-за кордону зобов'язані продавати її. Тож за 79 фублів долари вигідніше скуповувати, ніж за 200, як в обмінниках, чи не так?
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14.04.2022 20:13 Ответить
"основні санкції" - це повиино було б запрвадити повне торгове ембаргояк до Півничної Кореї. А те що зараз - це очізамилювання.
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14.04.2022 21:22 Ответить
 
 