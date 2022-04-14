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Новости Война
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Данилов (1066)

Вторжение РФ в Украину должно было состояться 22 февраля, мы к этому готовились, - Данилов

війна,зсу

Украинские власти владели информацией, что Россия готовит вторжение в Украину 22 февраля.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас.

Единственное, чего мы не ожидали, – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но произошло как произошло", - объяснил он.

По словам Данилова, доказательством того, что Украина готовилась к нападению, является то, что уже 50-й день страна держит оборону.

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"Ни одна разведка мира не давала нашей стране больше 21 дня. Руководитель французской разведки 31 марта ушел в отставку, поскольку не спрогнозировал произошедшее. Начиная с октября-ноября в этом помещении мы общались с большим количеством делегаций - из США, Великобритании, других стран – и я им объяснял, чего они не учитывают.

Они считали танки, пушки, другие вещи, а я говорил: "У нас есть оружие, о котором мало кто знает. Это – воля нашего народа к свободе. Мы будем бороться до последнего, но никуда отсюда не уйдем, потому что это наша земля", - отметил секретарь СНБО.

"И обвинять нас, что мы не готовились, совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились", - подытожил он.

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Топ комментарии
+85
Точно, так готовились, что мосты в Херсоне даже не заминировали. Если бы их подорвали, то хер бы новоордынцам, а не Херсон бы достался. Готувальныки хреновы!
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14.04.2022 19:03
+63
Разборки о вашей 3-х летней "подготовке" к войне уже будут после войны Данилов. Сейчас не до этого
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14.04.2022 19:04
+62
так завзято готувалися що навіть кримський перешийок розмінували
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14.04.2022 19:04
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Все вірно в коментах написано. Кожне слово.
Єдина ***** - 73%. Спілкуюсь із сусідами, які голосували за Зелю, вони кажуть: "А шо, Арестовіч все правильно каже, Данілов все правильно каже...".
Клініка, ****...
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14.04.2022 22:37 Ответить
Маленьке уточнення. Не 73%, бо тоді все було би абсолютно безнадійно. А 73% від 43% прийшовших на вибори і вкинувших бюлетень в урну. Отже, за боневтіка проголо сувало 31,39% населення України. Приблизно як за макарона. Так що не все так печально, є ще надія на здорове суспільство
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15.04.2022 10:16 Ответить
Данілов. Будь ласка по пунктах, конкретно, як готувались, що , де, коли ? Про дороги для швидкого просування рашистів ми знаємо, можеш не розказувати. Що ще наробили ?
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14.04.2022 23:13 Ответить
Очевидно готувалися морально, бо ніякої іншої підготовки не відбулося
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14.04.2022 23:21 Ответить
ПРО ДОРОГИ ЦЕ ТОЧНО. ЩО ГОТУВАЛИСЬ!! КРАЛИ ЯК МОГЛИ! З 2019 ПО 2022 ВАРТІСТЬ КІЛОМЕТРУ ЗРОСЛА ВІД 7 МЛН. ГРН ДО 29 !!! Ну щоб рос танкам зручно було добиратись, то ще й лісом прокладали дороги за 29 млн. грн.
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15.04.2022 09:11 Ответить
Данілов впав до рівня арестовича і прочої зеленої плісняви
Одна мета - відмитися від зради та недбалості, а для цього - брехати, брехати, брехати ....
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15.04.2022 10:55 Ответить
*********!
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15.04.2022 19:39 Ответить
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