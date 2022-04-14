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жилье (869) имущество (343) повреждение (158) Дія (405)

Украинцы подали в "Дії" почти 77 тысяч заявок об уничтожении и повреждении имущества

війна

Обнародованы промежуточные данные сбора информации об имуществе украинцев, разрушенном или поврежденном в результате военного вторжения России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram-канале депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Более 76700 информационных заявок об уничтожении и повреждении имущества украинцев поступило через "Дію". Общая площадь ущерба — более 5,3 миллионов кв.м. На сегодняшний день рашисты уже лишили жилья более 219,6 тысяч человек. Это 37 550 уникальных адресов по всей Украине! Это более 3600 объектов культурного наследия", – написала она.

Народная депутат добавила, что заявки продолжают поступать. Пока специалисты не берутся прогнозировать, какими будут финальные цифры потерь после завершения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 66 тыс. украинцев подали через "Дію" заявления о поврежденном имуществе. ИНСТРУКЦИЯ

"Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы. Мы знаем, что воюем с кровожадным злом, которое стремится уничтожить нашу страну, поэтому готовы к таким материальным потерям и с холодным умом нарабатываем стратегии восстановления Украины. Главное сейчас — сохранить жизни наших людей. Свободу, достоинство и независимость у нас не забрать. А Украину отстроим! Она будет еще лучше, чем была до этого", - подчеркнула Елена Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подать заявку на компенсацию из-за потери жилья теперь можно через "Дію", - Зеленский
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И значительная часть инфы вранье. Также как беженцы, которые сбежали из Западной Украины на пособие, а сами посдавали свои квартиры в три дорога. На войне всегда воруют. Особенно если давать поводы.
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14.04.2022 19:09 Ответить
Ну у меня одно майно наверняка знищено, второе не знаю. Но я туда пока боюсь появляться. Слишком рискованно. А у людей которые ещё ближе к окружной расхерачено всё и они не могут подать заявки бо туда вобще не пропускают. Там идут бои. Фотодоказы не предоставишь.Так шо они будут в лучшем случае в последних рядах.
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14.04.2022 19:12 Ответить
Уряду України треба розробити програму викупу квартир і будинків з ринку нерухомості після війни. Це набагато швидше і дешевше ніж будувати з нуля. Але звісно так бабло не вкрадеш, тому подивимося...
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14.04.2022 19:30 Ответить
А можно якось без довбаної дії, скільки вже піару навіть під час війни
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14.04.2022 19:31 Ответить
 
 