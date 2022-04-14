10-летняя Яна осталась без мамы и лишилась обеих ног вследствие обстрела войсками РФ вокзала в Краматорске

10-летняя девочка Яна, пострадавшая вследствие обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске, потеряла мать и лишилась обеих ног.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.

"Яне всего 10 лет от рождения. После обстрелов железнодорожной станции Краматорска она потеряла обе ноги и маму", - говорится в сообщении.

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