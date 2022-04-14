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10-летняя Яна осталась без мамы и лишилась обеих ног вследствие обстрела войсками РФ вокзала в Краматорске

10-летняя девочка Яна, пострадавшая вследствие обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске, потеряла мать и лишилась обеих ног.

Об этом в Facebook сообщила Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.

"Яне всего 10 лет от рождения. После обстрелов железнодорожной станции Краматорска она потеряла обе ноги и маму", - говорится в сообщении.

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10-летняя Яна осталась без мамы и лишилась обеих ног вследствие обстрела войсками РФ вокзала в Краматорске 01
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Топ комментарии
+47
Хіба це можна читати без сліз, Господи, допоможи цій дитині.
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14.04.2022 19:15
+40
Кацапам горіти в пеклі...
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14.04.2022 19:15
+28
Їбана кацапня не має права на існування вже хоча б тільки через скалічені життя наших дітей.
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14.04.2022 19:18
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Кацапам горіти в пеклі...
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14.04.2022 19:15 Ответить
Береги тебя Господь, девочка.
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14.04.2022 20:53 Ответить
Хіба це можна читати без сліз, Господи, допоможи цій дитині.
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14.04.2022 19:15 Ответить
Бедное дитё.
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14.04.2022 19:15 Ответить
Їбана кацапня не має права на існування вже хоча б тільки через скалічені життя наших дітей.
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14.04.2022 19:18 Ответить
Кацапаноиды Вас
Уже Заждались
в другом мире 👹☠️👹
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14.04.2022 19:19 Ответить
В пеклі
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14.04.2022 20:11 Ответить
Кацапи с*ки прокляті. Генетичні виродки.
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14.04.2022 19:23 Ответить
Треба сформувати спеціальний фонд. Як тільки відпразнуємогу перемогу і отримаємо репарції, всім понівеченим потрібно поставити найтехнологічніші протези, провести пластичні операції в кращих клініках світу
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14.04.2022 19:38 Ответить
Сколько эта Тварь горя принесла ,будь проклят *****.
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14.04.2022 19:45 Ответить
Просмотрел кучу роликов судя по ним там вся расия кровожадные убийцы.
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14.04.2022 19:53 Ответить
Это то что остаётся в генетической памяти на столетия
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14.04.2022 19:45 Ответить
жах
покажіть це макрону нехай розкаже про братні народи
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14.04.2022 19:51 Ответить
Не мислимо , Господи допоможи цій дитинці і подаруй добру долю
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14.04.2022 19:54 Ответить
Тут реквізити для допомоги: https://svoi.city/articles/206411/postradavshie-ot-obstrela-v-kramatorske
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14.04.2022 20:11 Ответить
Господи, це за гранню добра і зла вже... Бідна дитина...
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14.04.2022 21:01 Ответить
Підкажіть будь ласка як знайти цю дівчину?
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28.04.2022 23:44 Ответить
 
 