10-летняя Яна осталась без мамы и лишилась обеих ног вследствие обстрела войсками РФ вокзала в Краматорске
10-летняя девочка Яна, пострадавшая вследствие обстрела российскими оккупантами вокзала в Краматорске, потеряла мать и лишилась обеих ног.
Об этом в Facebook сообщила Татьяна Козырева, передает Цензор.НЕТ.
"Яне всего 10 лет от рождения. После обстрелов железнодорожной станции Краматорска она потеряла обе ноги и маму", - говорится в сообщении.
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в другом мире 👹☠️👹
покажіть це макрону нехай розкаже про братні народи