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корабль (2015) США (24852) Черноморский флот РФ (1554) Кирби (448)

Российский крейсер "Москва" остается на плаву, но сильно поврежден, - Пентагон

москва,крейсер

В Пентагоне заявляют, что взрыв на борту российского ракетного крейсера "Москва" нанес судну значительный ущерб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби 14 апреля заявил, что американские военные "не совсем уверены, что здесь произошло" – несчастный случай или поражение украинской ракетой.

"Мы оцениваем, что корабль способен пробиваться своим путем, и он это делает; мы думаем, что он движется к востоку. Мы думаем, что его, вероятно, доставят в Севастополь на ремонт, но мы не знаем, что именно стало причиной этого" – добавил Кирби.

Спикер Пентагона сказал, что корабль с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 километров) к югу от Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После попадания ракет Нептун крейсер "Москва" перевернулся и начал тонуть, - ОК "Південь"

Между тем, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что судно было серьезно повреждено 13 апреля в результате "некомпетентности" или успешной атаки украинских военных

"В течение ночи мы связались с украинцами, которые сказали, что поразили корабль противокорабельными ракетами. Пока у нас нет возможностей для независимой проверки, но, безусловно, то, как это разворачивалось, является большим ударом для России. Это их флагман "Москва" , и теперь они вынуждены признать, что он сильно поврежден. И им пришлось выбирать между двумя историями. Одна история – это просто некомпетентность, а другая – что они попали под удар. И то и другое для них не особенно хороший результат", – сказал Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выведение из строя крейсера "Москва" уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ с 72 до 56, - ​​журналист Клименко

В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".
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Топ комментарии
+82
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14.04.2022 19:25
+71
статья с рашсского телегр.канала
...........
Путин уверенно говорил 12 апреля, что «спецоперация идет по плану».
С тех пор прошло два дня.
За это время украинские войска успели взорвать (а не слегка повредить, как сообщали белгородские власти) мост возле Шебекино, серьезно повредить ракетный крейсер «Москва» и обстрелять три воинские части и базу средств связи на российской территории.

Если у Путина такой ПЛАН,
То может пора уже перестать
его Курить?
🤣🤣🤣
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14.04.2022 19:22
+59
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14.04.2022 19:20
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Дуже можливо.

Юлия Латынина / Илларионов / 13.04.2022/ LatyninaTV /
https://www.youtube.com/watch?v=1dOUqwQc8OE
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15.04.2022 00:00 Ответить
Москва на дні - дуже символічно! Добити б для повної деморалізації особового складу ВМФ ********** на Чорному морі...
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14.04.2022 20:02 Ответить
Море добило!!! Уже на дні.
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15.04.2022 00:39 Ответить
Что, жалко запустить над ним простенький дешёвый дрон
и передать фото - ну такой случай, ну поймите же и нас . . ..
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14.04.2022 20:03 Ответить
елена мелкина, снабжает сепаров и рашистов из севастополя через перешеек в оккупированные территории. Напишите ей пару "ласковых"
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14.04.2022 20:04 Ответить
Если он тащится, якобы своим ходом, что мешает его утопить, или может наши военные предпочитают, чтобы Путляндия несколько лет тратила деньги на ремонт этого утиля?
Практицизм - хорошо, но для украинцев приятней было бы его дотопить, пусть и непрактично.
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14.04.2022 20:05 Ответить
Крейсер не боеспособен, тратится на ремонт 40-летнего корабля никто не будет. Все).
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14.04.2022 20:08 Ответить
Утонул/не утонул - оба варианта одинаково хороши. Если на плаву, так даже интересней, можно посмотреть на останки мацквы. Да и кацапам демотивация и памятник их поражения. Когда вернем крым (скоро), надо будет притопить останки масквы где то на мелководье, на память и для красоты. Каждому украинцу будет приятно посмотреть в крыму на сгоревшую мацкву.
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14.04.2022 20:10 Ответить
Нравіцца-нє нравіцца, - тєрьпі, "МаZква"-краZавіца.
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14.04.2022 21:08 Ответить
Какого х....лапшу вешали что накренился и утонул? Сколько еще ******* в Телеграм каналах?
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14.04.2022 20:11 Ответить
рашенские сми и власти вечно врут
с чего они скажут правду теперь?))
а пентагон может вечно играть в игру "знаем не знаем"
это не меняет ничего
они не политики, политики в белом доме сидят

в какой то мере это даже выгодно не говорить
может фотки с спутника подкинут где видно будет
хотя сомнительно
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14.04.2022 20:24 Ответить
А він як гівно в ополонці - то нирне, то винирне )))
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14.04.2022 20:33 Ответить
Фото сисра. ПС. С лакаторов исчез, но исчё плывет апосся взрыва боекомплекта.
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14.04.2022 20:12 Ответить
а с каких кораблей запускают калибры?
их эти ракеты достать могут?

и вроде этот крейсер на верфях в николаеве собирали еще в ссср
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14.04.2022 20:20 Ответить
На плаву килем вверх.
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14.04.2022 20:24 Ответить
Пусть тянут. После войны будет хорошей мишенью/целью для испытания новых модификаций наших пкр.
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14.04.2022 20:29 Ответить
А в смі тринділи що потонув! Що беремо приклад із руснявих брехунів? Як тепер можна вірити у інші повідомленняб про збиті літаки наприклад.
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14.04.2022 20:33 Ответить
Та не верь ...реально задолбали такие высеры прикацапленные...
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14.04.2022 20:36 Ответить
Кстати,можешь все свои претензии адресовать к министру обороны Литвы -это его версию подхватили наши СМИ
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14.04.2022 20:44 Ответить
А ось тепер точно потонув, коли русня пробувала його буксирувати. пішов на корм бичкам як то кажуть
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14.04.2022 23:27 Ответить
нигде фотки нет....
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15.04.2022 00:34 Ответить
Усиго 14 ушкуев с мааацквы доставили у ссывастополь.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/14/463553/
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14.04.2022 20:33 Ответить
Самое главное,что на этом корыте было ПВО , которое прикрывало корыта поменьше ...теперь у козломордых лоханок защиты нет)
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14.04.2022 20:34 Ответить
Если бы он был на плаву, наши его бы сфотографировали.
А если фото нет - то фотографировать уже нечего.
Он на перископной глубине.
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14.04.2022 20:39 Ответить
Ракетный удар по крейсеру "Москва": при попытке РФ потушить пожар затонуло второе судно - СМИ
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14.04.2022 20:41 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата ! Это российская стратегия.
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14.04.2022 20:57 Ответить
Абсолютно логично.
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14.04.2022 21:01 Ответить
Утонул-а Черное море, Вам не жалко?Больной-ну хрен с ним.
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14.04.2022 20:44 Ответить
Териіново потрібен ще один Нептун
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14.04.2022 20:46 Ответить
або цигани
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14.04.2022 21:14 Ответить
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14.04.2022 20:56 Ответить
Между ног зажата античная амфора, а то скорость была бы выше.
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14.04.2022 20:58 Ответить
пациент скорее мертв,чем жив))))))
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14.04.2022 21:03 Ответить
Ну це стаття з CNN, яка вже там давно, і там просто навели дві погляди, руську та московську. Своїх данних вони не кажуть.
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14.04.2022 21:04 Ответить
Притянут, чтобы выяснить - чем стреляли и снимут, что уцелело. Потом притопят.
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14.04.2022 21:21 Ответить
каЦАПСЬКI матроси бiжать з з підбит-ОЙ ''МАЦкви''
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14.04.2022 21:24 Ответить
ну так ****** еще раз чего ждем
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14.04.2022 21:41 Ответить
Ворованный ,,Кузя,, сосет деньги парашки как не в себя ,еще один пылесос для лаптестанского бюджета намечается.
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14.04.2022 21:42 Ответить
Нихера в Севастополе его не «отремонтируют» - он уже не подлежит восстановлению после детонации боезапаса. Там стоят наши николаевские газовые турбины, которым капец. В Николаеве стоит недострой - такой же класс крейсер «Украина» - четвертый в серии этих крейсеров.
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14.04.2022 21:52 Ответить
а на якій глибині він чи вона плаває???
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14.04.2022 21:52 Ответить
шо то они опять памперсы нацепили и включили заднюю передачку
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14.04.2022 21:59 Ответить
Это кажется переименованный крейсер СЛАВА Еще один подобный под названием ЧЕРВОНА УКРАИНА более новый но при разделе флота Черноморского был угнан на Тихоокеанский флот Раньше в Севастополе был только вертолетоносец МОСКВА (тоже очень старый) предшественник этих крейсеров был крейсер КЕРЧ участвовавший в Карибском кризисе все они способны нести ядерное оружие Иначе Хрущев эту Керч туда бы не посылал. СЛАВА УКРАИНЕ ! Наконец то дождались адекватного ответа А то стрелять с гранатомета по кораблям как то непривычно
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14.04.2022 22:12 Ответить
В ЖОПУ ПУТИНУ НОГУ МЕДВЕДЧУКА !)
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14.04.2022 22:13 Ответить
ПЛОХО. ЭТОТ МЕТАЛОБРУХТ ДОЛЖЕН ОТДЫХАТЬ НА ДНЕ.
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14.04.2022 22:39 Ответить
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