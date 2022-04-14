Россия планировала установить марионеточное правительство в Украине, возглавить его должны были "люди в больших погонах", - Данилов

Россия планировала уничтожить президента Зеленского и установить марионеточное правительство в Украине.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кого именно готовили в РФ на должность главы марионеточного правительства, он отметил: "Скажем так, я понимаю, кого они готовили на эту должность. И это не Медведчук и не Янукович".

Также Данилов заявил, что это не Мураев и Царев.

"Единственное, что я могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах. Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", - добавил секретарь СНБО.

По словам Данилова, у России был простой и дерзкий план: прежде всего, уничтожение президента Зеленского.

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