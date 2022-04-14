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военно-промышленный комплекс (235) крылатые ракеты (866) Порошенко (19479)

Успех "Нептуна" доказал, что украинский ВПК способен выпускать оружие мирового уровня, - Порошенко

порошенко

Успешный запуск ракет "Нептун", поразивших российский крейсер "Москва", – это праздник всего оборонного комплекса Украины. Отечественные производители доказали, что способны выпускать ракеты мирового уровня.

Об этом сказал журналистам Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В 2014 году, когда мы начинали ракетную программу, никто не верил. Говорили, что нужны десятилетия для того, чтобы выработать собственную ракетную технологию. Мы с 2014 г. по 2019 г. смогли это сделать. Мы провели испытания. Продемонстрировали точность, расстояния, технологии изготовления", – напомнил пятый Президент.

"Мы имеем сегодня два результата. Первый – это двумя ракетами был потоплен флагман Черноморского флота России. А вы подумайте, сколько ракет было на его борту? И сколько смертей украинцев было в этих ракетах? К счастью, эти ракеты сегодня пошли ко дну, "Москва" пошла ко дну. Украинские жизни были спасены. Хочу поблагодарить наших воинов ВСУ", – констатировал Порошенко.

"А во-вторых, я хочу поблагодарить наших представителей оборонки, которых незаслуженно шельмовали несколько лет. Они доказали, что умеют выпускать корабли, которые дают отпор российскому флоту, выпускать ракеты, выпускать бронированную технику, которая лучше иностранной. И они заслужили слова благодарности результативностью своих действий. Сегодня ваш праздник, дорогие защитники, и называется этот праздник День "Нептуна", - резюмировал политик.

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Топ комментарии
+94
хоч одна нормальна людина. Петре Олексійович
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14.04.2022 19:34
+87
Спасибо Порошенко за Нептун. Ну тут без вариантов он молодец, а ЗЕ со своей квартальной командой ермака многое похерили. Им наверно русские за красивые дороги спасибо говорят, передвигаться удобно. Хотя дорога при Порошенко возле моего города построена... Без каких-либо понтов.
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14.04.2022 19:36
+80
А также то, что те, кто поменяли ракеты на асфальт- предатели Украины.
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14.04.2022 19:34
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За часи Петра, Нептуни розробляли. А бюджетом 20 року мали бути запущені в серію.
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14.04.2022 23:23 Ответить
'кровавый пастор сделал свое доброе дело'
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15.04.2022 00:19 Ответить
Ещё раз для непонятливых. Это был не Нептун. Матросы покурили неудачно. А вот уже после войны будем срывать покрова и заваливать КБ Луч государственными и иностранными заказами !)
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15.04.2022 09:47 Ответить
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