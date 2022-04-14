Глава МИД Швеции говорит, что окончательного решения о вступлении в НАТО еще нет

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отрицает слухи о том, что в правительстве якобы уже приняли решение в пользу членства страны в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В среду, 13 апреля, СМИ сообщили, что лидеры социал-демократической партии уже приняли решение и премьер Магдалена Андерссон поставила цель для страны подать заявку о членстве в июне.

"Не думаю, что будет целесообразно уже сейчас говорить, что "все ясно", потому что это не так", – прокомментировала Анн Линде.

Среди партий шведского парламента нет единства относительно того, сколько голосов потребуется в поддержку подачи заявки на членство в НАТО. Умеренная партия считает, что достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. Социал-демократы, напротив, считают, что это предложение должно набрать 75% голосов в Риксдаге.

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