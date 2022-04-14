Глава МИД Швеции говорит, что окончательного решения о вступлении в НАТО еще нет
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отрицает слухи о том, что в правительстве якобы уже приняли решение в пользу членства страны в НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.
В среду, 13 апреля, СМИ сообщили, что лидеры социал-демократической партии уже приняли решение и премьер Магдалена Андерссон поставила цель для страны подать заявку о членстве в июне.
"Не думаю, что будет целесообразно уже сейчас говорить, что "все ясно", потому что это не так", – прокомментировала Анн Линде.
Среди партий шведского парламента нет единства относительно того, сколько голосов потребуется в поддержку подачи заявки на членство в НАТО. Умеренная партия считает, что достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. Социал-демократы, напротив, считают, что это предложение должно набрать 75% голосов в Риксдаге.
Пожалуйста, подождите...
У Швеції вся політика і економіка побудована саме на позаблоковому статусі.
Грушко описав у своїй книзі, а він був спец по Північній Європі, як соціал-демократи Норвегії, Швеції, Данії натовпами відвідували всі міроприємства СРСР, вели задушевні розмови про мир у всьому світі, так звануполітику неприєднання. А його синок викачував(зам коняри) всім країнам -здавайтесь, вашу мать.... Із НАТО строем всі разом. А вони напужались .....