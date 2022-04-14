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членство в НАТО (1440) Швеция (969) Линде Анн (51)

Глава МИД Швеции говорит, что окончательного решения о вступлении в НАТО еще нет

швеция

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отрицает слухи о том, что в правительстве якобы уже приняли решение в пользу членства страны в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В среду, 13 апреля, СМИ сообщили, что лидеры социал-демократической партии уже приняли решение и премьер Магдалена Андерссон поставила цель для страны подать заявку о членстве в июне.

"Не думаю, что будет целесообразно уже сейчас говорить, что "все ясно", потому что это не так", – прокомментировала Анн Линде.

Среди партий шведского парламента нет единства относительно того, сколько голосов потребуется в поддержку подачи заявки на членство в НАТО. Умеренная партия считает, что достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. Социал-демократы, напротив, считают, что это предложение должно набрать 75% голосов в Риксдаге.

Читайте также: Швеция и Финляндия сами решат, вступать ли в НАТО. Угрозы РФ недопустимы, - глава МИД Швеции Линде
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Топ комментарии
+12
Дивіться, дівчатка, щоб не запізднілися...
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14.04.2022 19:52
+9
Пока будете жевать сопли станете шведской народной республикой.
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14.04.2022 19:57
+7
Блин, сейчас такой момент, что рашка сильно занята. Почему вы тормозите? Если сейчас шведы и фины быстро вступят в НАТО, пока Украина будет успешно сопротивляться, поддержка ***** опустится ниже плинтуса! Это будет такой удар по параше, который сопоставим с уроном, который нанесет Украина в боях, расплачиваясь кровью. Вы это можете сделать легко и бесплатно. Что тут думать?
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14.04.2022 20:07
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Що засьцяли злякалися Пу???
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14.04.2022 19:50 Ответить
там самі жінки в уряді
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14.04.2022 19:58 Ответить
Точно. От уже більше двохсот років бункерне пу бояться.
У Швеції вся політика і економіка побудована саме на позаблоковому статусі.
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14.04.2022 20:24 Ответить
Просто не приняли решение о конкретной дате вступления. А в Украине кто-то выдаёт желаемое за настоящее.
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14.04.2022 20:26 Ответить
Бьем вражеский флот дальше. Не расслабляемся. Еще сколько там, 80 лоханок?
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14.04.2022 19:51 Ответить
Дивіться, дівчатка, щоб не запізднілися...
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14.04.2022 19:52 Ответить
Та вони дивляться на то всьо і думають - може вже і не потрібно....яка там на рабсії армія лишиться...
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14.04.2022 19:53 Ответить
На жаль,помаленьку дають задню .
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14.04.2022 19:52 Ответить
А що НАТО вже не боїться розізлити рашку? Нам 5 років впарювали що не потрібно злити п"дорашку! П"дорашка ж пригрозила ядерною зброєю якщо Швеція й Фінляндія захочуть вступити в НАТО.
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14.04.2022 19:53 Ответить
НАТО боялось разозлить парашу только в больном воображении местных идиотов.
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14.04.2022 20:11 Ответить
Коли Россія окупує Готланд за для "перемоги", буде запіздно. Росіїї "западло" програвати Україні. Потрібен конфлікт й в одночас наїзд на Європу. Від НАТО можно запросто отгребти. А от Готланд саме те - стратегічне місце Балтійського моря. Мало заселений. Країна не входить в НАТО. Шведи відбити не зможуть. Гарна "предьява" Європі.
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14.04.2022 19:53 Ответить
Засцяли недолугого *****?
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14.04.2022 19:54 Ответить
Пока будете жевать сопли станете шведской народной республикой.
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14.04.2022 19:57 Ответить
Швеція має армію значно сильнішу ніж рашка
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14.04.2022 20:42 Ответить
от тільки Полтава далеко
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14.04.2022 20:47 Ответить
"Дмитрий Медведев выступил с угрозами в адрес Швеции и Экс-президент РФ заявил, что если страны вступят в Альянс, то "в России станет больше официально зарегистрированных противников".-и Швеция типа не все так однозначно-нахрена оправдываться и посылать сигнал стране-гопнику который воспримит как:-ааа зассали
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14.04.2022 19:57 Ответить
В Кремле напрашивается, чтобы все страны НАТО одновременно прислали открытки с тем же предложением: "Пошли на*уй!".
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14.04.2022 20:28 Ответить
Ну и ссыте дальше.
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14.04.2022 19:58 Ответить
Жуем сопли дальше
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14.04.2022 20:02 Ответить
*не провокуйте, а мєдвєдєв нападе* десь ми вже подібне чули...
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14.04.2022 20:02 Ответить
гей гей - ніхт тормозитен...
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14.04.2022 20:02 Ответить
Блин, сейчас такой момент, что рашка сильно занята. Почему вы тормозите? Если сейчас шведы и фины быстро вступят в НАТО, пока Украина будет успешно сопротивляться, поддержка ***** опустится ниже плинтуса! Это будет такой удар по параше, который сопоставим с уроном, который нанесет Украина в боях, расплачиваясь кровью. Вы это можете сделать легко и бесплатно. Что тут думать?
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14.04.2022 20:07 Ответить
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14.04.2022 20:23 Ответить
Как будкт стокгольм на истинно скрепном?
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14.04.2022 20:31 Ответить
Всцялися?
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14.04.2022 20:32 Ответить
Русские немного побряцали оружием, бравые викинги засцали.
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14.04.2022 20:32 Ответить
Дело в том что НАТО это не только помощь но и обязанность помогать согласно 5 статье. В Украине часто ставиться вопрос о получении помощи и практически никогда о предоставлении. Такая потребительская позиция выглядит мягко скажем некорректно. Надо помнить что в мире не одина только Россия дестабилизирует обстановку.
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14.04.2022 20:38 Ответить
Такеші-так як парашка-ніхто в світі
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14.04.2022 20:48 Ответить
И тут соцдеки, підвищують барьєр. Як писав володька Ульянов - кто такие соцдеки и как они далеки от народа. Рузге прибрежному морі їх уже десятиліттями тероризує, а ці ми не згіднгі з 50 відсотками давай 75. У німців такі ж особи теж саме говорять.
Грушко описав у своїй книзі, а він був спец по Північній Європі, як соціал-демократи Норвегії, Швеції, Данії натовпами відвідували всі міроприємства СРСР, вели задушевні розмови про мир у всьому світі, так звануполітику неприєднання. А його синок викачував(зам коняри) всім країнам -здавайтесь, вашу мать.... Із НАТО строем всі разом. А вони напужались .....
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14.04.2022 20:56 Ответить
пока будете думать кацапы придут к вам домой!
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14.04.2022 21:05 Ответить
Новая украина с отставанием 25 лет
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15.04.2022 00:33 Ответить
 
 